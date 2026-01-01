Buildbot은 소프트웨어 빌드, 테스트 및 배포를 자동화하는 Python 기반의 지속적인 통합 및 배포 프레임워크입니다. 독단적인 호스팅 CI 서비스와 달리, Buildbot은 Python 코드로 완벽하게 구성할 수 있습니다. 모든 트리거, 스케줄러, 빌더 및 리포터가 프로그래밍 방식으로 정의되어, 팀이 선언적 YAML 스키마의 제약 없이 빌드 파이프라인을 정밀하게 제어할 수 있도록 합니다.

VPS에 Buildbot을 자체 호스팅하면 빌드 인프라를 직접 제어하는 서버에 유지할 수 있으며, 분당 요금 청구, 저장소 제한, 외부 CI 공급업체 가동 시간에 대한 의존성이 없습니다. 마스터-워커 아키텍처는 소규모 VPS의 단일 워커에서 전용 머신의 수십 개 워커까지 확장되며, 이 모든 것은 하나의 중앙 웹 대시보드에서 조정됩니다.