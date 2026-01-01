실시간 차량 및 자산 모니터링을 위해 200개 이상의 프로토콜을 지원하는 오픈 소스 GPS 추적 플랫폼.
Traccar용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Traccar 활용으로 만들 수 있는 것
Traccar은 200개 이상의 통신 프로토콜을 지원하고 시중에 나와 있는 거의 모든 GPS 장치와 호환되는 포괄적인 오픈 소스 GPS 추적 시스템입니다. 모든 규모의 조직에서 Traccar을 사용하여 대화형 지도, 지오펜스 구역, 속도 알림 및 상세한 이동 보고서 기능을 제공하는 직관적인 웹 인터페이스를 통해 차량, 자산 및 인력을 실시간으로 모니터링합니다.
자체 VPS에 Traccar을 셀프 호스팅하면 상용 플랫폼에서 부과하는 장치당 반복 라이선스 비용을 없애고 민감한 위치 데이터를 전적으로 제어할 수 있습니다. 이 템플릿은 Traccar을 PostgreSQL 데이터베이스와 함께 배포하여 추적 기록, 경로 및 분석을 안정적으로 장기간 저장합니다.
Traccar의 주요 특징
200개 이상의 장치 프로토콜
200개 이상의 통신 프로토콜을 내장 지원하는 거의 모든 GPS 트래커, OBD 동글 또는 스마트폰 앱을 연결할 수 있습니다.
실시간 지도 추적
대화형 OpenStreetMap 또는 Google 지도에서 자동 업데이트 및 경로 시각화 기능을 통해 장치 위치를 실시간으로 모니터링합니다.
지오펜싱 및 알림
지오펜스 구역을 정의하고, 진입, 이탈, 과속 위반 및 이동 이벤트에 대한 즉시 알림을 받으세요.
차량 보고서
운행, 정차, 거리, 연료 소비량 및 운전자 행동 분석에 대한 종합 보고서를 생성합니다.
다중 사용자 액세스
팀, 부서 또는 고객을 위한 권한 기반 장치 공유를 통해 사용자 계정을 생성할 수 있습니다.
REST API 통합
잘 문서화된 REST API를 통해 추적 데이터를 외부 시스템 및 대시보드와 통합합니다.
Hostinger에서 Traccar을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.