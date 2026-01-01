Mailtrain 원클릭 설치
구독자 목록에 대량 이메일 캠페인을 생성, 예약 및 전송하기 위한 자체 호스팅 뉴스레터 플랫폼입니다.
Mailtrain용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Mailtrain 활용으로 만들 수 있는 것
Mailtrain은 Node.js 기반으로 구축된 오픈 소스 자체 호스팅 뉴스레터 애플리케이션으로, 대규모 이메일 캠페인을 지원합니다. 완벽한 구독자 목록 관리, 세분화, MJML 기반 이메일 템플릿, A/B 테스트, 캠페인 자동화 및 상세 분석을 제공하며, 이 모든 것은 사용자가 제어하는 인프라에서 실행됩니다.
구독자당 또는 발송당 요금을 부과하는 SaaS 이메일 플랫폼과 달리, Mailtrain은 자체 SMTP 공급자를 통해 무제한 발송 용량을 제공합니다. 구독자 데이터, 캠페인 기록 및 참여 분석은 이메일당 수수료나 공급업체 종속성 없이 자체 VPS에 보관됩니다. 이 배포에는 완벽한 즉시 사용 가능한 작동을 위해 MariaDB, Redis 및 MongoDB가 포함됩니다.
Mailtrain의 주요 특징
구독자 목록 관리
맞춤 필드, 세분화, 자동 목록 정리 기능을 통해 여러 개의 구독자 목록을 생성하고 관리하여 잠재 고객을 체계적으로 관리하세요.
캠페인 자동화
구독자 행동 또는 예약된 간격에 따라 자동으로 발송되는 트리거 이메일 시퀀스 및 RSS 기반 캠페인을 구축합니다.
MJML 이메일 템플릿
MJML 프레임워크를 사용하여 브라우저에서 직접 반응형 이메일 템플릿을 디자인하고, 픽셀 완벽한 레이아웃을 위한 내장된 시각 편집기를 활용하세요.
A/B 테스트
전체 목록으로 보내기 전에 제목과 콘텐츠에 대한 A/B 테스트를 실행하여 오픈율과 클릭률을 최적화하세요.
캠페인 분석
상세 보고서를 통해 캠페인별 오픈, 클릭, 수신 거부 및 반송을 추적하여 시간이 지남에 따라 이메일 성과를 측정하고 개선합니다.
다중 사용자 액세스
팀원들에게 역할 기반 액세스 권한을 부여하고, 세분화된 권한 및 계층적 네임스페이스를 사용하여 부서 또는 클라이언트 전반에 걸쳐 캠페인을 관리할 수 있습니다.
Hostinger에서 Mailtrain을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.