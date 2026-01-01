Agents Hostinger

Choisissez une tâche et les agents IA s'en chargeront.

Des spécialistes IA pour le référencement, le marketing, la création de contenu, les ventes, les communications avec la clientèle et la planification stratégique.
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Que peuvent faire les agents Hostinger?

Stratégie d'entreprise

Validez votre concept, définissez votre offre et élaborez un plan d'action clair.

Stratégie d'entreprise

Identité de marque

Créez des logos et des visuels qui donnent à votre marque une image cohérente et professionnelle.

Identité de marque

Marketing et SEO

Identifiez les mots-clés les plus pertinents, optimisez vos pages et améliorez votre positionnement.

Marketing et SEO

Planification des tâches

Bénéficiez d'une assistance de l'IA pour les tâches récurrentes, la prise de décisions et les prochaines étapes à suivre.

Planification des tâches

IA générique vs Agents Hostinger

L'IA générique attend les instructions. Les agents Hostinger vous aident à atteindre votre objectif, étape par étape.

Un agent conversationnel générique

  • N'agit qu'avec une requête bien formulée.
  • Dépend des questions que vous lui posez.
  • Donne des réponses génériques.
  • Multiplie les échanges.

Agents Hostinger

  • Propose des compétences prêtes à utiliser.
  • Vous guide en posant les bonnes questions.
  • Intégré à votre compte Hostinger.
  • Produit des résultats complets.

Commencez par une tâche, au lieu d'une requête.

Sélectionnez la tâche à réaliser, laissez-vous guider par une compétence prête à utiliser et obtenez un résultat concret.
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Suivez les étapes guidées
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Commencez par une tâche, au lieu d'une requête.

Vous ne savez pas par où commencer? Faites appel à un spécialiste IA

Conseiller stratégique

Je vous aide à préciser vos idées, à repérer de nouvelles occasions d'affaires et à déterminer les prochaines étapes.
Je rédige du contenu pour votre site Web, vos articles de blogue et vos descriptions de produits afin de mieux rejoindre votre public cible.
Je trouve les mots-clés recherchés par votre clientèle, j'identifie ce qui limite la visibilité de votre site et je vous aide à combler l'écart avec vos concurrents.
Je vous accompagne dans la planification de votre lancement, la préparation de votre calendrier de contenu et le choix des meilleurs canaux pour maximiser vos résultats.
Je vous aide à préparer vos documents juridiques, à comprendre vos contrats avant de les signer et à prendre des décisions éclairées.
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Cas d'utilisation

Que souhaitez-vous accomplir?

Sélectionnez la tâche à accomplir, laissez-vous guider par une compétence prête à utiliser et obtenez un résultat concret.

Programmer des publications

Programmer des publications

Planifiez et publiez automatiquement vos publications sur les médias sociaux.
Créer du contenu marketing

Créer du contenu marketing

Générez des publicités et du contenu marketing à partir de votre site Web.
Rédiger des articles optimisés SEO

Rédiger des articles optimisés SEO

Créer des articles de blogue optimisés grâce à une recherche de mots-clés intégrée.
Créer du contenu pour un site Web

Créer du contenu pour un site Web

Créez les textes de vos pages en quelques minutes.
Repérer des clients potentiels

Repérer des clients potentiels

Identifiez des clients potentiels et lancez automatiquement vos campagnes de prospection.
Rédiger des courriels professionnels

Rédiger des courriels professionnels

Décrivez le contexte et obtenez un courriel rédigé dans un style professionnel.
Rédiger une politique de confidentialité

Rédiger une politique de confidentialité

Élaborez une politique de confidentialité claire et adaptée à votre entreprise.
Évaluer votre tarification

Évaluer votre tarification

Obtenez des recommandations sur vos prix, vos coûts, vos marges et votre modèle de tarification.
Conçu pour vous aider dans les tâches courantes de votre entreprise.
+ 150
Compétences
Connectez les outils que vous utilisez déjà.
1 000
Applications
Adopté par des entreprises du monde entier.
+ 50
Pays desservis

