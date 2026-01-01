원클릭 설치로 SerpBear 배포
Google, Bing 및 기타 엔진에서 키워드 순위를 모니터링하는 자체 호스팅 검색 엔진 순위 추적기입니다.
SerpBear용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
SerpBear 활용으로 만들 수 있는 것
SerpBear는 Google, Bing, Yahoo, Yandex 및 DuckDuckGo에서 선택한 키워드에 대한 도메인 순위를 모니터링하는 오픈 소스 자체 호스팅 SEO 순위 추적기입니다. 매일 SERP 순위를 가져오고, 순위 기록을 차트로 표시하며, 순위 변동을 보여주므로 SaaS 순위 추적 서비스에 키워드당 비용을 지불하지 않고도 알고리즘 변경, 콘텐츠 업데이트 및 경쟁사 활동에 대응할 수 있습니다.
자체 VPS에 SerpBear를 자체 호스팅하면 무제한 도메인 및 키워드, 노출수 및 클릭수를 위한 선택적 Google Search Console 통합, 순위 변동 시 이메일 또는 웹훅 알림을 받을 수 있습니다. 데이터는 사용자 인프라에 저장되므로, SaaS 구독이 만료되어도 과거 순위 아카이브는 사라지지 않고 사용자에게 유지됩니다.
SerpBear의 주요 특징
다중 엔진 추적
Google, Bing, Yahoo, Yandex, DuckDuckGo 등에서 키워드별 기록 차트와 함께 단일 대시보드를 통해 키워드 순위를 추적할 수 있습니다.
서치 콘솔 통합
선택 사항인 Google Search Console 연결은 추적된 모든 키워드에 노출수, 클릭률 및 검색 데이터를 추가합니다.
모바일 및 데스크톱 SERP
실제 트래픽에 영향을 미치는 기기별 순위 차이를 파악하려면 모바일 및 데스크톱 SERP에 대한 별도의 트래커를 운영하세요.
국가 및 도시 타겟팅
단일 글로벌 보기가 아닌 현지화된 검색 결과를 반영하도록 각 키워드를 대상 국가, 언어, 도시와 함께 설정하세요.
알림 및 내보내기
이메일 및 웹훅 알림은 순위 변경 시 전송되며, CSV 내보내기는 수동 복사-붙여넣기 없이 외부 대시보드 또는 클라이언트 보고서에 데이터를 제공합니다.
무제한 키워드
키워드당 요금 부과가 없습니다. 구독 등급을 올리지 않고도 VPS 리소스가 허용하는 만큼 많은 도메인과 키워드를 추적할 수 있습니다.
Hostinger에서 SerpBear을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.