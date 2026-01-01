Open Journal Systems (OJS)는 Public Knowledge Project (PKP)에서 개발한 무료 오픈 소스 플랫폼으로, 제출 및 동료 심사부터 편집, 제작, 온라인 출판에 이르기까지 학술 저널의 전체 워크플로우를 관리합니다. 이는 전 세계 대학, 연구 기관 및 독립 출판사의 수만 개 저널을 지원하는, 세계에서 가장 널리 사용되는 오픈 액세스 저널 관리 시스템입니다.

자체 VPS에 OJS를 직접 호스팅하면 상업 출판 플랫폼으로부터 저널의 완전한 독립성을 확보할 수 있으며, 기사당 수수료나 구독료 없이 제출 데이터 및 출판 아카이브에 대한 완전한 소유권을 가집니다. 이 플랫폼은 다중 저널 배포를 지원하여 단일 설치로 여러 저널을 운영하는 기관에 적합합니다.