OMERO는 다차원 생체 영상 데이터를 다루는 연구실을 위해 구축된 Open Microscopy Environment 데이터 관리 플랫폼입니다. Bio-Formats를 통해 150개 이상의 독점 파일 형식에서 현미경 이미지를 가져오고, 쿼리 가능한 저장소에 보관하며, 독점 소프트웨어 없이 채널, 타임랩스, Z-스택을 처리하는 웹 뷰어를 통해 제공합니다.

VPS에 OMERO를 자체 호스팅하면 연구실 그룹은 원본 이미지 데이터, 주석 및 접근 권한을 완전히 제어할 수 있으며, OMERO.server 백엔드, OMERO.web 프론트엔드 및 PostgreSQL 저장소를 단일 배포로 번들로 제공합니다.