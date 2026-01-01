Hermes est un agent IA évolutif qui fonctionne en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même lorsque votre ordinateur est fermé. Contrairement aux outils statiques, il intègre une boucle d’apprentissage et une mémoire persistante, ce qui lui permet d'apprendre de l'expérience et d'affiner ses compétences au fur et à mesure de son utilisation. Vous pouvez le connecter à des applications comme Telegram pour automatiser des tâches, gérer des clients potentiels et exécuter des automatisations de navigateur. Imaginez-le comme un membre d'équipe numérique qui ne dort jamais et dont la valeur ne cesse de croître.