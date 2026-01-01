Open Journal Systems 원클릭 설치.
전 세계 수천 개의 저널에서 신뢰받는 오픈 소스 학술지 관리 및 출판 플랫폼입니다.
Open Journal Systems용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Open Journal Systems 활용으로 만들 수 있는 것
Open Journal Systems (OJS)는 Public Knowledge Project (PKP)에서 개발한 무료 오픈 소스 플랫폼으로, 제출 및 동료 심사부터 편집, 제작, 온라인 출판에 이르기까지 학술 저널의 전체 워크플로우를 관리합니다. 이는 전 세계 대학, 연구 기관 및 독립 출판사의 수만 개 저널을 지원하는, 세계에서 가장 널리 사용되는 오픈 액세스 저널 관리 시스템입니다.
자체 VPS에 OJS를 직접 호스팅하면 상업 출판 플랫폼으로부터 저널의 완전한 독립성을 확보할 수 있으며, 기사당 수수료나 구독료 없이 제출 데이터 및 출판 아카이브에 대한 완전한 소유권을 가집니다. 이 플랫폼은 다중 저널 배포를 지원하여 단일 설치로 여러 저널을 운영하는 기관에 적합합니다.
Open Journal Systems의 주요 특징
전체 제출 워크플로우
하나의 플랫폼에서 저자 제출부터 동료 심사, 교정, 레이아웃, 최종 출판까지 전체 편집 수명 주기를 관리합니다.
동료 평가 관리
검토자를 할당하고, 검토 마감일을 추적하며, 알림을 전송하고, 구조화된 편집 대시보드에서 검토자 결정을 수집합니다.
오픈 액세스 출판
오픈 액세스 라이선스로 논문을 발행하며, DOI 통합, ORCID 지원 및 검색 가능성을 위한 색인된 메타데이터를 제공합니다.
플러그인 생태계
OJS를 통계, 사용량 지표, 구독 관리, 결제 게이트웨이 및 타사 서비스 통합을 위한 플러그인으로 확장할 수 있습니다.
다국어 지원
OJS는 수십 개 언어에 대한 번역을 제공하며 이중 언어 또는 다국어 저널 인터페이스 및 콘텐츠를 지원합니다.
Hostinger에서 Open Journal Systems을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.