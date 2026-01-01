FileFlows는 사용자 지정 가능한 시각적 워크플로를 통해 미디어 라이브러리를 자동으로 관리하고 최적화하는 지능형 파일 처리 시스템입니다. 새 파일을 위해 디렉토리를 모니터링하고, 스마트 트랜스코딩 규칙을 적용하며, 수동 개입 없이 저장 공간 요구 사항을 최대 90%까지 줄일 수 있습니다. Intel QuickSync, NVIDIA, AMD에 대한 하드웨어 가속 지원은 대규모 라이브러리에서도 빠른 처리를 유지합니다.

VPS에 FileFlows를 자체 호스팅하면 미디어 워크플로에 24시간 전용 CPU 리소스를 제공하고, 라이브러리 처리를 완전히 비공개로 유지하며, 클라우드 기반 트랜스코딩 서비스의 파일당 비용 및 대역폭 제한을 피할 수 있습니다.