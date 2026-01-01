Littlelink-Server는 Linktree의 자체 호스팅 대안으로 구축된 가볍고 오픈 소스이며 상태 비저장 링크인바이오 서비스입니다. 소셜 프로필, 콘텐츠 채널, 이메일, 기부 페이지 등 모든 중요한 링크를 한곳에 모아 어떤 바이오에도 넣을 수 있는 하나의 짧은 URL 뒤에 단일 랜딩 페이지로 표시합니다.

전체 페이지가 환경 변수로부터 생성되므로 데이터베이스, 관리 패널, 사용자별 요금이 없습니다. 자체 VPS에 자체 호스팅하면 방문자 트래픽, 브랜딩 및 분석을 직접 제어하는 인프라에 유지하며, 도메인의 완전한 소유권을 가지고 타사 플랫폼과 공유되는 데이터가 전혀 없습니다.