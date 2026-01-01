SillyTavern은 OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI 및 로컬 호스팅 모델을 포함한 거의 모든 주요 LLM 백엔드에서 고급 사용자가 AI 캐릭터와 채팅할 수 있도록 하는 오픈 소스 로컬 인터페이스입니다. 공급업체별 채팅 앱과 달리, SillyTavern은 프롬프트, 샘플링 매개변수 및 컨텍스트 처리에 대한 심층적인 제어 기능을 통해 캐릭터 중심 대화, 장문 롤플레잉 및 창의적 글쓰기에 중점을 둡니다.

자체 VPS에 SillyTavern을 자체 호스팅하면 모든 채팅 기록, 캐릭터 카드 및 로어북을 계정에 비공개로 유지하고, 공급자를 자유롭게 전환할 수 있으며, 호스팅된 대안이 부과하는 대화 제한 및 콘텐츠 필터를 제거합니다. 외부 모델용 API 키는 타사 UI에 붙여넣는 대신 서버에 유지됩니다.