OpenClaw

Votre propre agent IA. Privé, toujours disponible et fonctionnel en 60 secondes.

Déployez-le une seule fois, et il s'occupera de vos tâches quotidiennes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même pendant votre sommeil.
Profiter de l'offre

Garantie de remboursement de 30 jours

Configuration instantanée

OpenClaw s’installe en toute simplicité et rend les agents d’IA à la portée de tous. Pas de jargon, pas de complexité, juste un chemin rapide vers votre première automatisation.

Aucune maintenance

Avec OpenClaw géré, tout est pris en charge : sécurité, mises à jour et sauvegardes. Vos agents d’IA restent actifs en tout temps, sans effort de votre part.

Outils intégrés

OpenClaw regroupe tout le nécessaire pour démarrer rapidement : modèles d'IA, navigation Web et messagerie automatisée, le tout intégré.

Choisir ce forfait

Plus de 100 000 agents déjà déployés
73 % de réduction
applications d'automatisation IA
$ CA30,69
$ CA8,39/mois
Commencer
Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.

Géré pour vous

Lancez l'application de votre choix, sans configuration, maintenance ni gestion de l'infrastructure.

Inclus dans votre pack

Prêt à l'emploi
Aucune maintenance requise
Interface visuelle incluse
Accès à l'interface de commande inclus
Connexion à Telegram intégrée
Crédits IA inclus
Utilisez votre ChatGPT
Recherche Web intégrée
Messagerie agentique préconfigurée
Sécurité prise en charge
73 % de réduction
applications d'automatisation IA
$ CA30,69
$ CA8,39/mois
Commencer
Renouvellement à $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulation possible en tout temps.

Géré pour vous

Lancez l'application de votre choix, sans configuration, maintenance ni gestion de l'infrastructure.

Inclus dans votre pack

Prêt à l'emploi
Aucune maintenance requise
Interface visuelle incluse
Accès à l'interface de commande inclus
Connexion à Telegram intégrée
Crédits IA inclus
Utilisez votre ChatGPT
Recherche Web intégrée
Messagerie agentique préconfigurée
Sécurité prise en charge

Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Déployez OpenClaw en 3 étapes faciles

Configurer OpenClaw manuellement peut prendre des heures. Avec Hostinger, le lancement est instantané, sans aucune formation supplémentaire.

Installez OpenClaw en un clic

Choisissez votre forfait et nous nous occupons automatiquement de la configuration. Aucune compétence technique requise.

Choisissez où vous souhaitez discuter

Connectez-vous par Telegram ou WhatsApp et commencez la conversation avec votre assistant IA en quelques secondes.

OpenClaw est prêt à être utilisé

Aucune configuration supplémentaire requise : votre assistant IA OpenClaw est en ligne et prêt à commencer.
Commencer

Un seul agent. Des possibilités à l'infini.

Assistant personnel de productivité

OpenClaw peut gérer vos tâches, créer des rappels, résumer des messages et vous aider à planifier votre horaire en réduisant les tâches manuelles.

Assistant aux ventes

Gérez automatiquement les nouvelles demandes, recueillez les coordonnées et distinguez les clients potentiels des simples demandes d’information.

Assistant de codage

Rédigez, améliorez et déboguez votre code avec OpenClaw. Il explique les concepts de façon claire et suggère des améliorations pour faciliter le développement.

Chercheur

Utilisez OpenClaw pour recueillir des informations, synthétiser du contenu et comparer des options. Vous pourrez ainsi prendre des décisions plus éclairées sans y consacrer des heures de recherche.

Planificateur de médias sociaux

Dites adieu à la page blanche. Rédigez des articles, trouvez des idées de contenu et planifiez votre calendrier de publication.

Spécialiste du soutien

Répondez automatiquement aux questions fréquentes des clients et guidez-les pas à pas. OpenClaw réduit les réponses répétitives et améliore le temps de réponse.

OpenClaw avec Hostinger comparativement à d'autres fournisseurs

Quelle est la différence entre OpenClaw de Hostinger et les compétiteurs? Nous misons sur la simplicité pour que vous puissiez profiter de votre agent IA en quelques secondes.
Image
Autre fournisseur
Prêt en quelques secondes
Installation manuelle et configuration de l'environnement
Aucune configuration requise
Nécessite des clés API
Crédits IA préinstallés
Comptes d'API externes requis
Gestion d'agents visuels
Non
Infrastructure gérée
Autogéré
Assistance d'experts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Non
Intégrations de chaînes en un clic
Oui
Commencer

Pourquoi déployer OpenClaw avec Hostinger?

