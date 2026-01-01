DuckDNS 원클릭 설치.
고정 IP 없이도 도메인이 현재 IP 주소를 자동으로 가리키도록 유지해주는 무료 동적 DNS 클라이언트.
DuckDNS용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
DuckDNS 활용으로 만들 수 있는 것
Duck DNS는 수백만 명의 홈 랩 사용자 및 자체 호스팅 사용자들에게 신뢰받는 무료 동적 DNS 서비스로, 주거용 인터넷 연결 뒤에 있는 서버 및 장치에 안정적으로 액세스할 수 있도록 돕습니다. 대부분의 ISP는 변경되는 IP 주소를 할당하지만, Duck DNS는 공용 IP를 지속적으로 모니터링하고 변경되는 즉시 선택한 서브도메인을 업데이트하여 이 문제를 해결합니다. 이 모든 것이 무료입니다.
이 템플릿은 공식 Duck DNS 클라이언트 컨테이너를 호스트 네트워킹 모드에서 실행하여, 정확한 IP 가시성을 제공합니다. 구성 정보는 재시작 후에도 유지되므로 서브도메인 및 토큰 설정이 손실되지 않습니다. 홈 서버, 라즈베리 파이 프로젝트 또는 자체 호스팅 VPS 애플리케이션에 안정적인 액세스가 필요하든, Duck DNS는 고정 IP 또는 상업용 DDNS 서비스 비용을 지불할 필요를 없애줍니다.
DuckDNS의 주요 특징
자동 IP 업데이트
공용 IP 주소가 변경될 때 감지하여 Duck DNS 서브도메인을 즉시 업데이트하고, 액세스를 중단 없이 유지합니다.
IPv4 및 IPv6 지원
두 가지 주소 패밀리 모두에서 작동하므로, ISP의 IP 버전 할당 방식과 관계없이 서브도메인이 항상 최신 상태를 유지합니다.
다중 서브도메인
쉼표로 구분된 서브도메인 이름 목록을 제공하여 단일 컨테이너에서 여러 Duck DNS 서브도메인을 관리합니다.
항상 켜져 있는 VPS 운영
VPS에서 실행하면 가정용 네트워크 장비가 재부팅되거나 전원이 끊어져도 업데이트가 연중무휴 24시간 일정에 따라 실행되도록 보장합니다.
지속적인 구성
토큰 및 서브도메인 설정을 전용 볼륨에 저장하여 컨테이너 재시작 후 클라이언트가 올바르게 재개되도록 합니다.
Hostinger에서 DuckDNS을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.