RStudio Server는 R 프로그래밍 언어에 가장 널리 사용되는 개발 환경인 RStudio IDE의 웹 기반 버전입니다. 이는 전적으로 브라우저에서 실행되며, 데이터 과학자, 통계학자 및 연구원에게 로컬 데스크톱에서 사용하는 것과 동일한 기능이 풍부한 R 환경(스크립트 편집기, 콘솔, 플롯 뷰어, 패키지 관리자 및 환경 검사기)을 제공합니다. 각 사용자 컴퓨터에 R 또는 RStudio를 설치할 필요가 없습니다.

VPS에 RStudio Server를 자체 호스팅하면 전용 CPU 및 메모리로 지원되는 영구적인 R 환경을 팀에 제공합니다. 분석, 패키지 설치 및 대규모 데이터 세트는 로컬 머신 리소스를 소비하는 대신 서버에 유지되므로, 어떤 장치에서든 컴퓨팅 집약적인 R 워크로드를 실행하는 것이 실용적입니다.