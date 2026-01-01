Déployez Node.js à votre façon
Concentrez-vous sur votre application, pas sur l'infrastructure
Déploiement orienté code
Déployer depuis GitHub ou directement depuis votre IDE.
Protection intégrée
SSL géré, Réseau de diffusion de contenu (CDN), pare-feu d’applications Web (WAF) et protection contre les attaques par déni de service distribué (DDoS) sont inclus.
Tarifs prévisibles
Un prix mensuel unique, sans frais cachés ni frais à l'usage.
Infrastructure gérée
Outil de dépannage par IA, sauvegardes et assistance inclus.
Choisissez un plan adapté à votre projet
Sans effort
Ressources
Pour un contrôle complet
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Au service de plus de 1 million de développeurs à travers le monde
Obtenez l'application Node.js en 2 étapes
1. Connectez votre projet
Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez depuis votre assistant de code IA. Votre framework est automatiquement détecté, les commandes de compilation sont prises en charge et vous êtes prêt(e) pour le déploiement.
2. Déployez-le instantanément
Lancez votre application web Node.js en quelques secondes. Serveurs, sécurité et évolutivité — tout est pris en charge.
Pourquoi exécuter Node.js sur Hostinger ?
Tarifs prévisibles
Pas de facturation à l'usage
Conçu pour les flux de travail de codage par IA
Un déploiement, une infinité de façons de construire
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Hébergement Node.js infogéré ou Node.js sur VPS – c'est vous qui choisissez
FAQ sur l'hébergement Node.js
Quelle est la différence entre l'hébergement Node.js géré et Node.js sur VPS ?
L'hébergement Node.js infogéré est conçu autour d'un déploiement plus rationalisé et d'une expérience sans maintenance, tandis que Node.js sur VPS vous offre un contrôle plus approfondi au niveau du serveur et une liberté de configuration.
Puis-je déployer depuis GitHub ou directement depuis mon IDE ?
Oui — L'hébergement Node.js géré prend en charge l'intégration GitHub et le déploiement basé sur un IDE.
L'hébergement Node.js géré comprend-il des fonctionnalités de sécurité ?
Oui — SSL géré, réseau de diffusion de contenu (CDN), pare-feu d’applications Web (WAF) et protection contre les attaques par déni de service distribué (DDoS) sont inclus.
Quand faut-il choisir un VPS plutôt ?
Choisissez un VPS lorsque vous avez besoin d'un accès root complet, d'une configuration de serveur personnalisée, d'un accès au terminal via navigateur, ou de workflows Docker Compose.
Le prix est-il différent entre les deux options ?
Oui — L'hébergement Node.js géré commence à partir de CA$ 5.59, tandis que le VPS commence à partir de CA$ 12.59.