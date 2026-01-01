Trino 원클릭 설치로 배포
데이터 레이크, 웨어하우스 및 운영 데이터베이스 전반에서 페더레이션 분석을 실행하는 빠르고 분산된 SQL 쿼리 엔진.
Trino용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Trino 활용으로 만들 수 있는 것
Trino는 원래 페이스북에서 프레스토(Presto)로 개발되었으며 현재 트리노 소프트웨어 재단에서 유지 관리하는 고성능 분산 SQL 쿼리 엔진입니다. 이를 통해 분석가와 엔지니어는 이기종 데이터 소스(객체 스토리지, 관계형 데이터베이스, 메시지 브로커, 검색 인덱스) 전반에 걸쳐 대화형 ANSI SQL 쿼리를 실행하여, ETL이나 데이터 이동 없이 마치 단일 웨어하우스에 있는 것처럼 데이터를 조인하고 집계할 수 있습니다.
VPS에 트리노를 자체 호스팅하면 데이터 팀에게 완벽하게 제어할 수 있는 통합 쿼리 계층을 제공하며, 쿼리당 비용이나 특정 공급업체 종속성이 없습니다. 번들로 제공되는 웹 UI는 실행 중인 쿼리, 워커 활용도 및 실행 계획을 표시하여 운영자가 브라우저에서 직접 성능을 디버그하고 클러스터 리소스를 조정할 수 있도록 합니다.
Trino의 주요 특징
연합된 SQL 쿼리
플러그형 커넥터를 통해 수십 개의 데이터 소스를 연결하고, 스테이징 또는 ETL 없이 단일 ANSI SQL 문으로 이들을 통합할 수 있습니다.
대규모 병렬 엔진
벡터화된 인메모리 실행 및 적응형 쿼리 계획은 테라바이트 규모의 데이터 레이크 및 웨어하우스에서 대화형 지연 시간을 제공합니다.
풍부한 커넥터 카탈로그
아이스버그, 델타 레이크, 후디, 하이브, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, 카프카, 엘라스틱서치, 카산드라 등을 위한 공식 커넥터입니다.
내장 웹 콘솔
브라우저 기반 UI는 실행 중 및 완료된 쿼리, 작업자 상태, 단계별 지표, 그리고 빠른 성능 디버깅을 위한 실행 계획을 표시합니다.
확장 기능이 있는 ANSI SQL
윈도우 함수, 측면 조인, 배열, 맵, JSON, 지리 공간 유형 및 사용자 정의 함수를 포함한 완전한 표준 SQL.
JDBC, ODBC 및 Python
드롭인 드라이버와 클라이언트는 Tableau, Superset, Metabase와 같은 BI 도구는 물론, 데이터 과학 노트북 및 ETL 파이프라인을 연결합니다.
Hostinger에서 Trino을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.