원클릭 설치로 PhotoPrism 배포
타사 클라우드에 업로드할 필요 없이 사진 라이브러리를 자동으로 정리하고 태그를 지정하며 검색하는 AI 기반 사진 관리 애플리케이션.
PhotoPrism용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
PhotoPrism 활용으로 만들 수 있는 것
PhotoPrism은 개인 정보 보호를 최우선으로 하는 사진 관리 플랫폼으로, 인공지능을 사용하여 전체 사진 컬렉션을 자동으로 분류하고 태그를 지정하며 검색합니다. 얼굴 인식, 개체 감지 및 위치 기반 구성은 서버에서 로컬로 작동하며, 사진은 하드웨어를 벗어나지 않습니다.
VPS에 PhotoPrism을 자체 호스팅하면 Google Photos 및 iCloud의 강력한 대안을 얻을 수 있습니다. 이는 수백만 개의 이미지로 확장 가능하고, RAW 파일 및 4K 비디오를 지원하며, 타사 구독 상품에 의해 부과되는 저장 공간 제한 없이 모든 추억을 완벽하게 제어할 수 있습니다.
PhotoPrism의 주요 특징
AI 기반 태깅
온디바이스 머신러닝을 사용하여 주제, 장면, 개체별로 사진을 자동으로 분류합니다. — 클라우드 처리가 필요 없습니다.
얼굴 인식
사진 속 인물별로 사진을 그룹화하여 전체 라이브러리에서 가족이나 친구의 모든 사진을 즉시 찾을 수 있습니다.
강력한 검색
'해변 일몰'과 같은 자연어 쿼리로 사진을 찾거나, 날짜, 카메라, 위치, 자동 감지된 라벨로 동시에 필터링할 수 있습니다.
RAW 및 영상 지원
전문 카메라의 RAW 파일, 아이폰의 HEIF, 그리고 브라우저 재생을 위한 자동 트랜스코딩이 적용된 4K 비디오를 처리합니다.
위치 및 지도 보기
대화형 지도에 지오태그 사진을 표시하고, 지리적 탐색을 위해 위치별로 자동으로 그룹화합니다.
Hostinger에서 PhotoPrism을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.