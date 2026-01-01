Modèles de bulletins communautaires
Créez des bulletins d'information communautaires pour partager les nouvelles, mettre en valeur les activités et maintenir l'engagement des membres.
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De l'idée à l'infolettre en quelques minutes
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Parcourez les modèles de bulletins d'information et choisissez celui qui correspond à votre objectif.
Copiez l'invite
Utilisez l'invite associée à ce modèle pour recréer le style dans Reach.
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Personnaliser et envoyer
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FAQ sur les modèles d'infolettres communautaires
Trouvez les réponses aux questions fréquemment posées sur les modèles de bulletins d'information communautaires Reach.
Quel est le but d'un bulletin communautaire ?
Les bulletins d'information communautaires permettent aux membres de rester au courant des événements et encouragent leur participation.
Quels types de mises à jour fonctionnent bien dans les bulletins d'information communautaires ?
Les annonces d'événements, les faits saillants récents et les avis importants permettent aux membres de rester informés.
Comment rendre un bulletin d'information communautaire plus pertinent ?
Adaptez vos mises à jour aux sujets qui importent à vos membres et évitez d'envoyer des messages génériques qui ne concernent pas la communauté.
Développez-vous grâce au marketing par courriel
Lancez votre infolettre en quelques minutes grâce à l'essai gratuit d'un an de Reach et commencez dès aujourd'hui à envoyer des campagnes par courriel optimisées par l'IA.