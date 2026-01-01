Cap은 시각적 퍼즐 대신 작업 증명을 사용하여 봇으로부터 양식과 API를 보호하는 경량 오픈 소스 CAPTCHA 대안입니다. 사용자에게 신호등이나 횡단보도를 식별하도록 요청하는 대신, Cap은 WebAssembly에서 자동 SHA-256 챌린지를 실행합니다. 이는 실제 사용자에게는 밀리초 만에 해결되지만, 봇에게는 자동 제출을 계산적으로 비용이 많이 들게 만듭니다. 쿠키가 설정되지 않고, 행동 데이터가 수집되지 않으며, 어떠한 요청도 사용자 서버를 벗어나지 않습니다.

자체 VPS에 Cap을 셀프 호스팅하면 검증당 수수료 없이 봇 보호 기능을 완벽하게 제어할 수 있으며, Google reCAPTCHA 또는 Cloudflare Turnstile과 같은 서비스에 의존할 필요가 없습니다. 관리자 대시보드는 챌린지 분석 및 사이트 키 관리를 제공합니다.