원클릭 설치로 FileFlows 배포
라이브러리를 지능적으로 트랜스코딩하고 최적화하여 파일 크기를 최대 90%까지 줄여주는 자동화된 미디어 파일 처리기
FileFlows용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
FileFlows 활용으로 만들 수 있는 것
FileFlows는 사용자 지정 가능한 시각적 워크플로를 통해 미디어 라이브러리를 자동으로 관리하고 최적화하는 지능형 파일 처리 시스템입니다. 새 파일을 위해 디렉토리를 모니터링하고, 스마트 트랜스코딩 규칙을 적용하며, 수동 개입 없이 저장 공간 요구 사항을 최대 90%까지 줄일 수 있습니다. Intel QuickSync, NVIDIA, AMD에 대한 하드웨어 가속 지원은 대규모 라이브러리에서도 빠른 처리를 유지합니다.
VPS에 FileFlows를 자체 호스팅하면 미디어 워크플로에 24시간 전용 CPU 리소스를 제공하고, 라이브러리 처리를 완전히 비공개로 유지하며, 클라우드 기반 트랜스코딩 서비스의 파일당 비용 및 대역폭 제한을 피할 수 있습니다.
FileFlows의 주요 특징
시각적 흐름 디자이너
드래그 앤 드롭 플로우 편집기로 사용자 지정 처리 파이프라인을 구축합니다. 복잡한 다단계 워크플로우를 생성하는 데 스크립팅이 필요하지 않습니다.
최대 90% 크기 감소
H.265/HEVC, AV1 및 기타 최신 코덱으로의 스마트 트랜스코딩은 시각적 품질을 유지하면서 파일 크기를 획기적으로 줄여줍니다.
하드웨어 가속
Intel QuickSync, NVIDIA NVENC, AMD 인코더를 지원하여 CPU에서 트랜스코딩 부담을 덜고 파일을 훨씬 더 빠르게 처리합니다.
자동 파일 모니터링
새 파일을 감지하기 위해 디렉토리를 감시하고 자동으로 처리를 시작하여, 수동 개입 없이 라이브러리가 최적화된 상태를 유지합니다.
플러그인 생태계
FileFlows를 오디오 정규화, 자막 관리, 파일 이름 변경, 그리고 Plex 및 Jellyfin과 같은 미디어 서버와의 통합을 위한 플러그인으로 확장하세요.
Hostinger에서 FileFlows을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.