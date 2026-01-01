Trino는 원래 페이스북에서 프레스토(Presto)로 개발되었으며 현재 트리노 소프트웨어 재단에서 유지 관리하는 고성능 분산 SQL 쿼리 엔진입니다. 이를 통해 분석가와 엔지니어는 이기종 데이터 소스(객체 스토리지, 관계형 데이터베이스, 메시지 브로커, 검색 인덱스) 전반에 걸쳐 대화형 ANSI SQL 쿼리를 실행하여, ETL이나 데이터 이동 없이 마치 단일 웨어하우스에 있는 것처럼 데이터를 조인하고 집계할 수 있습니다.

VPS에 트리노를 자체 호스팅하면 데이터 팀에게 완벽하게 제어할 수 있는 통합 쿼리 계층을 제공하며, 쿼리당 비용이나 특정 공급업체 종속성이 없습니다. 번들로 제공되는 웹 UI는 실행 중인 쿼리, 워커 활용도 및 실행 계획을 표시하여 운영자가 브라우저에서 직접 성능을 디버그하고 클러스터 리소스를 조정할 수 있도록 합니다.