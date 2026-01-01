원클릭 설치로 draw.io 배포
순서도, 네트워크 다이어그램, UML, 아키텍처 시각화를 생성하는 무료 오픈 소스 다이어그램 애플리케이션으로, 완전한 자체 호스팅이 가능합니다.
draw.io용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
draw.io 활용으로 만들 수 있는 것
draw.io (diagrams.net)는 수백만 명의 엔지니어, 건축가 및 비즈니스 분석가에게 신뢰받는 무료 오픈 소스 다이어그램 도구입니다. 플로우차트, UML 클래스 다이어그램, 개체-관계 다이어그램, 네트워크 및 인프라 맵, BPMN 워크플로우 등을 포함하여 다양한 다이어그램 유형을 모두 세련된 브라우저 기반 편집기에서 지원합니다.
자체 VPS에 draw.io를 자체 호스팅하면 모든 다이어그램 데이터가 인프라 내에 유지됩니다. 외부 서버로 파일이 전송되지 않으므로, 규제 산업에 속한 팀이나 엄격한 데이터 상주 요구 사항이 있는 팀에게 기본 선택 사항이 됩니다. Docker 이미지는 상태 비저장이며 가볍고 데이터베이스 종속성이 없습니다.
draw.io의 주요 특징
외부 의존성 제로
draw.io는 단일 무상태 컨테이너로 실행되며 데이터베이스가 필요하지 않습니다. 다이어그램 데이터는 서버를 벗어나지 않습니다.
광범위한 다이어그램 지원
하나의 통합 에디터에서 순서도, UML, ER 다이어그램, 네트워크 맵, BPMN 워크플로 및 와이어프레임을 생성할 수 있습니다.
클라우드 스토리지 연동
Google Drive, Microsoft OneDrive, 및 GitLab에 연결하여 기존 파일과 함께 다이어그램을 저장하고 버전을 관리하세요.
서버 사이드 내보내기
클라이언트 측 처리 없이 서버에서 직접 PDF, PNG, SVG 및 Visio(.vsdx) 형식으로 다이어그램을 내보냅니다.
오프라인 편집기
URL에
?offline=1을(를) 추가하면 완전히 오프라인으로 작동합니다. 에어 갭 또는 제한된 환경에 이상적입니다.
Hostinger에서 draw.io을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.