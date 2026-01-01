원클릭 설치 ClickHouse 배포
밀리초 단위의 쿼리 지연 시간으로 수십억 개의 행에 대한 실시간 분석을 위해 설계된 오픈 소스 컬럼형 OLAP 데이터베이스.
ClickHouse용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
ClickHouse 활용으로 만들 수 있는 것
ClickHouse는 온라인 분석 처리(OLAP)를 위해 특별히 구축된 오픈 소스 컬럼형 데이터베이스 관리 시스템입니다. 사전 계산된 큐브나 구체화된 뷰 없이도 수십억 개의 행에 대한 집계 쿼리를 밀리초 단위로 실행합니다. 원래 Yandex에서 개발되었으며 현재 ClickHouse Inc.에서 유지 관리하고 있으며, 스타트업부터 Cloudflare, Uber, eBay에 이르는 기업의 분석 플랫폼, 관측성 백엔드 및 제품 이벤트 파이프라인을 지원합니다.
VPS에 ClickHouse를 자체 호스팅하면 애플리케이션 백엔드, 분석 대시보드 및 관측성 도구에 로그 데이터, 메트릭, 사용자 이벤트 및 시계열 워크로드를 위한 고성능 쿼리 계층을 제공합니다. 내장된 Play UI는 브라우저 기반 쿼리 인터페이스를 제공하여 분석가가 데스크톱 클라이언트를 설치하지 않고도 SQL을 작성할 수 있도록 합니다.
ClickHouse의 주요 특징
컬럼형 저장소
열 기반 압축 및 디스크 레이아웃은 행 기반 데이터베이스보다 10배에서 100배의 압축률과 훨씬 빠른 집계 쿼리를 제공합니다.
MergeTree 엔진 계열
시계열, 복제 데이터, 합계 집계 및 그래프 워크로드에 특화된 테이블 엔진은 사용 사례별로 저장 공간과 쿼리를 최적화합니다.
내장 Play UI
브라우저에서 직접 /play를 통해 임시 SQL 쿼리를 실행하고, 구문 강조 표시, 쿼리 기록, 결과 시각화 기능을 활용하세요.
구체화된 뷰
점진적으로 유지 관리되는 사전 집계된 테이블을 통해 수십억 개의 행에 대한 대시보드 쿼리를 1초 미만의 지연 시간으로 제공할 수 있습니다.
분산 및 복제됨
외부 조정 서비스 없이 노드 간 샤딩 및 고가용성을 위한 테이블 복제를 기본적으로 지원합니다.
Hostinger에서 ClickHouse을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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