Planka는 Trello를 대체할 간단한 자체 호스팅 솔루션이 필요한 워크그룹을 위해 구축된 무료 오픈소스 칸반 보드 애플리케이션입니다. 실시간 업데이트, 드래그 앤 드롭 카드 관리, 깔끔한 인터페이스를 통해 Planka는 팀이 독점 SaaS 플랫폼에 의존하거나 사용자당 구독료를 지불하지 않고도 프로젝트를 구성하고, 작업을 추적하며, 협업할 수 있도록 돕습니다.

자체 VPS에 Planka를 자체 호스팅하면 모든 프로젝트 데이터, 첨부 파일 및 팀 커뮤니케이션을 직접 제어할 수 있습니다. 이 배포에는 안정적인 데이터 저장을 위한 PostgreSQL과 보안 HTTPS 액세스를 위한 Traefik 통합이 포함됩니다. 배포 중에 구성하는 자격 증명으로 첫 실행 시 관리자 계정이 자동으로 생성됩니다.