Configuration en un clic

Lancez OpenClaw instantanément. Aucune installation manuelle, aucune configuration complexe.

Crédits IA pré-installés

Les assistants IA utilisent des crédits pour générer des réponses et accomplir des tâches. Des crédits sont déjà inclus pour vous permettre d’utiliser OpenClaw dès maintenant.

Privé et sécurisé par défaut

OpenClaw fonctionne dans un environnement privé sécurisé : vos données et vos journaux de conversation demeurent confidentiels.

Configuré et testé pour vous

Dès le départ, vous obtenez une version stable et éprouvée d’OpenClaw. On s'occupe des tests et de la compatibilité.

Disponible 24 h/24, 7 j/7

Votre assistant OpenClaw est disponible en ligne en tout temps, prenant en charge les tâches et les conversations même lorsque vous êtes hors ligne.

Votre IA a sa propre boîte de réception

Au lieu d'utiliser votre courriel personnel, vous pouvez choisir une boîte courriel OpenClaw distincte pour une meilleure sécurité.

Vous voulez approfondir vos connaissances sur OpenClaw ?

Configurer OpenClaw correctement (ce que personne ne vous dit)

Guide OpenClaw + WordPress : Je l’ai testé et le potentiel est INFINI !

Les 5 principaux cas d'utilisation d'OpenClaw (je les ai tous testés !)

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FAQ OpenClaw Hostinger

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur notre système OpenClaw en un seul clic.

Pas du tout. OpenClaw en un clic est conçu pour les personnes n'ayant jamais utilisé de serveur. Notre déploiement en un clic s'occupe de tout, de l'environnement serveur à la configuration de l'IA. Choisissez votre forfait, cliquez sur « Déployer », et votre assistant IA personnel est prêt en quelques minutes. Sans code, sans lignes de commande, sans complexité.

Vos crédits IA sont déjà intégrés et prêts à être utilisés dès le départ. Contrairement à une configuration OpenClaw standard, vous n’avez pas besoin de créer de comptes auprès de fournisseurs d’IA comme OpenAI ou Anthropic, de générer des clés IPA ni de gérer une quelconque configuration technique. Il vous suffit d’acheter des crédits à partir de votre tableau de bord Hostinger, et votre assistant sera activé instantanément. Lorsque vous aurez besoin de plus de crédits, vous pourrez en ajouter directement à partir du même tableau de bord — c’est aussi simple que ça.

Absolument. Chaque instance d'OpenClaw s'exécute dans son propre environnement isolé, ce qui signifie que vos données et vos conversations sont complètement séparées de celles des autres utilisateurs. Nous sécurisons chaque conteneur afin d'empêcher tout accès non autorisé ou toute modification externe, et chaque instance est fournie avec une passerelle de sécurité personnalisée et hautement complexe générée par défaut. Vous bénéficiez ainsi d'une protection de niveau professionnel sans avoir à configurer quoi que ce soit vous-même.

Avec un VPS, vous bénéficiez d'un accès root complet et d'un contrôle total sur le serveur, mais cela signifie également que vous êtes responsable de la configuration, des mises à jour et de la sécurité. OpenClaw en un clic élimine toute cette complexité. Nous gérons l'infrastructure, maintenons votre instance à jour avec la dernière version stable et ajoutons des couches de sécurité supplémentaires. Vous pouvez ainsi vous concentrer pleinement sur l'utilisation de votre assistant IA, et non sur la gestion d'un serveur. Si vous recherchez une personnalisation complète, nos forfaits VPS OpenClaw sont plus adaptées.

OpenClaw est votre assistant IA personnel qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même lorsque votre ordinateur est fermé. Vous pouvez le connecter à vos applications de messagerie préférées (WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, etc.) et l'utiliser pour automatiser vos tâches quotidiennes, gérer vos conversations à travers les plateformes, interagir avec les clients potentiels, exécuter des automatisations dans le navigateur et bien plus encore. Imaginez-le comme un membre d'équipe numérique qui est infatigable et toujours prêt à vous aider.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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