Traccar은 200개 이상의 통신 프로토콜을 지원하고 시중에 나와 있는 거의 모든 GPS 장치와 호환되는 포괄적인 오픈 소스 GPS 추적 시스템입니다. 모든 규모의 조직에서 Traccar을 사용하여 대화형 지도, 지오펜스 구역, 속도 알림 및 상세한 이동 보고서 기능을 제공하는 직관적인 웹 인터페이스를 통해 차량, 자산 및 인력을 실시간으로 모니터링합니다.

자체 VPS에 Traccar을 셀프 호스팅하면 상용 플랫폼에서 부과하는 장치당 반복 라이선스 비용을 없애고 민감한 위치 데이터를 전적으로 제어할 수 있습니다. 이 템플릿은 Traccar을 PostgreSQL 데이터베이스와 함께 배포하여 추적 기록, 경로 및 분석을 안정적으로 장기간 저장합니다.