Choisissez la façon de commencer avec les agents IA

1 000 crédits par mois
Renouvellement automatique, sans intervention de votre part.
Plus de 150 compétences intégrées
Classées par tâche, notamment pour la rédaction d'articles de blogue, les audits SEO et les textes publicitaires.
Connectez vos applications préférées
Intégrez Gmail, Notion, Slack, WhatsApp et plus de 1 000 autres outils à vos automatisations.
Créez des images, des logos et des visuels personnalisés
Créez vos visuels plus rapidement grâce à l'IA.
Validez vos idées d'entreprise et votre tarification
Prenez des décisions éclairées avant d'investir temps et argent.
Téléversez des fichiers et gérez les versions
Prévisualisez votre travail et conservez chaque version.
Automatisez votre liste de tâches
Planifiez des tâches récurrentes et laissez votre agent s'en occuper.
Notre forfait le plus populaire

12 mois

30 % de réduction
$ CA13,99
$ CA9,79/mois

3 mois

$ CA11,19/mois

1 mois

$ CA13,99/mois

Renouvellement à $ CA 12,59/mois. Taxes applicables en sus.

Renouvellement à $ CA 12,59/mois. Taxes applicables en sus.

Ne nous croyez pas sur parole

Découvrez pourquoi des millions de clients choisissent Hostinger.
Charlie Low et Dale Comley
Charlie Low et Dale Comley
Équipe fondatrice de Nohma

« Honnêtement, nous prenons souvent Hostinger comme modèle lorsque nous accompagnons nos équipes de soutien. »

Owen Phillips
Owen Phillips
Forgeron

« J'ai pu gérer mon hébergement, mon nom de domaine et mon certificat SSL au même endroit. C'est exactement le genre de simplicité que je recherchais. »

Jordi Robert
Jordi Robert
Expert en marketing

« Hostinger est le meilleur fournisseur d'hébergement que j'aie utilisé. L'assistance est hors pair et les prix sont imbattables. »

Anna Franques
Anna Franques
Conceptrice et développeuse numérique

« Je recommande maintenant à ma clientèle de migrer vers Hostinger. La plateforme est simple à utiliser et s'enrichit constamment de nouvelles fonctionnalités. »

Elise Hernaez
Elise Hernaez
Cheffe d'entreprise

« Grâce à la simplicité du tableau de bord de Hostinger, nous pouvons gérer nous-mêmes notre site Web WordPress. »

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Intégrations

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Connectez des services tiers afin que vos agents puissent les utiliser pendant les sessions de clavardage.
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Gmail

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Foire aux questions

Hostinger Agents est une application alimentée par l'IA qui vous offre une équipe d'agents spécialisés — chacun conçu pour un domaine clé de votre entreprise, comme la stratégie, la rédaction de contenu, le référencement, le marketing, les aspects juridiques, les communications avec la clientèle et les ventes. Plutôt qu’un robot conversationnel générique, vous profitez d'experts ciblés avec qui vous pouvez échanger en tout temps, en langage simple. Aucune compétence technique requise.
Conçu pour les travailleurs autonomes, les entrepreneurs à temps partiel et les propriétaires de PME qui gèrent tout eux-mêmes. Si vous avez toujours souhaité avoir accès à des expertises en stratégie, en rédaction, en marketing ou en conseils juridiques sur demande — c'est exactement ce que Hostinger Agents vous offre.
Contrairement aux robots conversationnels génériques, chaque agent Hostinger est pré-entraîné pour un domaine précis de l’entreprise. Pas besoin de formuler la requête parfaite — choisissez un agent et une compétence, et laissez-vous guider vers un résultat concret.
Les compétences sont des modèles de tâches prédéfinis intégrés à chaque agent. Au lieu de réfléchir à quoi demander, vous sélectionnez une compétence et l'agent vous guide vers un résultat concret — rédaction d'un article de blogue, recherche de mots-clés ou création d'une politique de confidentialité. Les compétences sont plus rapides, plus structurées et produisent de meilleurs résultats que de lancer une conversation à partir de zéro.
Non. Chaque agent entretient une conversation en continue avec vous — aucune session n'expire, aucun historique à gérer. Vous pouvez fermer l’application et y revenir plus tard : l’agent reprendra exactement là où vous en étiez. Vous n’avez jamais à repartir de zéro.

Confiez vos tâches aux agents Hostinger

Des spécialistes IA en stratégie, création de contenu, référencement et ventes, disponibles dès que vous en avez besoin.

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