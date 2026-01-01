Buildbot 원클릭 설치.
분산된 작업자 전반에 걸쳐 소프트웨어 빌드, 테스트 및 배포를 자동화하기 위한 유연한 오픈 소스 CI/CD 프레임워크.
Buildbot용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Buildbot 활용으로 만들 수 있는 것
Buildbot은 소프트웨어 빌드, 테스트 및 배포를 자동화하는 Python 기반의 지속적인 통합 및 배포 프레임워크입니다. 독단적인 호스팅 CI 서비스와 달리, Buildbot은 Python 코드로 완벽하게 구성할 수 있습니다. 모든 트리거, 스케줄러, 빌더 및 리포터가 프로그래밍 방식으로 정의되어, 팀이 선언적 YAML 스키마의 제약 없이 빌드 파이프라인을 정밀하게 제어할 수 있도록 합니다.
VPS에 Buildbot을 자체 호스팅하면 빌드 인프라를 직접 제어하는 서버에 유지할 수 있으며, 분당 요금 청구, 저장소 제한, 외부 CI 공급업체 가동 시간에 대한 의존성이 없습니다. 마스터-워커 아키텍처는 소규모 VPS의 단일 워커에서 전용 머신의 수십 개 워커까지 확장되며, 이 모든 것은 하나의 중앙 웹 대시보드에서 조정됩니다.
Buildbot의 주요 특징
Python으로 구성된 파이프라인
선언적 YAML 구성으로는 따라올 수 없는 완벽한 유연성을 위해 모든 빌드 단계, 트리거, 알림을 Python 코드로 정의합니다.
분산 워커 아키텍처
수많은 워커(로컬 컨테이너, 원격 머신 또는 클라우드 VM)에서 빌드를 실행할 수 있으며, 이 모든 것은 하나의 마스터에서 조정됩니다.
웹 빌드 대시보드
Buildbot 웹 인터페이스에서 워터폴, 콘솔 및 그리드 뷰를 통해 빌드 기록, 실시간 진행 상황 및 작업자 상태를 모니터링합니다.
유연한 일정 관리
코드 커밋, 시간 일정, 수동 요청 또는 업스트림 빌드 결과에 따라 구성 가능한 스케줄러 객체를 사용하여 빌드를 트리거합니다.
REST API와 리포터
REST API를 통해 빌드 상태를 조회하고 이메일, Slack, GitHub 상태 확인 또는 사용자 지정 웹훅 엔드포인트로 알림을 보냅니다.
Hostinger에서 Buildbot을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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