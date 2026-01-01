Huginn은 웹사이트를 모니터링하고, 데이터 변경 사항을 추적하고, 콘텐츠를 집계하며, 다단계 워크플로우를 실행하는 에이전트를 구축할 수 있게 해주는 오픈 소스 자동화 플랫폼입니다. 이 모든 것을 사용자 자신의 인프라에서 직접 수행할 수 있습니다. 속도 제한이나 구독료 없이 셀프 호스팅 IFTTT 또는 Zapier라고 생각하시면 됩니다. 에이전트는 시각적인 웹 인터페이스를 통해 이벤트를 감시하고, 서비스 간에 데이터를 변환 및 라우팅하며, 알림을 보내고, 복잡한 파이프라인을 조정할 수 있습니다.

VPS에서 Huginn을 실행하면 자동화 워크플로우가 24시간 내내 안정적으로 실행되며, 클라우드 기반 자동화 서비스가 접근할 수 없는 내부 시스템 및 비공개 데이터 소스에 대한 전체 액세스 권한을 가지면서 API 키와 비즈니스 로직을 완전히 사용자 제어 하에 둘 수 있습니다.