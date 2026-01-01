PhotoPrism은 개인 정보 보호를 최우선으로 하는 사진 관리 플랫폼으로, 인공지능을 사용하여 전체 사진 컬렉션을 자동으로 분류하고 태그를 지정하며 검색합니다. 얼굴 인식, 개체 감지 및 위치 기반 구성은 서버에서 로컬로 작동하며, 사진은 하드웨어를 벗어나지 않습니다.

VPS에 PhotoPrism을 자체 호스팅하면 Google Photos 및 iCloud의 강력한 대안을 얻을 수 있습니다. 이는 수백만 개의 이미지로 확장 가능하고, RAW 파일 및 4K 비디오를 지원하며, 타사 구독 상품에 의해 부과되는 저장 공간 제한 없이 모든 추억을 완벽하게 제어할 수 있습니다.