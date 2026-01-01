젤리시어는 자체 호스팅 미디어 서버를 위한 미디어 요청 및 관리 프런트엔드로, 사용자가 Sonarr 또는 Radarr에 직접 액세스하지 않고도 콘텐츠를 검색하고 요청할 수 있는 세련된 방법을 제공하도록 설계되었습니다. 사용자는 풍부한 카탈로그를 탐색하고 요청을 제출하며, 콘텐츠를 이용할 수 있게 되면 알림을 받습니다. 동시에 관리자는 깔끔한 대시보드를 통해 요청을 승인하고 이행을 관리합니다.

미디어 서버와 함께 젤리시어를 자체 호스팅하면 모든 요청 기록, 사용자 계정 및 통합 자격 증명을 자체 VPS에 보관할 수 있습니다. 사용자는 모든 기기에서 연중무휴 24시간 콘텐츠를 탐색하고 요청할 수 있으며, 기존 Jellyfin, Emby 또는 Plex 계정의 단일 로그인으로 로그인하는 순간부터 원활한 경험을 할 수 있습니다.