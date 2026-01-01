Mailtrain은 Node.js 기반으로 구축된 오픈 소스 자체 호스팅 뉴스레터 애플리케이션으로, 대규모 이메일 캠페인을 지원합니다. 완벽한 구독자 목록 관리, 세분화, MJML 기반 이메일 템플릿, A/B 테스트, 캠페인 자동화 및 상세 분석을 제공하며, 이 모든 것은 사용자가 제어하는 인프라에서 실행됩니다.

구독자당 또는 발송당 요금을 부과하는 SaaS 이메일 플랫폼과 달리, Mailtrain은 자체 SMTP 공급자를 통해 무제한 발송 용량을 제공합니다. 구독자 데이터, 캠페인 기록 및 참여 분석은 이메일당 수수료나 공급업체 종속성 없이 자체 VPS에 보관됩니다. 이 배포에는 완벽한 즉시 사용 가능한 작동을 위해 MariaDB, Redis 및 MongoDB가 포함됩니다.