원클릭 설치로 Huginn 배포
웹을 감시하고 사용자를 대신하여 조치하는 지능형 모니터링 에이전트 구축을 위한 자체 호스팅 자동화 플랫폼
Huginn용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Huginn 활용으로 만들 수 있는 것
Huginn은 웹사이트를 모니터링하고, 데이터 변경 사항을 추적하고, 콘텐츠를 집계하며, 다단계 워크플로우를 실행하는 에이전트를 구축할 수 있게 해주는 오픈 소스 자동화 플랫폼입니다. 이 모든 것을 사용자 자신의 인프라에서 직접 수행할 수 있습니다. 속도 제한이나 구독료 없이 셀프 호스팅 IFTTT 또는 Zapier라고 생각하시면 됩니다. 에이전트는 시각적인 웹 인터페이스를 통해 이벤트를 감시하고, 서비스 간에 데이터를 변환 및 라우팅하며, 알림을 보내고, 복잡한 파이프라인을 조정할 수 있습니다.
VPS에서 Huginn을 실행하면 자동화 워크플로우가 24시간 내내 안정적으로 실행되며, 클라우드 기반 자동화 서비스가 접근할 수 없는 내부 시스템 및 비공개 데이터 소스에 대한 전체 액세스 권한을 가지면서 API 키와 비즈니스 로직을 완전히 사용자 제어 하에 둘 수 있습니다.
Huginn의 주요 특징
커스텀 에이전트 빌더
코드를 작성하지 않고 시각적 인터페이스를 통해 모니터링 및 자동화 에이전트를 생성하고, 웹 서비스와 데이터 소스를 워크플로에 연결합니다.
웹사이트 모니터링
어떤 웹사이트에서든 콘텐츠 변경 사항을 추적하고, 가격이 하락하거나, 새로운 소식이 나타나거나, 특정 키워드가 감지될 때 작업을 트리거합니다.
예정된 실행
에이전트를 크론과 유사한 스케줄에 따라 실행하거나 이벤트로 트리거하여, 시간에 민감한 자동화가 기회를 놓치지 않도록 보장합니다.
데이터 변환
JSON, XML 및 정규식 패턴을 처리하는 내장된 변환 에이전트를 사용하여 단계 간에 데이터를 필터링하고, 구문 분석하고, 재포맷합니다.
다중 사용자 지원
역할 기반 권한을 통해 팀은 민감한 에이전트 자격 증명을 노출하지 않고 자동화 워크플로우를 공유하고 협업할 수 있습니다.
Hostinger에서 Huginn을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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