Un système de réservation sur mesure pour votre entreprise, créé en quelques minutes

Créez facilement un site de prise de rendez-vous ou une application de réservation pour restaurants. Décrivez vos besoins et Horizons s'occupe du reste. Recevez des réservations, envoyez des confirmations et gérez vos rendez-vous dans une seule interface.
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Forfaits payants à partir de seulement $ CA 4,19/mois

Un système de réservation sur mesure pour votre entreprise, créé en quelques minutes

Tout ce qu'il vous faut pour accepter des réservations en ligne

De la création de votre page de réservation à l'envoi de confirmations et à la synchronisation de votre calendrier, AI Builder gère tout.

Créez un site Web ou une application de prise de rendez-vous

Obtenez rapidement une page de réservation fonctionnelle en clavardant avec l'IA ou en utilisant un modèle.
Créez un site Web ou une application de prise de rendez-vous

Tout pour propulser votre croissance

L'hébergement, le nom de domaine et le courriel sont compris. Configurez facilement vos outils de marketing et de paiement, comme l'optimisation pour les moteurs de recherche, Stripe, PayPal, AdSense et bien plus encore.

Tout pour propulser votre croissance

Envoyez les confirmations automatiquement

Chaque réservation donne lieu à l'envoi immédiat d'un courriel de confirmation. Éliminez les suivis manuels, réduisez les rendez-vous manqués et cessez de relancer votre clientèle.

Envoyez les confirmations automatiquement

Synchronisez vos outils préférés

Intégrez votre système de réservation à Google Calendar, Calendly ou à d'autres outils essentiels à votre travail. Décrivez simplement vos besoins et Horizons effectue toute la configuration.
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Obtenez rapidement une page de réservation fonctionnelle en clavardant avec l'IA ou en utilisant un modèle.
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Votre système de réservation en ligne, à votre image

Découvrez quelques projets de réservation les plus populaires conçus par les utilisateurs d'Horizons – tous créés à partir d'une simple description des besoins.
Votre système de réservation en ligne, à votre image

Réservation de services

Offrez la réservation en ligne pour votre salon de beauté, vos séances d'entraînement privé ou vos services de nettoyage, de réparation ou de promenade de chiens. Votre clientèle prend rendez-vous en ligne, pendant que vous vous concentrez sur votre entreprise.
Qu'il s'agisse de tables de restaurant, d'hébergements touristiques ou d'espaces de cotravail, offrez à votre clientèle la possibilité de réserver en ligne, quand elle le souhaite.
Que vous soyez médecin, dentiste, thérapeute, accompagnateur·rice en développement personnel, consultant·e ou tuteur·trice, permettez à votre clientèle de réserver facilement un rendez-vous en ligne.
Vendez des inscriptions à des ateliers, des classes de maître, des webinaires à nombre de places limité ou des cours en ligne avec liste d'attente, le tout géré au même endroit.

Comment créer une page ou une application de réservation sur mesure avec l'IA

01

Décrivez votre idée

Décrivez le site Web ou l'application de réservation dont votre entreprise a besoin et l'IA lui donne vie en quelques instants. Vous pouvez aussi choisir un modèle pour démarrer encore plus rapidement.
02

Personnalisez et testez

Peaufinez votre page de réservation en clavardant avec l'IA. Ajoutez vos services, vos disponibilités et tous les renseignements dont votre clientèle a besoin. Prévisualisez le résultat en temps réel avant la publication.
03

Publiez votre projet en un clic

Publiez votre projet, connectez votre nom de domaine et commencez à accepter des réservations immédiatement.

Choisissez un modèle et personnalisez-le.

Sélectionnez un modèle professionnel, personnalisez-le avec l’IA ou l’éditeur visuel, puis publiez votre site Web en quelques clics.

Modèles prédéfinis

Prestige (real estate agent)

Prestige (real estate agent)

Medicare (doctor)

Medicare (doctor)

Ayana (chiropractor)

Ayana (chiropractor)

Besoin d'un peu plus d'accompagnement?

Explorez des tutoriels complets, des guides pratiques et des instructions détaillées qui vous permettront de passer rapidement de débutant·e à expert·e en IA. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour créer votre premier projet d'IA, et bien plus encore.
Guide de démarrage

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Tutoriel
Vidéo
Améliorez vos requêtes

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Erreurs courantes à éviter

Erreurs courantes à éviter

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Découvrez ce que Horizons peut créer pour votre entreprise

Applications et boutiques de commerce électronique

Site vitrine

Outils internes

CRM sur mesure

Les témoignages de nos utilisateurs et utilisatrices

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionné !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

Prêt·e à lancer votre projet de réservation sur mesure?

