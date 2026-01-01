Cloudflared는 Cloudflare Tunnel의 클라이언트 데몬으로, VPS에서 Cloudflare의 엣지 네트워크로 아웃바운드 전용 암호화 연결을 생성합니다. 모든 트래픽을 원본에 도달하기 전에 Cloudflare를 통해 라우팅함으로써, 인바운드 방화벽 포트를 열거나 서버의 IP 주소를 노출하지 않고도 내장된 DDoS 보호 및 WAF 적용 범위를 확보할 수 있습니다.

VPS에 Cloudflared 데몬을 자체 호스팅하면 가정용 인터넷 연결의 안정성 제한에 영향을 받지 않는 안정적이고 항상 켜져 있는 터널을 제공합니다. Cloudflare 토큰과 터널 구성은 사용자가 제어하는 인프라에 저장되며, 포함된 웹 UI를 통해 명령줄을 사용하지 않고도 초기 설정 및 지속적인 관리를 간편하게 수행할 수 있습니다.