Jusqu'à 75 % de réduction sur l'hébergement Node.js

Déployez Node.js à votre façon

Mettez votre application Node.js en ligne sans gestion de serveur, ou choisissez un VPS pour un contrôle total. Payez un prix mensuel fixe sans facturation basée sur l'utilisation.
Dès CA$ 26.49  CA$ 5.59 /mois
Garantie de remboursement de 30 jours
Déployez Node.js à votre façon

Concentrez-vous sur votre application, pas sur l'infrastructure

Hébergement Node.js infogéré Node.js sur VPS

Déploiement orienté code

Déployer depuis GitHub ou directement depuis votre IDE.

Protection intégrée

SSL géré, Réseau de diffusion de contenu (CDN), pare-feu d’applications Web (WAF) et protection contre les attaques par déni de service distribué (DDoS) sont inclus.

Tarifs prévisibles

Un prix mensuel unique, sans frais cachés ni frais à l'usage.

Infrastructure gérée

Outil de dépannage par IA, sauvegardes et assistance inclus.

Choisissez un plan adapté à votre projet

Le plus populaire
79 % de réduction
Hébergement Node.js infogéré
CA$ 26.49
CA$ 5.59 /mois
Obtenez 48 mois pour CA$ 268.32 (prix d'origine : CA$ 1,271.52). Renouvellement au prix de CA$ 23.69/mois.

Sans effort

Bénéficiez d'une infrastructure gérée et concentrez-vous sur le code
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse courriel professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
CDN interne gratuit
Pousser vers GitHub et déployer automatiquement
Déployez vos projets directement depuis votre IDE
Base de données MySQL gérée
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d’applications Web (WAF) et protection DDoS
Créez avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, créateur de sites internet et Horizons

Ressources

2 vCPU
3 Go de RAM
50 Go NVMe
Bande passante illimitée
63 % de réduction
Node.js sur VPS
CA$ 34.19
CA$ 12.59 /mois
Obtenez 24 mois pour CA$ 302.16 (prix d'origine : CA$ 820.56). Renouvellement au prix de CA$ 20.99/mois.

Pour un contrôle complet

Obtenez le contrôle total sur le serveur, l'environnement d'exécution et le déploiement
Accès root complet et support professionnel en français
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Gestionnaire Docker
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
API publique
Assistant IA alimenté par MCP

Ressources

2 vCPU
8 Go de RAM
100 Go NVMe
8 Bande passante en To
Le plus populaire
79 % de réduction
Hébergement Node.js infogéré
CA$ 26.49
CA$ 5.59 /mois
Obtenez 48 mois pour CA$ 268.32 (prix d'origine : CA$ 1,271.52). Renouvellement au prix de CA$ 23.69/mois.

Sans effort

Bénéficiez d'une infrastructure gérée et concentrez-vous sur le code
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse courriel professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
CDN interne gratuit
Pousser vers GitHub et déployer automatiquement
Déployez vos projets directement depuis votre IDE
Base de données MySQL gérée
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d’applications Web (WAF) et protection DDoS
Créez avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, créateur de sites internet et Horizons

Ressources

2 vCPU
3 Go de RAM
50 Go NVMe
Bande passante illimitée
63 % de réduction
Node.js sur VPS
CA$ 34.19
CA$ 12.59 /mois
Obtenez 24 mois pour CA$ 302.16 (prix d'origine : CA$ 820.56). Renouvellement au prix de CA$ 20.99/mois.

Pour un contrôle complet

Obtenez le contrôle total sur le serveur, l'environnement d'exécution et le déploiement
Accès root complet et support professionnel en français
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Gestionnaire Docker
Gestion du pare-feu
Vitesse réseau de 1 Gb/s
Sauvegardes hebdomadaires gratuites
API publique
Assistant IA alimenté par MCP

Ressources

2 vCPU
8 Go de RAM
100 Go NVMe
8 Bande passante en To

Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Au service de plus de 1 million de développeurs à travers le monde

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Obtenez l'application Node.js en 2 étapes

Hébergement Node.js infogéré Node.js sur VPS
1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Connectez GitHub, importez un fichier ZIP ou déployez depuis votre assistant de code IA. Votre framework est automatiquement détecté, les commandes de compilation sont prises en charge et vous êtes prêt(e) pour le déploiement.

2. Déployez-le instantanément

2. Déployez-le instantanément

Lancez votre application web Node.js en quelques secondes. Serveurs, sécurité et évolutivité — tout est pris en charge.

Pourquoi exécuter Node.js sur Hostinger ?

Tarifs prévisibles

Forfaits mensuels abordables pour l'hébergement Node.js géré et les VPS

Pas de facturation à l'usage

Payez un prix mensuel, et non des frais supplémentaires liés au trafic ou au temps d'exécution

Conçu pour les flux de travail de codage par IA

Déployez depuis GitHub ou votre IDE, et exécutez des applications conçues avec React, Next.js, Vite, Vue.js et d'autres frameworks modernes.
Choisir un forfait
Pourquoi exécuter Node.js sur Hostinger ?

Un déploiement, une infinité de façons de construire

Tendances

googleAntigravity

Google Antigravity

cursorAi

Cursor AI

claudeCode

Claude Code

Autres

codex

Codex

githubCopilot

Github Copilot

googleAiStudio

Google AI studio

windsurf

Windsurf

continuedev

Continue.dev

Hébergement Node.js infogéré ou Node.js sur VPS – c'est vous qui choisissez

Les deux exécutent Node.js sur Hostinger. La différence réside dans la quantité d'environnement que vous souhaitez gérer
Hébergement infogéré pour Node.js
Node.js sur VPS

Installation

Environnement géré pour le déploiement d'applications.
Serveur virtuel autogéré

Contrôle

Déploiement au niveau de l'application sur une infrastructure gérée
Accès root complet et contrôle au niveau du serveur

Déploiement

Intégration GitHub ou déploiements depuis votre environnement de développement
Configuration manuelle et flux de travail de déploiement personnalisé

Protection

SSL géré, CDN, WAF et protection DDoS
Gestion du pare-feu et protection DDoS

Sauvegardes

Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Sauvegardes hebdomadaires et snapshots gratuits

Bande passante

Illimité
8 To

FAQ sur l'hébergement Node.js

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur l'hébergement Node.js.

Quelle est la différence entre l'hébergement Node.js géré et Node.js sur VPS ?

L'hébergement Node.js infogéré est conçu autour d'un déploiement plus rationalisé et d'une expérience sans maintenance, tandis que Node.js sur VPS vous offre un contrôle plus approfondi au niveau du serveur et une liberté de configuration.

Puis-je déployer depuis GitHub ou directement depuis mon IDE ?

Oui — L'hébergement Node.js géré prend en charge l'intégration GitHub et le déploiement basé sur un IDE.

L'hébergement Node.js géré comprend-il des fonctionnalités de sécurité ?

Oui — SSL géré, réseau de diffusion de contenu (CDN), pare-feu d’applications Web (WAF) et protection contre les attaques par déni de service distribué (DDoS) sont inclus.

Quand faut-il choisir un VPS plutôt ?

Choisissez un VPS lorsque vous avez besoin d'un accès root complet, d'une configuration de serveur personnalisée, d'un accès au terminal via navigateur, ou de workflows Docker Compose.

Le prix est-il différent entre les deux options ?

Oui — L'hébergement Node.js géré commence à partir de CA$ 5.59, tandis que le VPS commence à partir de CA$ 12.59.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des témoins informatiques essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des témoins informatiques pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de témoins informatiques.