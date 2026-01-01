원클릭 설치로 Cloudflared 배포
방화벽 포트를 열지 않고 서비스를 인터넷에 안전하게 노출하는 Cloudflare Tunnel 데몬.
Cloudflared용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Cloudflared 활용으로 만들 수 있는 것
Cloudflared는 Cloudflare Tunnel의 클라이언트 데몬으로, VPS에서 Cloudflare의 엣지 네트워크로 아웃바운드 전용 암호화 연결을 생성합니다. 모든 트래픽을 원본에 도달하기 전에 Cloudflare를 통해 라우팅함으로써, 인바운드 방화벽 포트를 열거나 서버의 IP 주소를 노출하지 않고도 내장된 DDoS 보호 및 WAF 적용 범위를 확보할 수 있습니다.
VPS에 Cloudflared 데몬을 자체 호스팅하면 가정용 인터넷 연결의 안정성 제한에 영향을 받지 않는 안정적이고 항상 켜져 있는 터널을 제공합니다. Cloudflare 토큰과 터널 구성은 사용자가 제어하는 인프라에 저장되며, 포함된 웹 UI를 통해 명령줄을 사용하지 않고도 초기 설정 및 지속적인 관리를 간편하게 수행할 수 있습니다.
Cloudflared의 주요 특징
인바운드 포트 필요 없음
모든 연결은 서버에서 외부로 시작되므로, 방화벽 규칙을 열거나 NAT 포트 포워딩을 구성할 필요가 없습니다.
원본 IP 보호
트래픽은 Cloudflare를 통해서만 서버에 도달하며, 스캐너 및 직접 공격 시도로부터 VPS IP를 숨깁니다.
내장형 DDoS 보호
Cloudflare는 트래픽이 원본 서버에 도달하기 전에 엣지에서 대규모 공격을 흡수합니다.
제로 트러스트 통합
터널을 Cloudflare Access와 페어링하여 VPN 없이 모든 내부 서비스에 ID 기반 인증을 적용할 수 있습니다.
웹 기반 설정
명령줄로 전환하지 않고 포함된 웹 UI를 통해 터널 토큰 및 경로를 관리합니다.
Hostinger에서 Cloudflared을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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