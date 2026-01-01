Duck DNS는 수백만 명의 홈 랩 사용자 및 자체 호스팅 사용자들에게 신뢰받는 무료 동적 DNS 서비스로, 주거용 인터넷 연결 뒤에 있는 서버 및 장치에 안정적으로 액세스할 수 있도록 돕습니다. 대부분의 ISP는 변경되는 IP 주소를 할당하지만, Duck DNS는 공용 IP를 지속적으로 모니터링하고 변경되는 즉시 선택한 서브도메인을 업데이트하여 이 문제를 해결합니다. 이 모든 것이 무료입니다.

이 템플릿은 공식 Duck DNS 클라이언트 컨테이너를 호스트 네트워킹 모드에서 실행하여, 정확한 IP 가시성을 제공합니다. 구성 정보는 재시작 후에도 유지되므로 서브도메인 및 토큰 설정이 손실되지 않습니다. 홈 서버, 라즈베리 파이 프로젝트 또는 자체 호스팅 VPS 애플리케이션에 안정적인 액세스가 필요하든, Duck DNS는 고정 IP 또는 상업용 DDNS 서비스 비용을 지불할 필요를 없애줍니다.