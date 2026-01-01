draw.io (diagrams.net)는 수백만 명의 엔지니어, 건축가 및 비즈니스 분석가에게 신뢰받는 무료 오픈 소스 다이어그램 도구입니다. 플로우차트, UML 클래스 다이어그램, 개체-관계 다이어그램, 네트워크 및 인프라 맵, BPMN 워크플로우 등을 포함하여 다양한 다이어그램 유형을 모두 세련된 브라우저 기반 편집기에서 지원합니다.

자체 VPS에 draw.io를 자체 호스팅하면 모든 다이어그램 데이터가 인프라 내에 유지됩니다. 외부 서버로 파일이 전송되지 않으므로, 규제 산업에 속한 팀이나 엄격한 데이터 상주 요구 사항이 있는 팀에게 기본 선택 사항이 됩니다. Docker 이미지는 상태 비저장이며 가볍고 데이터베이스 종속성이 없습니다.