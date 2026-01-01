Jellyseerr 원클릭 배포
Jellyfin, Emby, Plex용 영화 및 TV 프로그램을 사용자가 검색하고 요청할 수 있는 미디어 요청 관리 도구.
Jellyseerr용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Jellyseerr 활용으로 만들 수 있는 것
젤리시어는 자체 호스팅 미디어 서버를 위한 미디어 요청 및 관리 프런트엔드로, 사용자가 Sonarr 또는 Radarr에 직접 액세스하지 않고도 콘텐츠를 검색하고 요청할 수 있는 세련된 방법을 제공하도록 설계되었습니다. 사용자는 풍부한 카탈로그를 탐색하고 요청을 제출하며, 콘텐츠를 이용할 수 있게 되면 알림을 받습니다. 동시에 관리자는 깔끔한 대시보드를 통해 요청을 승인하고 이행을 관리합니다.
미디어 서버와 함께 젤리시어를 자체 호스팅하면 모든 요청 기록, 사용자 계정 및 통합 자격 증명을 자체 VPS에 보관할 수 있습니다. 사용자는 모든 기기에서 연중무휴 24시간 콘텐츠를 탐색하고 요청할 수 있으며, 기존 Jellyfin, Emby 또는 Plex 계정의 단일 로그인으로 로그인하는 순간부터 원활한 경험을 할 수 있습니다.
Jellyseerr의 주요 특징
Jellyfin SSO
사용자는 기존 Jellyfin, Emby 또는 Plex 자격 증명으로 로그인합니다. — 기존 미디어 서버 사용자를 위한 별도의 계정 생성은 필요하지 않습니다.
Sonarr 및 Radarr 통합
승인된 요청은 관리자의 수동 작업 없이 자동 다운로드 및 라이브러리 추가를 위해 Sonarr 또는 Radarr로 직접 전송됩니다.
요청 승인 워크플로우
관리자는 중앙 대시보드에서 보류 중인 요청을 검토하고, 이행이 시작되기 전에 한 번의 클릭으로 승인하거나 거부합니다.
세분화된 권한
역할 기반 접근 제어는 사용자별 요청 할당량 및 제한을 통해 단일 사용자가 다운로드 대기열을 과부하시키는 것을 방지합니다.
다채널 알림
요청한 콘텐츠를 시청할 수 있게 되면 Discord, Telegram, Slack, 이메일, Pushover 및 웹훅을 통해 사용자에게 알림을 보냅니다.
Hostinger에서 Jellyseerr을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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