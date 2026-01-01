Fider는 제품 팀과 사용자 간의 간극을 메워주는 오픈 소스 피드백 플랫폼입니다. 공개 투표 포털을 통해 사용자는 아이디어를 제출하고, 기존 요청에 찬성 투표하며, 토론에 참여할 수 있습니다. 이를 통해 가장 가치 있는 기능이 먼저 우선순위로 지정되도록 보장합니다. 팀은 상태를 업데이트하고, 로드맵 결정을 전달하며, 개발 주기 전반에 걸쳐 커뮤니티에 정보를 제공할 수 있습니다.

VPS에 Fider를 자체 호스팅하면 모든 피드백과 사용자 데이터를 직접 제어할 수 있으며, 호스팅 대안의 사용자당 상품 가격을 없애고, 제품의 정체성에 맞춰 브랜딩과 인증을 맞춤 설정할 수 있습니다.