Courrier Agentique

Courriel conçu pour les agents IA. Ne gérez plus les boîtes de réception — laissez les agents s'en occuper.

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Courriel conçu pour les agents IA. Ne gérez plus les boîtes de réception — laissez les agents s'en occuper.

Les agents IA fonctionnent instantanément. Le courriel traditionnel, non.

Courrier Agentique
E-mail traditionnel

Déclencheurs

Rappels de webhook instantanés
Sondage ou IDLE fragile

Contrôle d'interaction

Listes d'autorisation/de blocage intégrées
Créez vos propres filtres

Automatisation

API REST épurée
SMTP et IMAP de bas niveau

Sécurité de la boîte de réception

Boîte de réception isolée par agent
Boîte de réception partagée, risque réel

Intégrations

Outils agentiques en un clic
Configuration manuelle par outil

Connectivité de la pile

Serveur MCP
À venir
Pas de support MCP

Contrôle d'accès

Règles au niveau du domaine et de l'e-mail
Aucune règle native de niveau agent

Transformer l'e-mail en action automatisée

Prospection automatisée

Envoyez des communications personnalisées, qualifiez les réponses et transférez automatiquement les leads qualifiés vers votre CRM.

Gestion du support

Analysez les e-mails de support entrants et envoyez-les instantanément à la bonne personne.

Réservation et planification

Gérer les demandes de réunion, confirmer les réservations et envoyer des rappels automatiquement par e-mail.

Automatisation de la boîte de réception

Trier, répondre à, déléguer et archiver les e-mails automatiquement.

Vérification du compte

Interceptez les codes de vérification et les e-mails de confirmation pour maintenir les flux de travail des agents en mouvement.

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Annulation en tout temps

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FAQ sur Agentic Mail

Trouvez les réponses aux questions fréquemment posées sur l'e-mail de Hostinger pour les agents IA.

Qu'est-ce que l'email agentique et en quoi est-il différent de l'email normal ?

L'e-mail agentique est une infrastructure de messagerie conçue spécifiquement pour les agents d'IA et les flux de travail d'automatisation. Les services de messagerie traditionnels sont conçus pour les humains – des boîtes de réception passives où les messages attendent d'être lus. Agentic Mail traite l'e-mail comme une couche active et programmable – axée sur les webhooks, pilotée par API, et conçue pour gérer l'envoi et la réception programmatiques sans restrictions de plateforme, limites de débit, ou le risque d'être signalé pour une activité pilotée par l'IA.

À qui s'adresse Hostinger Agentic Mail ?

Le service d'e-mail agentique de Hostinger est conçu pour les développeurs et les créateurs d'automatisations qui ont besoin d'une couche d'e-mail fiable pour leurs agents IA et leurs flux de travail. Si vous développez avec OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier ou des outils similaires, et que vous vous êtes heurté à des fournisseurs d'e-mails traditionnels qui bloquent vos automatisations – ceci est pour vous.

C'est aussi pour les agents eux-mêmes. Que votre agent ait besoin d'une adresse dédiée pour la prospection à froid, le support client, les flux de réservation ou le traitement de documents, l'e-mail agentique lui offre une véritable boîte de réception programmable à partir de laquelle travailler.

Comment fonctionnent les webhooks avec l'e-mail de l'agent ?

Chaque fois qu'un e-mail arrive, Agentic Mail déclenche instantanément un webhook. Aucun sondage, aucun délai. Votre agent ou outil d'automatisation reçoit le déclencheur et peut agir immédiatement, qu'il s'agisse d'analyser le message, de déclencher un flux de travail dans n8n, ou de le transmettre à un agent LangChain.

Quels outils d'automatisation et frameworks d'agents Agentic Mail prend-il en charge ?

La messagerie de l'agent Hostinger fonctionne avec OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier et d'autres plateformes d'automatisation. Des compétences pré-intégrées sont disponibles pour les piles technologiques les plus courantes afin que vous puissiez vous connecter en quelques minutes. Un accès API complet et un serveur MCP seront également bientôt disponibles pour des intégrations plus poussées et personnalisées.

Puis-je contrôler avec quels expéditeurs mes agents interagissent ?

Oui. Les listes d'autorisation et de blocage vous permettent de définir précisément quels domaines ou adresses e-mail peuvent atteindre la boîte de réception de votre agent, tant au niveau du domaine qu'au niveau de l'e-mail individuel. Cela permet de maintenir vos flux de travail concentrés et protégés contre les nuisances ou les abus indésirables.

Agentic Mail est-il un produit distinct que je dois acheter ?

Non, Agentic Mail est intégré à l'Email Professionnel Hostinger. Vous avez accès à toutes les fonctionnalités agentiques dans le cadre de l'Email Premium Business, aucun abonnement séparé n'est nécessaire.

Existe-t-il une API complète disponible pour le contrôle programmatique des e-mails ?

L'accès complet à l'API est une fonctionnalité à venir. Une fois activé, il vous donnera un contrôle programmatique complet sur l'envoi, la réception et la gestion de la boîte de réception de votre agent – aucune interface utilisateur n'est requise. En attendant, les webhooks et les compétences prédéfinies couvrent les cas d'utilisation d'automatisation les plus courants à l'heure actuelle.

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