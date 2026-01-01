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Parcourez les modèles de bulletins d'information, puis copiez-collez l'invite dans Reach pour créer la vôtre.

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De l'idée à l'infolettre en quelques minutes

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Parcourez les modèles de bulletins d'information et choisissez celui qui correspond à votre objectif.

Copiez l'invite

Utilisez l'invite associée à ce modèle pour recréer le style dans Reach.

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Inscrivez-vous pour commencer. Le forfait gratuit comprend 20 crédits de bienvenue pour tester la génération de newsletters.

Générez votre infolettre

Collez l'invite dans Reach, ajoutez les informations de votre marque et générez un bulletin conforme à votre image de marque.

Personnaliser et envoyer

Modifiez la mise en page et le texte, puis envoyez votre infolettre lorsque vous serez prêt.
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FAQ sur les modèles d'infolettre

Quels sont les modèles d'infolettres ?

Les modèles de bulletin sont des exemples de courriels créés avec Reach. Utilisez-les comme source d'inspiration et réutilisez le modèle pour générer votre propre newsletter.

Puis-je modifier directement les modèles d'infolettres ?

Non, les modèles présentés ici ne sont que des exemples. Vous pouvez copier l'invite et créer votre propre version modifiable dans Reach.

À quoi servent les modèles d'infolettres ?

Vous pouvez utiliser des modèles de bulletins d'information pour les cas d'utilisation courants du marketing par courriel, tels que les promotions, les mises à jour, les annonces et les infolettres régulières.

Ai-je besoin de compétences en design pour utiliser Reach ?

No. Reach creates ready-to-use layouts you can customize without design experience.

Puis-je utiliser ces modèles de bulletins d'information pour des courriels commerciaux ?

Oui. Vous pouvez utiliser les bulletins d'information générés pour vos courriels commerciaux, marketing et promotionnels.

L'essai de Reach est-il gratuit ?

Oui. Vous pouvez essayer Reach gratuitement et utiliser les crédits de bienvenue inclus pour tester la génération de newsletters.

Puis-je utiliser les couleurs et le logo de ma marque ?

Oui. Vous pouvez ajouter les informations de votre marque dans Reach pour générer des infolettres cohérentes et conformes à votre image de marque.

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