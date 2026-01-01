Fider 원클릭 설치
기능 요청 수집, 커뮤니티 투표 진행 및 제품 로드맵 투명 관리를 위한 오픈 소스 고객 피드백 플랫폼
Fider용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Fider 활용으로 만들 수 있는 것
Fider는 제품 팀과 사용자 간의 간극을 메워주는 오픈 소스 피드백 플랫폼입니다. 공개 투표 포털을 통해 사용자는 아이디어를 제출하고, 기존 요청에 찬성 투표하며, 토론에 참여할 수 있습니다. 이를 통해 가장 가치 있는 기능이 먼저 우선순위로 지정되도록 보장합니다. 팀은 상태를 업데이트하고, 로드맵 결정을 전달하며, 개발 주기 전반에 걸쳐 커뮤니티에 정보를 제공할 수 있습니다.
VPS에 Fider를 자체 호스팅하면 모든 피드백과 사용자 데이터를 직접 제어할 수 있으며, 호스팅 대안의 사용자당 상품 가격을 없애고, 제품의 정체성에 맞춰 브랜딩과 인증을 맞춤 설정할 수 있습니다.
Fider의 주요 특징
커뮤니티 투표
사용자들은 기능 요청에 투표하여, 제품 팀이 가장 큰 목소리가 아닌 실제 수요를 바탕으로 다음에 무엇을 개발할지 객관적으로 우선순위를 정할 수 있도록 합니다.
상태 추적
모든 제안의 진행 상황을 커뮤니티에 알리기 위해 — 계획됨, 시작됨, 완료됨, 거부됨 — 상태를 할당합니다.
유연한 인증
이메일, OAuth, SSO 로그인 옵션을 지원하여 사용자들이 최소한의 마찰로 참여하고, 제출 및 투표율을 높일 수 있습니다.
커스텀 브랜딩
구성 가능한 로고, 색상 및 맞춤 도메인 지원을 통해 피드백 포털을 귀하의 제품의 원활한 확장으로 제시할 수 있습니다.
이메일 알림
자동 알림은 사용자의 제안이 투표, 댓글 또는 상태 업데이트를 받을 때 알림을 보내 사용자 참여를 유도합니다.
Hostinger에서 Fider을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.