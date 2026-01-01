SerpBear는 Google, Bing, Yahoo, Yandex 및 DuckDuckGo에서 선택한 키워드에 대한 도메인 순위를 모니터링하는 오픈 소스 자체 호스팅 SEO 순위 추적기입니다. 매일 SERP 순위를 가져오고, 순위 기록을 차트로 표시하며, 순위 변동을 보여주므로 SaaS 순위 추적 서비스에 키워드당 비용을 지불하지 않고도 알고리즘 변경, 콘텐츠 업데이트 및 경쟁사 활동에 대응할 수 있습니다.

자체 VPS에 SerpBear를 자체 호스팅하면 무제한 도메인 및 키워드, 노출수 및 클릭수를 위한 선택적 Google Search Console 통합, 순위 변동 시 이메일 또는 웹훅 알림을 받을 수 있습니다. 데이터는 사용자 인프라에 저장되므로, SaaS 구독이 만료되어도 과거 순위 아카이브는 사라지지 않고 사용자에게 유지됩니다.