Hébergement Framer

Déployez vos projets Framer avec un hébergement plus rapide et plus simple

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Adresse courriel professionnelle gratuite pendant 1 an
Certificats SSL gérés gratuits
à partir de$ CA5,59/mois
Profiter de l'offre
Garantie de remboursement de 30 jours
hébergement à Framer

Hébergement Simple Framer, un prix clair et unique

Hébergez vos applications et sites Web créés avec Framer sur une infrastructure fiable et sécurisée. Chaque forfait comprend notre garantie de satisfaction ou de remboursement de 30 jours : essayez-le en toute sérénité.
Le plus populaire
79 % de réduction
Business
Plus d'outils et de puissance pour faire évoluer votre entreprise
$ CA26,49
$ CA5,59/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour $ CA 268,32 (prix d'origine : $ CA 1 271,52). Renouvellement au prix de $ CA 23,69/mois.
5 Applications Web
50 sites Web
2 cœurs de CPU
3 Go de RAM
50 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
5 boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

Fonctionnalités Entreprise :

Connecteur inclus
GRATUIT
Construire avec Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Certificats SSL gérés
GRATUIT
CDN interne mondial
GRATUIT
Intégration de GitHub avec déploiements automatiques
Déploiements basés sur un IDE
NOUVEAU
Sauvegardes quotidiennes et à la demande
Pare-feu d'application Web
Gestion du trafic des robots IA
Bande passante illimitée
Base de données MySQL gérée
71 % de réduction
Cloud Startup
Pour les entreprises ayant des besoins complexes
$ CA39,09
$ CA11,19/mois
Sélectionner
Obtenez 48 mois pour $ CA 537,12 (prix d'origine : $ CA 1 876,32). Renouvellement au prix de $ CA 36,29/mois.
10 Applications Web
NOUVEAU
Illimité sites Web
4 cœurs de CPU
4 Go de RAM
100 Go de stockage NVMe le plus rapide au monde
Illimité boîtes de messagerie par site Web, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du forfait Business et :

Profitez d'une assistance prioritaire 24 h/24, 7 j/7
Bénéficiez d'un contrôle et d'une stabilité renforcés grâce à une adresse IP unique
Gérez les pointes de trafic avec un surplus de puissance d'une semaine ou d'un mois
Performances de base de données et limites de connexion plus élevées
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Business
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Le prix affiché correspond au tarif mensuel, avant les taxes applicables. Le montant total payable comprend le tarif mensuel multiplié par le nombre de mois du forfait, ainsi que les taxes applicables.

Des idées de Framer aux sites en ligne

Transformez votre projet Framer en une application Node.js opérationnelle sans les contraintes de déploiement. Envoyez votre code, et Hostinger gère l'exécution et la configuration pour que votre site ou application passe de la version locale à la production avec un minimum d'interventions. Votre projet s'exécute sur une infrastructure gérée, conçue pour une disponibilité optimale et des performances prévisibles, même en cas de variations de trafic. Vous pouvez ainsi déployer des mises à jour facilement, sans vous soucier de la maintenance du serveur.
hébergement à Framer

Soumettez votre code. On s’occupe du reste.

1. Connectez votre projet

1. Connectez votre projet

Connectez GitHub, téléversez un fichier ZIP ou déployez à partir d’un assistant de code IA. Votre structure est détectée automatiquement, les commandes de compilation sont gérées et vous n'avez plus qu'à livrer la marchandise.

2. Déployez-le instantanément

2. Déployez-le instantanément

Lancez votre application Web en quelques secondes. Serveurs, sécurité et adaptation des ressources : nous nous occupons de tout.

3. Gérez et développez

3. Gérez et développez

Gardez le contrôle et évoluez en toute confiance. Suivi des performances, gestion des domaines et redéploiement automatique.

Voir les forfaits

Emplacement du serveur recommandé :

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Déploiement local, impact global

Choisissez un emplacement de serveur ou un CDN proche de votre audience pour accélérer le chargement de votre site. Nous disposons de data centers et de CDN dans le monde entier : Amérique du Nord, Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique du Sud et Australie.
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Déploiement local, impact global

FAQ sur l'hébergement Framer

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur les services d'hébergement Framer.
L'hébergement Framer consiste à déployer les applications ou les sites Node.js que vous créez avec Framer sur un serveur de production afin que les utilisateurs puissent y accéder. C'est important parce que les versions locales ou de prévisualisation ne constituent pas un environnement de production ; vous avez toujours besoin d'un environnement d'exécution, d'une disponibilité et d'une URL publique.
Avec un VPS, vous gérez vous-même le système d'exploitation, l'environnement d'exécution Node.js, le gestionnaire de processus, les mises à jour et la sécurité. Avec l'hébergement Node.js d'Hostinger, cette gestion serveur est prise en charge, vous permettant ainsi de vous concentrer sur l'application développée avec Framer plutôt que sur la maintenance de l'infrastructure.
Oui. Connectez votre compte GitHub, autorisez l'accès au dépôt privé et déployez à partir de la branche souhaitée. Ensuite, les mises à jour pourront être déployées à partir de ce même dépôt sans le rendre public.
Les forfaits comportent des limites de ressources. Si votre application les dépasse, vous devrez peut-être passer à un forfait supérieur. Nous ne facturons pas de frais supplémentaires imprévus pour les pics de trafic normaux, mais une utilisation prolongée dépassant les limites du forfait devrait vous inciter à opter pour un forfait plus élevé.
Envoyez votre projet sur GitHub, connectez le dépôt à Hostinger et déployez la branche souhaitée. Si vous migrez d'un autre hébergeur, redirigez votre domaine vers la nouvelle application après le déploiement et vérifiez vos variables d'environnement et vos paramètres de compilation.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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