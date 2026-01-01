ClickHouse는 온라인 분석 처리(OLAP)를 위해 특별히 구축된 오픈 소스 컬럼형 데이터베이스 관리 시스템입니다. 사전 계산된 큐브나 구체화된 뷰 없이도 수십억 개의 행에 대한 집계 쿼리를 밀리초 단위로 실행합니다. 원래 Yandex에서 개발되었으며 현재 ClickHouse Inc.에서 유지 관리하고 있으며, 스타트업부터 Cloudflare, Uber, eBay에 이르는 기업의 분석 플랫폼, 관측성 백엔드 및 제품 이벤트 파이프라인을 지원합니다.

VPS에 ClickHouse를 자체 호스팅하면 애플리케이션 백엔드, 분석 대시보드 및 관측성 도구에 로그 데이터, 메트릭, 사용자 이벤트 및 시계열 워크로드를 위한 고성능 쿼리 계층을 제공합니다. 내장된 Play UI는 브라우저 기반 쿼리 인터페이스를 제공하여 분석가가 데스크톱 클라이언트를 설치하지 않고도 SQL을 작성할 수 있도록 합니다.