ownCloud 원클릭 설치.
문서, 사진 및 데이터를 위한 개인 클라우드를 제공하는 오픈 소스 파일 동기화 및 공유 플랫폼입니다.
ownCloud용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
ownCloud 활용으로 만들 수 있는 것
ownCloud는 자체 호스팅 파일 동기화 및 공유 플랫폼으로, 클라우드 스토리지의 편리함(어디서든 액세스, 기기 간 동기화, 팀원과 공유)을 사용자 인프라 내에서 완벽하게 제공합니다. Google Drive나 Dropbox와 달리, ownCloud는 파일을 사용자 서버에 저장하여 민감한 문서와 데이터를 직접 제어할 수 있도록 합니다.
전 세계 기업, 대학 및 개인 정보 보호에 민감한 사용자들이 사용하는 ownCloud는 파일 버전 관리, 세분화된 공유 권한, 그리고 Windows, macOS, Linux, iOS, Android용 동기화 클라이언트를 지원합니다. 이 배포에는 안정적인 데이터 저장을 위한 MariaDB와 성능 캐싱을 위한 Redis가 포함됩니다.
ownCloud의 주요 특징
기기 간 동기화
Windows, macOS, Linux용 데스크톱 클라이언트와 iOS 및 Android 앱은 모든 기기에서 파일을 자동으로 동기화합니다.
세분화된 파일 공유
내부 사용자 또는 외부 게스트와 파일 및 폴더를 공유하고, 보기, 편집, 재공유 권한 및 링크 만료 날짜를 제어할 수 있습니다.
파일 버전 관리
파일을 편집할 때마다 새로운 버전이 생성되어, 실수로 인한 덮어쓰기 및 데이터 손실을 방지하고 버전을 탐색 및 복원할 수 있습니다.
WebDAV 접근
전용 동기화 클라이언트를 설치하지 않고도 내장된 WebDAV 서버를 사용하여 모든 운영 체제에서 ownCloud를 네트워크 드라이브로 마운트할 수 있습니다.
앱 마켓플레이스
ownCloud 마켓플레이스에서 오피스 문서 편집, 안티바이러스 스캔, LDAP 인증 및 2단계 로그인을 위한 앱으로 기능을 확장하세요.
Hostinger에서 ownCloud을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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