New API는 OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini 및 수십 개의 다른 AI 공급자를 위한 단일 액세스 포인트를 제공하는 오픈 소스 LLM 게이트웨이입니다. API 키 관리를 중앙 집중화하고, 사용량 할당량을 적용하며, 사용자 또는 팀별 비용을 추적하고, 공급자 간 장애 조치 및 로드 밸런싱을 가능하게 합니다. 이 모든 것은 웹 대시보드를 통해 가능합니다.

VPS에 New API를 자체 호스팅하면 민감한 AI 자격 증명 및 사용량 데이터를 직접 제어할 수 있고, 요청당 게이트웨이 수수료를 없애며, 애플리케이션 코드를 변경하지 않고도 공급자를 추가하거나 교체할 수 있는 유연성을 얻을 수 있습니다.