SillyTavern 원클릭 설치
수십 개의 텍스트, 이미지, 음성 AI 백엔드를 단일 채팅 인터페이스로 통합하는 파워 유저용 LLM 프런트엔드입니다.
SillyTavern용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
SillyTavern 활용으로 만들 수 있는 것
SillyTavern은 OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI 및 로컬 호스팅 모델을 포함한 거의 모든 주요 LLM 백엔드에서 고급 사용자가 AI 캐릭터와 채팅할 수 있도록 하는 오픈 소스 로컬 인터페이스입니다. 공급업체별 채팅 앱과 달리, SillyTavern은 프롬프트, 샘플링 매개변수 및 컨텍스트 처리에 대한 심층적인 제어 기능을 통해 캐릭터 중심 대화, 장문 롤플레잉 및 창의적 글쓰기에 중점을 둡니다.
자체 VPS에 SillyTavern을 자체 호스팅하면 모든 채팅 기록, 캐릭터 카드 및 로어북을 계정에 비공개로 유지하고, 공급자를 자유롭게 전환할 수 있으며, 호스팅된 대안이 부과하는 대화 제한 및 콘텐츠 필터를 제거합니다. 외부 모델용 API 키는 타사 UI에 붙여넣는 대신 서버에 유지됩니다.
SillyTavern의 주요 특징
다중 백엔드 지원
OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI 및 로컬 모델 서버를 각 공급업체별로 별도의 클라이언트를 번거롭게 전환할 필요 없이 하나의 인터페이스를 통해 연결하세요.
캐릭터 카드
일관된 캐릭터 응답을 유도하는 페르소나, 예시 대화, 성격 특성을 담은 PNG 임베디드 캐릭터 카드를 가져오고, 편집하고, 공유하세요.
그룹 채팅
단일 스레드에서 여러 AI 캐릭터와 대화를 실행하고, 구성 가능한 턴 순서와 캐릭터별 생성 설정을 통해 분기형 내러티브를 만듭니다.
세계 정보 및 설정집
프롬프트에 배경 지식, 위치 정보, 반복되는 사실을 관련 키워드가 나타날 때만 주입하여, 긴 이야기에서 컨텍스트 창을 효율적으로 유지합니다.
확장 생태계
Stable Diffusion 또는 ComfyUI를 통한 이미지 생성, 텍스트 음성 변환 음성, 요약, 벡터 스토리지, 그리고 수십 가지의 커뮤니티 확장 기능을 연결하세요.
전체 프롬프트 제어
시스템 프롬프트, 지시 템플릿, 샘플러 매개변수 및 컨텍스트 서식을 직접 편집하여 고급 사용자에게 원시 API에서 얻을 수 있는 것과 동일한 제어 권한을 제공합니다.
Hostinger에서 SillyTavern을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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