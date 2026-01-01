원클릭 설치로 RStudio 서버 배포.
로컬 설치 없이 통계 컴퓨팅, 데이터 분석 및 시각화를 위한 브라우저 기반 R IDE.
RStudio Server용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
RStudio Server 활용으로 만들 수 있는 것
RStudio Server는 R 프로그래밍 언어에 가장 널리 사용되는 개발 환경인 RStudio IDE의 웹 기반 버전입니다. 이는 전적으로 브라우저에서 실행되며, 데이터 과학자, 통계학자 및 연구원에게 로컬 데스크톱에서 사용하는 것과 동일한 기능이 풍부한 R 환경(스크립트 편집기, 콘솔, 플롯 뷰어, 패키지 관리자 및 환경 검사기)을 제공합니다. 각 사용자 컴퓨터에 R 또는 RStudio를 설치할 필요가 없습니다.
VPS에 RStudio Server를 자체 호스팅하면 전용 CPU 및 메모리로 지원되는 영구적인 R 환경을 팀에 제공합니다. 분석, 패키지 설치 및 대규모 데이터 세트는 로컬 머신 리소스를 소비하는 대신 서버에 유지되므로, 어떤 장치에서든 컴퓨팅 집약적인 R 워크로드를 실행하는 것이 실용적입니다.
RStudio Server의 주요 특징
브라우저에서 완전한 R IDE
전체 RStudio 인터페이스 — 스크립트 편집기, 콘솔, 환경 브라우저, 플롯 뷰어 —는 별도의 로컬 R 설치 없이 브라우저에서 실행됩니다.
R Markdown 노트북
코드, 출력 및 산문을 결합하여 재현 가능한 HTML, PDF 또는 Word 보고서로 만들 수 있는 R 마크다운 문서를 한 번의 클릭으로 생성하고 렌더링합니다.
Shiny 앱 개발
대화형 샤이니 웹 애플리케이션을 편집기에서 직접 구축하고 미리 볼 수 있으며, 실시간 미리보기 창을 통해 빠른 반복이 가능합니다.
패키지 관리
자동 종속성 해결 기능을 사용하여 CRAN, Bioconductor, GitHub에서 R 패키지를 IDE에서 직접 설치하고 관리합니다.
내장 Git 통합
IDE를 벗어나지 않고 내장된 Git 및 SVN 지원으로 스크립트, 분석 및 프로젝트를 버전 관리합니다.
Hostinger에서 RStudio Server을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.