Hiccup은 가장 자주 사용하는 링크를 전면에 배치하도록 설계된 경량 오픈 소스 정적 시작 페이지입니다. Nginx에서 제공되는 React 애플리케이션으로 구축되었으며, 데이터베이스나 백엔드가 필요하지 않습니다. 직접 편집하거나 내장된 구성 편집기를 통해 관리할 수 있는 JSON 구성 파일만 있으면 됩니다. 주요 카드, 정리된 카테고리, 강력한 다중 공급자 검색 바를 통해 단일 탭에서 어떤 북마크로든 매우 빠르게 이동할 수 있습니다.

자체 VPS에 Hiccup을 자체 호스팅하면 북마크가 비공개로 유지되고, 정적 파일에서 즉시 로드되며, 모든 장치에서 액세스할 수 있습니다. PWA 지원, 키보드 단축키, 드래그 앤 드롭 링크 관리, 공유 화면을 위한 읽기 전용 모드를 갖춘 Hiccup은 개인 브라우저 시작 페이지 또는 공유 서비스를 위한 가정용 대시보드로 모두 잘 어울립니다.