Hermes Agent

Automatisez vos tâches quotidiennes avec Hermes Agent

Launch once and let Hermes Agent handle recurring tasks. It learns from experience, builds memory, and improves over time.
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Garantie de remboursement de 30 jours

Sécurité activée par défaut

Protégez votre agent dès le premier jour grâce à une isolation intégrée, des mises à jour de sécurité et des protections automatiques.

Maintenance automatisée

Nous nous occupons des mises à jour, des sauvegardes et des vérifications de compatibilité afin que votre agent demeure toujours disponible.

Prêt pour Telegram

Commencez à clavarder immédiatement avec votre agent, grâce à Telegram déjà connecté.

Interface visuelle intuitive

Gérez Hermes Agent grâce à une interface visuelle, sans aucune programmation nécessaire.

Choisissez votre forfait Hermes Agent

Plus de 10 000 Hermes Agents ont déjà été déployés
73 % de réduction
applications d'automatisation IA
$ CA30,69
$ CA8,39/mois
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Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.

Géré pour vous

Lancez l'application de votre choix, sans configuration, maintenance ni gestion de l'infrastructure.

Inclus dans votre pack

Prêt à l'emploi
Aucune maintenance requise
Interface visuelle incluse
Accès à l'interface de commande inclus
Connexion à Telegram intégrée
Crédits IA inclus
Utilisez votre ChatGPT
Recherche Web intégrée
Messagerie agentique préconfigurée
Sécurité prise en charge
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applications d'automatisation IA
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Connexion à Telegram intégrée
Crédits IA inclus
Utilisez votre ChatGPT
Recherche Web intégrée
Messagerie agentique préconfigurée
Sécurité prise en charge

Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Tout ce que peut faire Hermes Agent pour vous

Assistant personnel IA

Assistant personnel IA

Organisez facilement vos tâches, rappels et conversations. Votre agent les apprend et les mémorise tous.

Assistant de codage

Assistant de codage

Accélérez le développement et le débogage grâce à un agent capable d'apprendre votre base de code.

Analyste de recherche

Analyste de recherche

Résumez l'information et évaluez différentes options grâce à une mémoire qui persiste d'une session à l'autre.

Assistant aux ventes

Assistant aux ventes

Générez des clients potentiels et qualifiez-les sur votre propre infrastructure.

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Pourquoi choisir Hermes Agent géré avec Hostinger?

Pourquoi choisir Hermes Agent géré avec Hostinger?

Configuration en 1 clic

Passez de l'inscription à l'automatisation en un clic grâce à une configuration prête à l'usage, sans aucune programmation nécessaire.
Profitez d'une expérience simplifiée : gérez vos crédits IA directement dans votre tableau de bord, sans comptes tiers, clés API complexes ou intégrations manuelles.
Protégez vos données grâce à l'isolation par conteneurs verrouillés et à une passerelle de sécurité personnalisée qui réduit les risques externes et prévient les modifications non autorisées.
Commencez à échanger avec votre agent immédiatement grâce à l'intégration de Telegram, sans configuration de points d'ancrage Web ni d'API.
Gérez et interagissez avec Hermes Agent via une interface visuelle, sans programmation nécessaire.
Accédez à davantage d'options de personnalisation grâce à l'interface de commande, tout en conservant les avantages d'une plateforme gérée.
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Choisissez comment déployer Hermes Agent

Optez pour l'hébergement géré afin de profiter d'une configuration simplifiée et sans maintenance, ou choisissez un VPS pour bénéficier d'un contrôle total et de possibilités de personnalisation avancées.
Hermes Agent géré
Hermes Agent sur VPS

Configuration

Configuration en un clic
Modèle préconfiguré, prêt au déploiement

Crédits IA

Intégrés et prêts à l'usage
Intégrés et prêts à l'usage

Plateformes de messagerie

Connexion à Telegram intégrée
Connexion via le terminal

Niveau de contrôle

Interface Web, accès complet au terminal
Contrôle et personnalisation complets du serveur

Sécurité

SSL, mises à jour et pare-feu gérés par nos équipes
Pare-feu et protection DDoS (autogérés)
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Principales fonctionnalités de Hermes Agent

Principales fonctionnalités de Hermes Agent

Boucle d'apprentissage évolutive

Apprend de chaque interaction et affine continuellement ses compétences.
Préserve les compétences, l'historique des sessions et la mémoire lors des redémarrages et des mises à niveau, afin que les connaissances soient conservées d'un déploiement à l'autre.
Connectez-vous simultanément à Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal et au courriel, sans avoir à gérer plusieurs robots distincts.
Connectez OpenRouter, Anthropic, OpenAI ou des points de terminaison personnalisés selon vos besoins.
Planifiez des tâches récurrentes avec cron et gérez plusieurs flux de travail simultanément à l'aide de sous-agents.

Déployez Hermes Agent dès aujourd'hui

Essayez-le sans risque grâce à notre garantie de remboursement de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour en savoir plus.

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FAQ sur Hermes Agent avec Hostinger

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquentes sur notre solution Hermes Agent gérée.

Pas du tout. Hermes géré est conçu pour les personnes n’ayant jamais utilisé de serveur. Le déploiement en un clic s’occupe de tout, de l’environnement serveur à la configuration de l’IA. Il suffit de cliquer sur « Déployer » et votre assistant est opérationnel en quelques minutes. Aucun codage, aucune ligne de commande, aucun problème technique.

Vos crédits sont préintégrés pour vous permettre de commencer sans tracas, sans compte tiers ni clés API complexes. Rechargez simplement votre compte à partir de votre tableau de bord et commencez l’automatisation instantanément.

Le choix vous appartient : utilisez les crédits intégrés pour profiter d'une expérience simplifiée ou connectez manuellement vos propres comptes auprès de fournisseurs comme OpenAI ou Anthropic au moyen d'une API, selon vos préférences.

Absolument. Chaque Hermes Agent s’exécute dans un environnement isolé, assurant la confidentialité complète de vos données et de vos conversations. Chaque conteneur est sécurisé afin de bloquer tout accès non autorisé, avec une passerelle de sécurité personnalisée activée par défaut. Vous bénéficiez ainsi d'une protection de niveau professionnel sans avoir à configurer quoi que ce soit.

Un VPS fournit un accès administrateur complet, mais vous laisse responsable de la configuration, de la sécurité et des mises à jour. Hermes géré élimine cette complexité. Nous gérons l’infrastructure, les mises à jour et les sauvegardes afin que vous puissiez vous concentrer sur l’utilisation de votre IA. Pour une personnalisation complète de votre environnement, un VPS peut être plus approprié; dans les autres cas, la solution gérée est recommandée.

Hermes est un agent IA évolutif qui fonctionne en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même lorsque votre ordinateur est fermé. Contrairement aux outils statiques, il intègre une boucle d’apprentissage et une mémoire persistante, ce qui lui permet d'apprendre de l'expérience et d'affiner ses compétences au fur et à mesure de son utilisation. Vous pouvez le connecter à des applications comme Telegram pour automatiser des tâches, gérer des clients potentiels et exécuter des automatisations de navigateur. Imaginez-le comme un membre d'équipe numérique qui ne dort jamais et dont la valeur ne cesse de croître.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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