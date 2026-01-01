Website Builder and Horizons are now AI Builder

Lancez votre site ou application Web dès aujourd’hui avec le codage intuitif par requêtes

Décrivez votre projet et Horizons le concevra pour vous. Lancez-le en un clic : aucune connaissance en programmation ou technique requise.

Créer tout type de site web

Des sites d'affaires et portfolios aux blogs et pages de destination, Horizons les crée instantanément.

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Rien de plus simple pour commencer

01

Décrivez votre idée ou choisissez un modèle

Il vous suffit de décrire votre idée à l'IA et de la voir prendre vie, ou de choisir un modèle pour démarrer plus rapidement.
02

Effectuez facilement des modifications

Demandez à l'IA de modifier n'importe quel élément, du texte au design en passant par les fonctionnalités. Affinez vous-même les textes et les images dans l'éditeur de contenu.
03

Passez en direct en 1 clic

Lancez votre site Web en un clic sous un nom de domaine personnalisé, dès que vous serez prêt.

Découvrez tout le potentiel de Hostinger Horizons

Garantie de remboursement de 30 jours

Annulation en tout temps

Assistance 24 h/24, 7 j/7

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Premium
Lancez votre premier site Web : portfolios, CV, blogues, pages de liens en bio et bien plus encore
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Créez jusqu'à 3 sites Web
2 boîtes de courriel par site Web - gratuites pendant 1 an
Nom de domaine personnalisé – gratuit pendant 1 an
5 crédits IA pour la création de sites Web
Plus de 400 modèles de sites Web
Hébergement web rapide et sécurisé
Obtenez de l’aide par clavardage avec Kodee
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Idéal pour les entreprises en croissance : sites Web illimités, outils IA, commerce en ligne et flexibilité totale
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Obtenez 48 mois pour $ CA 268,32 (prix d'origine : $ CA 1 271,52). Renouvellement au prix de $ CA 23,69/mois.
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Nom de domaine personnalisé – gratuit pendant 1 an
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Soutien technique prioritaire 24/7
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Vendez en ligne grâce au commerce en ligne intégré
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Pourquoi ce plan ?
Une solution complète pour les projets à long terme. Tout est inclus.
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Idéal pour les entreprises qui misent sur la performance et une évolutivité maximale
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Les fonctionnalités illimitées sont soumises à notre politique d'utilisation équitable.

Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Transformez vos idées en de véritables applications et sites Web

Une idée en tête : page de réservation, boutique en ligne, portail client? Horizons la conçoit, la développe et la met en ligne en quelques minutes.
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Tout pour mettre votre projet en ligne

Hébergement, nom de domaine, messagerie et référencement : tout est compris, sans comptes séparés ni configuration compliquée.

Serveur intégré

Bases de données, comptes utilisateurs et stockage de fichiers intégrés — aucun outil externe requis.

IA intégrée

Ajoutez un robot conversationnel ou une recherche intelligente à votre application ou votre site Web, sans compte tiers ni facturation distincte.

Des intégrations performantes, sans complexité

Stripe est intégré et prêt à utiliser. PayPal, Google AdSense et bien d'autres sont également compatibles et se configurent en quelques étapes, pour que vous puissiez avancer sans interruption.

Créez-le une fois et rentabilisez-le

Publiez votre projet sous forme de modèle réutilisable et recevez une commission chaque fois qu'une personne achète Horizons via celui-ci.

Soutenu par Hostinger

La confiance de plus de 5 millions de clients dans plus de 150 pays depuis 20 ans.

Choisissez un modèle et personnalisez-le.

Sélectionnez un modèle professionnel, personnalisez-le avec l’IA ou l’éditeur visuel, puis publiez votre site Web en quelques clics.
Tous les modèles
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Vous ne trouvez pas le modèle qu’il vous faut? Décrivez simplement ce que vous avez besoin et l’IA le créera pour vous.

Créer avec l'IA

Adoré par les utilisateurs, recommandé par les experts du secteur

Nous sommes fiers de soutenir les créateurs et les entreprises du monde entier. Voici les avis de certains d'entre eux.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionné !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

Prêt(e) à donner vie à votre idée ?

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