원클릭 설치로 Hiccup 배포
가장 중요한 링크와 북마크를 한곳에 정리할 수 있는 빠르고 정적인 시작 페이지입니다.
Hiccup용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Hiccup 활용으로 만들 수 있는 것
Hiccup은 가장 자주 사용하는 링크를 전면에 배치하도록 설계된 경량 오픈 소스 정적 시작 페이지입니다. Nginx에서 제공되는 React 애플리케이션으로 구축되었으며, 데이터베이스나 백엔드가 필요하지 않습니다. 직접 편집하거나 내장된 구성 편집기를 통해 관리할 수 있는 JSON 구성 파일만 있으면 됩니다. 주요 카드, 정리된 카테고리, 강력한 다중 공급자 검색 바를 통해 단일 탭에서 어떤 북마크로든 매우 빠르게 이동할 수 있습니다.
자체 VPS에 Hiccup을 자체 호스팅하면 북마크가 비공개로 유지되고, 정적 파일에서 즉시 로드되며, 모든 장치에서 액세스할 수 있습니다. PWA 지원, 키보드 단축키, 드래그 앤 드롭 링크 관리, 공유 화면을 위한 읽기 전용 모드를 갖춘 Hiccup은 개인 브라우저 시작 페이지 또는 공유 서비스를 위한 가정용 대시보드로 모두 잘 어울립니다.
Hiccup의 주요 특징
다중 공급자 검색
Google, DuckDuckGo, Amazon 및 사용자 지정 제공업체에서 동시에 검색하거나, 이름 또는 태그로 저장된 링크로 바로 이동할 수 있습니다.
JSON 구성 편집기
내장된 구성 편집기를 통해 전체 대시보드를 관리할 수 있습니다 — URL 또는 로컬 파일에서 로드하고, 여러 구성을 미리 보고, 언제든지 백업을 다운로드할 수 있습니다.
드래그 앤 드롭 링크
다른 브라우저 창에서 URL이나 이미지를 드래그하여 어떤 카드에든 직접 놓아 링크 및 카드 배경을 추가하거나 업데이트할 수 있습니다.
키보드 탐색
전체 키보드 단축키 지원을 통해 마우스에 손대지 않고도 링크를 열고, 편집 모드를 전환하며, 대시보드를 탐색할 수 있습니다.
PWA 및 모바일 지원
어떤 기기에서든 Hiccup을 프로그레시브 웹 앱으로 설치하여 데스크톱 또는 모바일의 모든 북마크에 빠르게 홈 화면에서 접근할 수 있습니다.
Hostinger에서 Hiccup을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.