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FAQ sur le programme de parrainage
Combien de personnes puis-je parrainer ?
Le programme de parrainage de Hostinger n'a aucune limite sur le nombre de personnes que vous pouvez parrainer.
N'hésitez pas à promouvoir Hostinger et à partager votre lien avec autant de personnes que vous le souhaitez.
Combien d'argent puis-je gagner ?
Le nombre de parrainages étant illimité, vos gains le sont également. Vous recevrez 20 % du prix d'achat de chaque vente éligible, mais c'est à vous de décider combien de ventes vous pouvez réaliser.
Pourquoi dois-je attendre 45 jours pour recevoir ma récompense ?
Chez Hostinger, nous offrons une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours sur nos services d'hébergement. Cela signifie que les nouveaux utilisateurs ont jusqu'à 30 jours après l'achat pour demander un remboursement intégral.
Ensuite, 15 jours supplémentaires sont nécessaires à des fins comptables et administratives.
Comment vais-je recevoir mes gains ?
Vous pouvez choisir entre PayPal ou un virement bancaire sur votre tableau de bord de parrainage.
PayPal envoie de l'argent quotidiennement aux utilisateurs qui ont collecté 50 $. Cependant, en raison des règles d'automatisation, vous pourriez recevoir votre argent le lendemain.
Pour obtenir un virement bancaire, vous devrez rassembler 200 $. Ensuite, vous devrez attendre jusqu'au dernier jeudi du mois, car c'est à ce moment que tous les virements bancaires sont payés. Si vous devenez éligible à une récompense après ce jour, votre récompense sera traitée le mois prochain.
Selon les politiques de votre banque, le virement bancaire peut entraîner des frais supplémentaires et des différences de taux de change. Vous pourriez recevoir une somme de récompense moins importante à cause de cela. Pour éviter ces frais, envisagez d'utiliser PayPal.
Quels plans sont inclus dans le programme de parrainage de Hostinger ?
Vous pouvez gagner une commission pour le parrainage de tout hébergement, VPS, OpenClaw en 1 Clic, email, email marketing ou Hostinger AI Builder. Les services liés au domaine ne sont pas éligibles.
Comment puis-je consulter le statut de mes parrainages ?
Sous la page parrainages sur hPanel, vous trouverez la section vos récompenses. Ici, vous pouvez suivre vos parrainages et voir à la fois les commissions payées et en attente.
La participation à ce programme est-elle payante ?
La participation à notre programme est gratuite. Nous ne vous demanderons aucun paiement pour faire des recommandations.
Cependant, comme la participation nécessite un compte PayPal valide, des frais peuvent vous être facturés pour son utilisation. Par exemple, PayPal peut demander un paiement de test remboursable pour vérifier si votre moyen de paiement choisie est valide.
Si vous choisissez de recevoir votre argent par virement bancaire, il pourrait y avoir des frais bancaires.
Notez que Hostinger n'est responsable d'aucun paiement lié à PayPal ou à votre banque.