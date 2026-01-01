Cap 원클릭 설치.
프라이버시를 최우선으로 하는 오픈 소스 CAPTCHA 대안으로, 시각적 퍼즐 대신 작업 증명(PoW)을 사용하며, 추적, 쿠키, 외부 호출이 없습니다.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Cap 활용으로 만들 수 있는 것
Cap은 시각적 퍼즐 대신 작업 증명을 사용하여 봇으로부터 양식과 API를 보호하는 경량 오픈 소스 CAPTCHA 대안입니다. 사용자에게 신호등이나 횡단보도를 식별하도록 요청하는 대신, Cap은 WebAssembly에서 자동 SHA-256 챌린지를 실행합니다. 이는 실제 사용자에게는 밀리초 만에 해결되지만, 봇에게는 자동 제출을 계산적으로 비용이 많이 들게 만듭니다. 쿠키가 설정되지 않고, 행동 데이터가 수집되지 않으며, 어떠한 요청도 사용자 서버를 벗어나지 않습니다.
자체 VPS에 Cap을 셀프 호스팅하면 검증당 수수료 없이 봇 보호 기능을 완벽하게 제어할 수 있으며, Google reCAPTCHA 또는 Cloudflare Turnstile과 같은 서비스에 의존할 필요가 없습니다. 관리자 대시보드는 챌린지 분석 및 사이트 키 관리를 제공합니다.
Cap의 주요 특징
작업 증명 과제
SHA-256 계산은 WebAssembly에서 조용히 실행되어 실제 사용자에게는 봇 보호 기능이 보이지 않게 하면서 자동화된 공격 비용은 증가시킵니다.
제로 트래킹
쿠키가 설정되지 않으며, 행동 지문이 수집되지 않고, 어떤 데이터도 제3자 서버로 전송되지 않습니다 — 설계상 완전히 GDPR 친화적입니다.
관리자 대시보드
내장된 분석 대시보드를 통해 챌린지 완료율을 모니터링하고, 사이트 키를 관리하며, 봇 활동 지표를 검토할 수 있습니다.
경량 위젯
클라이언트 측 위젯은 약 20KB에 불과하여, 이를 포함하는 모든 사이트나 애플리케이션의 페이지 로드에 미미한 영향을 미칩니다.
API 우선 디자인
챌린지 토큰을 서버 측에서 간단한 REST API를 통해 확인하여, Cap을 모든 언어 또는 프레임워크와 통합할 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 Cap을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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