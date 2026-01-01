Modèles d'infolettres de commerce électronique
Utilisez des modèles d'infolettres de commerce électronique pour promouvoir vos produits, mettre en valeur vos soldes et inciter les clients à revenir dans votre boutique.
De l'idée à l'infolettre en quelques minutes
Trouvez un modèle qui vous plaît.
Parcourez les modèles de bulletins d'information et choisissez celui qui correspond à votre objectif.
Copiez l'invite
Utilisez l'invite associée à ce modèle pour recréer le style dans Reach.
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Générez votre infolettre
Collez l'invite dans Reach, ajoutez les informations de votre marque et générez un bulletin conforme à votre image de marque.
Personnaliser et envoyer
Modifiez la mise en page et le texte, puis envoyez votre infolettre lorsque vous serez prêt.
FAQ sur les modèles d'infolettres de commerce électronique
Trouvez les réponses aux questions fréquemment posées sur les modèles de bulletins d'information e-commerce Reach.
Quel rôle jouent les infolettres de commerce électronique dans la fidélisation de la clientèle ?
Ecommerce newsletters help bring customers back to your store by reminding them about products, offers, and new arrivals.
Comment choisir les produits à présenter dans un bulletin ?
Mettez de l'avant les produits nouveaux, populaires ou en promotion pour inciter les lecteurs à cliquer.
Qu'est-ce qui rend une infolettre de commerce électronique facile à suivre ?
Des images claires des produits, des descriptions courtes et des liens directs vers les pages produits aident les lecteurs à passer plus rapidement du courriel à l'achat.
Développez-vous grâce au marketing par courriel
Lancez votre infolettre en quelques minutes grâce à l'essai gratuit d'un an de Reach et commencez dès aujourd'hui à envoyer des campagnes par courriel optimisées par l'IA.