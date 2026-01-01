Checkrr는 대규모 미디어 컬렉션을 무언의 손상으로부터 보호하는 오픈 소스 라이브러리 무결성 스캐너입니다. 이는 라이브러리에 있는 모든 비디오, 오디오 및 자막 파일에 대해 ffprobe, 매직 넘버 및 MIME 타입 검사를 실행한 다음, 확인된 파일을 bbolt 데이터베이스에 해시하여 향후 스캔 시 알려진 양호한 콘텐츠를 건너뛰고 몇 시간 대신 몇 분 만에 완료되도록 합니다.

파일 검사에 실패하면 Checkrr는 이미 실행 중인 arr 스택(Sonarr, Radarr 또는 Lidarr)에 연결하여 손상된 복사본을 삭제하고 해당 서비스를 통해 새 다운로드를 트리거합니다. Checkrr를 자체 호스팅하면 타사 API 제한 없이 지속적인 비용이 전혀 들지 않으므로 미디어 인벤토리를 직접 제어할 수 있습니다.