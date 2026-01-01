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Déployez OpenClaw en 3 étapes faciles
Installez OpenClaw en un clic
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Un seul agent. Des possibilités à l'infini.
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OpenClaw avec Hostinger comparativement à d'autres fournisseurs
Pourquoi déployer OpenClaw avec Hostinger?
Configuration en un clic
Crédits IA pré-installés
Privé et sécurisé par défaut
Configuré et testé pour vous
Disponible 24 h/24, 7 j/7
Votre IA a sa propre boîte de réception
Vous voulez approfondir vos connaissances sur OpenClaw ?
Configurer OpenClaw correctement (ce que personne ne vous dit)
Guide OpenClaw + WordPress : Je l’ai testé et le potentiel est INFINI !
Les 5 principaux cas d'utilisation d'OpenClaw (je les ai tous testés !)
FAQ OpenClaw Hostinger
Ai-je besoin de connaissances techniques pour configurer OpenClaw?
Pas du tout. OpenClaw en un clic est conçu pour les personnes n'ayant jamais utilisé de serveur. Notre déploiement en un clic s'occupe de tout, de l'environnement serveur à la configuration de l'IA. Choisissez votre forfait, cliquez sur « Déployer », et votre assistant IA personnel est prêt en quelques minutes. Sans code, sans lignes de commande, sans complexité.
Comment fonctionnent les crédits IA et dois-je configurer des comptes externes?
Vos crédits IA sont déjà intégrés et prêts à être utilisés dès le départ. Contrairement à une configuration OpenClaw standard, vous n’avez pas besoin de créer de comptes auprès de fournisseurs d’IA comme OpenAI ou Anthropic, de générer des clés IPA ni de gérer une quelconque configuration technique. Il vous suffit d’acheter des crédits à partir de votre tableau de bord Hostinger, et votre assistant sera activé instantanément. Lorsque vous aurez besoin de plus de crédits, vous pourrez en ajouter directement à partir du même tableau de bord — c’est aussi simple que ça.
Mes données sont-elles privées et sécurisées?
Absolument. Chaque instance d'OpenClaw s'exécute dans son propre environnement isolé, ce qui signifie que vos données et vos conversations sont complètement séparées de celles des autres utilisateurs. Nous sécurisons chaque conteneur afin d'empêcher tout accès non autorisé ou toute modification externe, et chaque instance est fournie avec une passerelle de sécurité personnalisée et hautement complexe générée par défaut. Vous bénéficiez ainsi d'une protection de niveau professionnel sans avoir à configurer quoi que ce soit vous-même.
Quelle est la différence entre OpenClaw en un clic et l'exécution d'OpenClaw sur un VPS?
Avec un VPS, vous bénéficiez d'un accès root complet et d'un contrôle total sur le serveur, mais cela signifie également que vous êtes responsable de la configuration, des mises à jour et de la sécurité. OpenClaw en un clic élimine toute cette complexité. Nous gérons l'infrastructure, maintenons votre instance à jour avec la dernière version stable et ajoutons des couches de sécurité supplémentaires. Vous pouvez ainsi vous concentrer pleinement sur l'utilisation de votre assistant IA, et non sur la gestion d'un serveur. Si vous recherchez une personnalisation complète, nos forfaits VPS OpenClaw sont plus adaptées.
Que puis-je faire concrètement avec OpenClaw?
OpenClaw est votre assistant IA personnel qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même lorsque votre ordinateur est fermé. Vous pouvez le connecter à vos applications de messagerie préférées (WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, etc.) et l'utiliser pour automatiser vos tâches quotidiennes, gérer vos conversations à travers les plateformes, interagir avec les clients potentiels, exécuter des automatisations dans le navigateur et bien plus encore. Imaginez-le comme un membre d'équipe numérique qui est infatigable et toujours prêt à vous aider.