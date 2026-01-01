Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
Planka용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Planka 활용으로 만들 수 있는 것
Planka는 Trello를 대체할 간단한 자체 호스팅 솔루션이 필요한 워크그룹을 위해 구축된 무료 오픈소스 칸반 보드 애플리케이션입니다. 실시간 업데이트, 드래그 앤 드롭 카드 관리, 깔끔한 인터페이스를 통해 Planka는 팀이 독점 SaaS 플랫폼에 의존하거나 사용자당 구독료를 지불하지 않고도 프로젝트를 구성하고, 작업을 추적하며, 협업할 수 있도록 돕습니다.
자체 VPS에 Planka를 자체 호스팅하면 모든 프로젝트 데이터, 첨부 파일 및 팀 커뮤니케이션을 직접 제어할 수 있습니다. 이 배포에는 안정적인 데이터 저장을 위한 PostgreSQL과 보안 HTTPS 액세스를 위한 Traefik 통합이 포함됩니다. 배포 중에 구성하는 자격 증명으로 첫 실행 시 관리자 계정이 자동으로 생성됩니다.
Planka의 주요 특징
실시간 칸반 보드
WebSocket 연결로 구동되는 실시간 업데이트를 통해 모든 팀원에게 변경 사항이 즉시 적용됩니다.
Drag-and-drop cards
목록 간에 작업을 이동하고 직관적인 드래그 앤 드롭 상호 작용으로 우선순위를 재정렬합니다.
File attachments
작업과 함께 프로젝트 자산을 체계적으로 정리할 수 있도록 파일과 이미지를 카드에 직접 첨부하세요.
작업 댓글
실시간 알림과 함께 카드 댓글을 통해 팀원들과 업무를 논의합니다.
Labels and due dates
색상 라벨로 카드를 분류하고 마감일을 설정하여 프로젝트 전반의 마감일을 추적하세요.
여러 프로젝트 보드
별도의 보드를 사용하여 여러 프로젝트의 작업을 정리하세요. 각 보드에는 고유한 목록과 멤버가 있습니다.
Hostinger에서 Planka을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.