Sécurité activée par défaut
Maintenance automatisée
Prêt pour Telegram
Interface visuelle intuitive
Choisissez votre forfait Hermes Agent
Géré pour vous
Inclus dans votre pack
Géré pour vous
Inclus dans votre pack
Tout ce que peut faire Hermes Agent pour vous
Assistant personnel IA
Organisez facilement vos tâches, rappels et conversations. Votre agent les apprend et les mémorise tous.
Assistant de codage
Accélérez le développement et le débogage grâce à un agent capable d'apprendre votre base de code.
Analyste de recherche
Résumez l'information et évaluez différentes options grâce à une mémoire qui persiste d'une session à l'autre.
Assistant aux ventes
Générez des clients potentiels et qualifiez-les sur votre propre infrastructure.
Pourquoi choisir Hermes Agent géré avec Hostinger?
Configuration en 1 clic
Crédits IA préinstallés
Sécurité intégrée
Prêt pour Telegram
Interface visuelle intuitive
Accès à l'interface de commande de Hermes Agent
Choisissez comment déployer Hermes Agent
Principales fonctionnalités de Hermes Agent
Boucle d'apprentissage évolutive
Mémoire persistante
Messagerie multiplateforme
Plus de 200 modèles LLM
Planificateur de tâches intégré
FAQ sur Hermes Agent avec Hostinger
Faut-il des connaissances techniques pour configurer Hermes Agent?
Pas du tout. Hermes géré est conçu pour les personnes n’ayant jamais utilisé de serveur. Le déploiement en un clic s’occupe de tout, de l’environnement serveur à la configuration de l’IA. Il suffit de cliquer sur « Déployer » et votre assistant est opérationnel en quelques minutes. Aucun codage, aucune ligne de commande, aucun problème technique.
Comment fonctionnent les crédits d'IA? Est-ce que j'ai besoin de comptes externes?
Vos crédits sont préintégrés pour vous permettre de commencer sans tracas, sans compte tiers ni clés API complexes. Rechargez simplement votre compte à partir de votre tableau de bord et commencez l’automatisation instantanément.
Le choix vous appartient : utilisez les crédits intégrés pour profiter d'une expérience simplifiée ou connectez manuellement vos propres comptes auprès de fournisseurs comme OpenAI ou Anthropic au moyen d'une API, selon vos préférences.
Est-ce que mes données sont privées et sécurisées?
Absolument. Chaque Hermes Agent s’exécute dans un environnement isolé, assurant la confidentialité complète de vos données et de vos conversations. Chaque conteneur est sécurisé afin de bloquer tout accès non autorisé, avec une passerelle de sécurité personnalisée activée par défaut. Vous bénéficiez ainsi d'une protection de niveau professionnel sans avoir à configurer quoi que ce soit.
Quelle est la différence entre Hermes géré et Hermes Agent sur un VPS?
Un VPS fournit un accès administrateur complet, mais vous laisse responsable de la configuration, de la sécurité et des mises à jour. Hermes géré élimine cette complexité. Nous gérons l’infrastructure, les mises à jour et les sauvegardes afin que vous puissiez vous concentrer sur l’utilisation de votre IA. Pour une personnalisation complète de votre environnement, un VPS peut être plus approprié; dans les autres cas, la solution gérée est recommandée.
Qu'est-ce que je peux faire avec Hermes Agent géré?
Hermes est un agent IA évolutif qui fonctionne en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même lorsque votre ordinateur est fermé. Contrairement aux outils statiques, il intègre une boucle d’apprentissage et une mémoire persistante, ce qui lui permet d'apprendre de l'expérience et d'affiner ses compétences au fur et à mesure de son utilisation. Vous pouvez le connecter à des applications comme Telegram pour automatiser des tâches, gérer des clients potentiels et exécuter des automatisations de navigateur. Imaginez-le comme un membre d'équipe numérique qui ne dort jamais et dont la valeur ne cesse de croître.