ownCloud는 자체 호스팅 파일 동기화 및 공유 플랫폼으로, 클라우드 스토리지의 편리함(어디서든 액세스, 기기 간 동기화, 팀원과 공유)을 사용자 인프라 내에서 완벽하게 제공합니다. Google Drive나 Dropbox와 달리, ownCloud는 파일을 사용자 서버에 저장하여 민감한 문서와 데이터를 직접 제어할 수 있도록 합니다.

전 세계 기업, 대학 및 개인 정보 보호에 민감한 사용자들이 사용하는 ownCloud는 파일 버전 관리, 세분화된 공유 권한, 그리고 Windows, macOS, Linux, iOS, Android용 동기화 클라이언트를 지원합니다. 이 배포에는 안정적인 데이터 저장을 위한 MariaDB와 성능 캐싱을 위한 Redis가 포함됩니다.