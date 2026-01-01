Modèles d'infolettres d'entreprise
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FAQ sur les modèles de bulletins d'entreprise
À quoi sert un bulletin d'entreprise ?
Les bulletins d'entreprise aident les petites équipes et les entreprises en pleine croissance à partager les mises à jour internes en un seul endroit, au lieu de disperser l'information dans des messages de clavardage, des documents et des réunions.
Qui devrait recevoir le bulletin d'information de l'entreprise ?
Elles sont généralement envoyées aux employés et aux collaborateurs. Pour les petites entreprises, cela peut inclure les membres d'une équipe travaillant à distance ou les partenaires de projet.
Comment organiser un bulletin d'entreprise ?
Une structure simple est la plus efficace. Commencez par les mises à jour importantes, continuez avec les décisions ou les changements, et terminez par les prochaines étapes.
Comment les petites équipes peuvent-elles rédiger des bulletins d'entreprise faciles à lire ?
Réduisez la longueur des sections et concentrez-vous uniquement sur les informations essentielles. Cela permettra aux équipes occupées de parcourir rapidement le document et de rester informées plus facilement.