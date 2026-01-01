OMERO 원클릭 설치.
다차원 웹 뷰어를 갖춘 과학 현미경 검사용 오픈 소스 이미지 데이터 관리 플랫폼.
OMERO용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
OMERO 활용으로 만들 수 있는 것
OMERO는 다차원 생체 영상 데이터를 다루는 연구실을 위해 구축된 Open Microscopy Environment 데이터 관리 플랫폼입니다. Bio-Formats를 통해 150개 이상의 독점 파일 형식에서 현미경 이미지를 가져오고, 쿼리 가능한 저장소에 보관하며, 독점 소프트웨어 없이 채널, 타임랩스, Z-스택을 처리하는 웹 뷰어를 통해 제공합니다.
VPS에 OMERO를 자체 호스팅하면 연구실 그룹은 원본 이미지 데이터, 주석 및 접근 권한을 완전히 제어할 수 있으며, OMERO.server 백엔드, OMERO.web 프론트엔드 및 PostgreSQL 저장소를 단일 배포로 번들로 제공합니다.
OMERO의 주요 특징
다차원 뷰어
데스크톱 현미경 소프트웨어를 설치할 필요 없이 브라우저에서 직접 Z-스택, 타임랩스 시퀀스 및 다채널 획득을 탐색할 수 있습니다.
Bio-Formats 가져오기
150개 이상의 독점 현미경 형식에서 이미지를 수집하고, 번들로 제공되는 Bio-Formats 라이브러리를 통해 원본 메타데이터를 보존합니다.
그룹 및 권한
공유 데이터셋 및 프로젝트에 대해 읽기 전용, 읽기-주석 달기 또는 읽기-쓰기 권한을 가진 협업 그룹으로 연구원들을 조직하세요.
주석 및 태그
이미지에 태그, 평점, 댓글, 키-값 쌍, 파일 첨부를 추가하여 실험 컨텍스트가 원본 데이터에 연결된 상태로 유지되도록 합니다.
스크립팅 및 API
Python, Java, MATLAB API를 통해 분석 파이프라인을 자동화하거나 전체 데이터셋에 대해 서버 측 OMERO.scripts를 실행합니다.
Hostinger에서 OMERO을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.