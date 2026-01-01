Modèles d'infolettres
Parcourez les modèles de bulletins d'information, puis copiez-collez l'invite dans Reach pour créer la vôtre.
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FAQ sur les modèles d'infolettre
Quels sont les modèles d'infolettres ?
Les modèles de bulletin sont des exemples de courriels créés avec Reach. Utilisez-les comme source d'inspiration et réutilisez le modèle pour générer votre propre newsletter.
Puis-je modifier directement les modèles d'infolettres ?
Non, les modèles présentés ici ne sont que des exemples. Vous pouvez copier l'invite et créer votre propre version modifiable dans Reach.
À quoi servent les modèles d'infolettres ?
Vous pouvez utiliser des modèles de bulletins d'information pour les cas d'utilisation courants du marketing par courriel, tels que les promotions, les mises à jour, les annonces et les infolettres régulières.
Ai-je besoin de compétences en design pour utiliser Reach ?
No. Reach creates ready-to-use layouts you can customize without design experience.
Puis-je utiliser ces modèles de bulletins d'information pour des courriels commerciaux ?
Oui. Vous pouvez utiliser les bulletins d'information générés pour vos courriels commerciaux, marketing et promotionnels.
L'essai de Reach est-il gratuit ?
Oui. Vous pouvez essayer Reach gratuitement et utiliser les crédits de bienvenue inclus pour tester la génération de newsletters.
Puis-je utiliser les couleurs et le logo de ma marque ?
Oui. Vous pouvez ajouter les informations de votre marque dans Reach pour générer des infolettres cohérentes et conformes à votre image de marque.