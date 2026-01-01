Modèles de bulletins d'information marketing par courriel
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FAQ sur les modèles de bulletins d'information marketing par courriel
Quelle est la différence entre un bulletin marketing par courriel et un courriel de mise à jour régulier ?
Les infolettres marketing par courriel sont conçues pour soutenir les campagnes et inciter à l'action, tandis que les courriels de mise à jour réguliers se concentrent davantage sur le partage d'informations.
Comment choisir un objectif pour un bulletin d'information marketing par courriel ?
Chaque infolettre doit se concentrer sur un objectif principal, comme la promotion d'une offre, l'annonce d'une mise à jour ou la génération de trafic vers une page.
Qu'est-ce qui rend un bulletin d'information marketing par courriel efficace ?
Un message clair, un appel à l'action ciblé et un contenu qui correspond aux intérêts du lecteur contribuent à améliorer l'engagement.
Comment puis-je empêcher mes abonnés d'ignorer mes bulletins d'information ?
N’envoyez des bulletins d’information que lorsque vous avez quelque chose d’utile à partager et assurez-vous que le contenu est pertinent pour votre public.