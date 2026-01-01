Modèles de bulletins d'information hebdomadaires
Utilisez des modèles de bulletins d'information hebdomadaires pour envoyer des mises à jour régulières, partager les informations clés et rester en contact avec votre public.
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FAQ sur les modèles d'infolettres hebdomadaires
À quoi sert le mieux un bulletin hebdomadaire ?
Les bulletins d'information hebdomadaires sont utiles pour partager les mises à jour à court terme, les progrès et les priorités afin que les lecteurs sachent ce qui se passe de semaine en semaine.
Comment choisir le contenu d'un bulletin hebdomadaire ?
Concentrez-vous sur les changements récents, les événements à venir et les actions que les lecteurs devraient entreprendre dans les prochains jours.
Quelle doit être la longueur d'un bulletin hebdomadaire ?
Les infolettres hebdomadaires sont plus efficaces lorsqu'elles sont courtes et ciblées. Un contenu trop long les rend faciles à ignorer.
Qu'est-ce qui permet aux lecteurs de suivre les mises à jour hebdomadaires au fil du temps ?
Utiliser la même mise en page chaque semaine aide les lecteurs à trouver rapidement les sections qui les intéressent.