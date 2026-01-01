HeyForm은 질문이 한 번에 하나씩 나타나는 매력적인 대화형 인터페이스를 생성하는 현대적인 오픈 소스 폼 빌더입니다. 이 접근 방식은 기존 폼 빌더에 비해 훨씬 더 높은 완료율을 제공하여 설문조사, 설문지, 퀴즈 및 리드 캡처 양식에 이상적입니다.

40가지 이상의 입력 유형, 조건부 로직, 사용자 지정 테마 및 내장 분석 기능을 통해 HeyForm은 모든 제출물을 사용자의 제어하에 유지하면서 강력한 노코드 데이터 수집 플랫폼을 제공합니다. 이 템플릿에는 양식 저장을 위한 MongoDB, 캐싱을 위한 KeyDB, 보안 양식 액세스를 위한 Traefik HTTPS 라우팅이 포함되어 있습니다.