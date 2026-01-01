원클릭 설치로 새 API 배포
사용량 추적, 접근 제어 및 로드 밸런싱 기능을 갖춘 여러 AI 공급자 관리를 위한 통합 LLM 게이트웨이.
New API용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
New API 활용으로 만들 수 있는 것
New API는 OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini 및 수십 개의 다른 AI 공급자를 위한 단일 액세스 포인트를 제공하는 오픈 소스 LLM 게이트웨이입니다. API 키 관리를 중앙 집중화하고, 사용량 할당량을 적용하며, 사용자 또는 팀별 비용을 추적하고, 공급자 간 장애 조치 및 로드 밸런싱을 가능하게 합니다. 이 모든 것은 웹 대시보드를 통해 가능합니다.
VPS에 New API를 자체 호스팅하면 민감한 AI 자격 증명 및 사용량 데이터를 직접 제어할 수 있고, 요청당 게이트웨이 수수료를 없애며, 애플리케이션 코드를 변경하지 않고도 공급자를 추가하거나 교체할 수 있는 유연성을 얻을 수 있습니다.
New API의 주요 특징
통합 공급자 게이트웨이
OpenAI, Claude, Gemini 및 기타 LLM으로의 요청을 단일 엔드포인트를 통해 라우팅하여, 애플리케이션 코드를 변경하지 않고도 공급자를 전환할 수 있습니다.
사용량 추적 및 할당량
사용자, 팀 또는 프로젝트별로 토큰 사용량 및 비용을 모니터링하고, 조직 전체에서 예상치 못한 AI 지출을 방지하기 위해 엄격한 제한을 설정합니다.
로드 밸런싱 및 페일오버
여러 공급자 채널에 요청을 분산하고, 공급자를 사용할 수 없을 때 자동으로 대안으로 대체하여 가동 시간을 극대화합니다.
토큰 기반 접근 제어
팀과 애플리케이션에 API 토큰을 발급하여 실제 공급자 자격 증명을 노출하지 않고, 비밀을 중앙 집중화하고 언제든지 취소할 수 있도록 유지합니다.
웹 대시보드
실시간 사용 로그 및 소비 분석 기능을 갖춘 내장 웹 인터페이스를 통해 채널, 사용자, 할당량을 관리합니다.
Hostinger에서 New API을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.