Modèles de bulletins d'information mensuels
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FAQ sur les modèles d'infolettres mensuelles
Quel est l'objectif principal d'un bulletin d'information mensuel ?
Les infolettres mensuelles ont pour but de résumer les principales mises à jour et les progrès réalisés sur une période plus longue, plutôt que de couvrir chaque petit changement.
Comment choisir le contenu d'un bulletin mensuel ?
Choisissez les mises à jour, les étapes importantes et les résultats les plus significatifs du mois dernier, et évitez de lister tout ce qui s'est passé.
Quelle est la longueur idéale pour un bulletin d'information mensuel ?
Les bulletins d'information mensuels peuvent être légèrement plus longs que les hebdomadaires, mais ils devraient toujours privilégier les points saillants plutôt que les rapports complets.
Qui tire le plus grand profit des bulletins d'information mensuels ?
Elles conviennent parfaitement aux petites entreprises, aux créateurs et aux communautés qui veulent une communication régulière sans envoyer trop de courriels.