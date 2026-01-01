원클릭 설치로 Littlelink-Server 배포
수십 개의 내장된 소셜 브랜드 버튼을 갖춘, 크리에이터 바이오 페이지를 위한 상태 비저장 자체 호스팅 링크트리 대체 서비스.
Littlelink-Server용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Littlelink-Server 활용으로 만들 수 있는 것
Littlelink-Server는 Linktree의 자체 호스팅 대안으로 구축된 가볍고 오픈 소스이며 상태 비저장 링크인바이오 서비스입니다. 소셜 프로필, 콘텐츠 채널, 이메일, 기부 페이지 등 모든 중요한 링크를 한곳에 모아 어떤 바이오에도 넣을 수 있는 하나의 짧은 URL 뒤에 단일 랜딩 페이지로 표시합니다.
전체 페이지가 환경 변수로부터 생성되므로 데이터베이스, 관리 패널, 사용자별 요금이 없습니다. 자체 VPS에 자체 호스팅하면 방문자 트래픽, 브랜딩 및 분석을 직접 제어하는 인프라에 유지하며, 도메인의 완전한 소유권을 가지고 타사 플랫폼과 공유되는 데이터가 전혀 없습니다.
Littlelink-Server의 주요 특징
상태 비저장 컨테이너
데이터베이스나 영구 저장소가 필요 없으며, 전체 페이지는 환경 변수에서 렌더링되므로 배포를 빠르고 일회성으로 만들 수 있습니다.
150개 이상의 브랜드 버튼
GitHub, YouTube, Mastodon, Bluesky, Patreon, Spotify 및 100개 이상의 서비스에 대한 기본 제공 및 알아보기 쉬운 버튼이 별도의 설정 없이 함께 제공됩니다.
라이트 다크 테마
사용자 지정 CSS를 작성할 필요 없이, 내장된 라이트 및 다크 표시 모드 중에서 선택하여 개인 브랜드에 맞게 설정하세요.
사용자 정의 버튼 순서
간단한 쉼표로 구분된 목록을 사용하여 어떤 링크가 먼저 표시될지 순서를 변경하세요. 가장 중요한 목적지가 스크롤 없이 볼 수 있는 부분에 유지되도록 합니다.
Open Graph 메타데이터
구성 가능한 Open Graph 및 Twitter Card 태그를 포함하여 소셜 플랫폼에서 미리보기가 아바타, 이름, 자기소개를 깔끔하게 표시합니다.
선택 사항 Umami 분석
자체 호스팅 Umami와 통합하여 타사 쿠키나 외부 추적기 없이 링크 클릭을 비공개로 추적합니다.
Hostinger에서 Littlelink-Server을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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