Checkrr 원클릭 설치.
Plex 및 Jellyfin 라이브러리에서 손상된 미디어를 스캔하고, Sonarr, Radarr, Lidarr를 통해 손상된 파일을 자동으로 교체합니다.
Checkrr용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Checkrr 활용으로 만들 수 있는 것
Checkrr는 대규모 미디어 컬렉션을 무언의 손상으로부터 보호하는 오픈 소스 라이브러리 무결성 스캐너입니다. 이는 라이브러리에 있는 모든 비디오, 오디오 및 자막 파일에 대해 ffprobe, 매직 넘버 및 MIME 타입 검사를 실행한 다음, 확인된 파일을 bbolt 데이터베이스에 해시하여 향후 스캔 시 알려진 양호한 콘텐츠를 건너뛰고 몇 시간 대신 몇 분 만에 완료되도록 합니다.
파일 검사에 실패하면 Checkrr는 이미 실행 중인 arr 스택(Sonarr, Radarr 또는 Lidarr)에 연결하여 손상된 복사본을 삭제하고 해당 서비스를 통해 새 다운로드를 트리거합니다. Checkrr를 자체 호스팅하면 타사 API 제한 없이 지속적인 비용이 전혀 들지 않으므로 미디어 인벤토리를 직접 제어할 수 있습니다.
Checkrr의 주요 특징
ffprobe 무결성 검사
Plex와 Jellyfin이 재생 중에 자동으로 건너뛰는 잘리거나, 잘못 분류되거나, 재생 불가능한 파일을 감지합니다.
Sonarr Radarr Lidarr
손상된 파일을 제거하고 수동 개입 없이 기존 arr 스택을 통해 새 다운로드를 트리거합니다.
해시 기반 고속 재검색
bbolt 데이터베이스에 파일 해시를 저장하여, 반복 스캔 시 확인된 콘텐츠를 건너뛰고 수십 테라바이트 라이브러리도 몇 분 안에 완료할 수 있습니다.
다중 인스턴스 arr 지원
여러 Sonarr 및 Radarr 인스턴스에 동시에 연결하며, 4K, 애니메이션, 표준 라이브러리 각각에 대한 인스턴스별 경로 매핑을 지원합니다.
내장 알림
무인 예약 스캔을 위해 디스코드, 텔레그램, 고티파이, ntfy, 푸시오버, 웹훅, SMTP, 헬스체크로 결과를 전송합니다.
Hostinger에서 Checkrr을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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