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Aucune carte de crédit requise

FAQ sur les pages et applications de réservation sur mesure

Une page ou une application de réservation personnalisée permet à vos clients de planifier des rendez-vous, de réserver une table ou de s'inscrire à un cours – directement en ligne, à tout moment. Contrairement à un logiciel de réservation standard qui verrouille des fonctionnalités utiles derrière des plans coûteux – ou vous facture pour des choses que vous n'utiliserez jamais – une solution personnalisée est construite autour de vos besoins professionnels exacts. Vos services, votre marque, votre flux de travail et uniquement les fonctionnalités qui comptent réellement pour vous.

Avec AI Builder, vous pouvez construire exactement ce dont vous avez besoin – une simple page de réservation de rendez-vous pour votre salon, un système de réservation pour votre restaurant, un site Web de réservation de cours pour votre studio de fitness ou une page d'inscription à un événement pour votre prochain atelier. Rien de plus ni de moins.

Toute entreprise qui prend des rendez-vous ou des réservations – salons, thérapeutes, coachs, consultants, restaurants, studios de fitness, organisateurs d’événements, agents immobiliers, et plus encore. Si votre entreprise dépend des réservations, AI Builder peut construire une solution personnalisée qui correspond à votre façon de travailler.

Aucune. Horizons utilise une approche conversationnelle de la création, souvent appelée codage intuitif par requêtes. Il vous suffit de décrire ce que vous souhaitez en langage courant et l’IA le crée en temps réel.

Vous souhaitez ajouter un courriel de confirmation? Il suffit de le demander. Vous devez synchroniser votre projet avec Google Calendar? Décrivez ce que vous voulez. Vous souhaitez modifier la couleur de votre formulaire de réservation? Dites-le à Horizons, et les modifications seront apportées en quelques secondes.

Avec Horizons, vous pouvez créer dans plus de 80 langues, en utilisant vos propres mots, sans avoir à maîtriser un vocabulaire technique. Si ce concept est nouveau pour vous, notre guide sur le codage intuitif par requêtes vous expliquera tout ce qu’il faut savoir pour bien commencer.

Oui. Un courriel de confirmation peut être envoyé instantanément à votre client·e après chaque réservation. Vous n’avez aucun suivi manuel à effectuer et réduisez ainsi les risques de rendez-vous manqués.

Oui. Demandez simplement à AI Builder de connecter votre page ou application de réservation à Google Agenda, Calendly ou tout autre outil que vous utilisez déjà – puis suivez les instructions fournies par AI Builder pour obtenir votre clé API. Une fois que vous avez partagé les détails demandés, AI Builder gère le reste.

Oui. Horizons est doté d’une infrastructure intégrée qui vous permet de créer des sites Web et des applications de réservation avec authentification et gestion des comptes utilisateurs. Vos client·e·s peuvent ainsi se connecter, consulter leurs réservations et gérer leurs rendez-vous, sans outils externes ni configuration technique de votre part.

La mise à jour de votre page ou de votre application de réservation est tout aussi simple que sa création. Il vous suffit d'ouvrir votre projet et de reprendre la conversation avec Horizons. Décrivez les changements souhaités et l’IA s’occupera du reste. C’est l’avantage du codage intuitif par requêtes : pas besoin de connaissances en programmation.

Si vous avez des connaissances techniques ou souhaitez faire évoluer votre projet davantage, Horizons vous donnera un accès complet au code source, afin que vous puissiez le personnaliser et le développer selon vos besoins.

Vous êtes au bon endroit : cliquez simplement sur « Commencer gratuitement », sans carte de crédit, et profitez de 5 crédits d’IA pour créer votre page ou votre application de réservation dès maintenant. Le nombre de crédits utilisés varie selon la complexité de chaque requête : une simple modification peut nécessiter moins d’un crédit, tandis qu’un projet plus complexe peut en utiliser davantage. Les crédits gratuits vous permettent de décrire votre page ou votre application de réservation, de la voir prendre forme et d’explorer concrètement les possibilités d’Horizons avant de vous engager.

Bon à savoir : les crédits d’IA servent également à alimenter les fonctionnalités d’IA intégrées à votre page ou à votre application, comme un robot conversationnel ou une recherche intelligente, mais uniquement lorsque vos utilisateurs interagissent avec elles.

Pour publier votre page ou votre application de réservation, passez simplement à l’un de nos forfaits payants. L’hébergement et le nom de domaine sont déjà compris, vous n’avez donc rien d’autre à configurer. Cliquez sur Publier pour mettre votre page ou votre application de réservation en ligne.

Vous manquez de crédits? Vous pouvez en ajouter à tout moment et suivre le nombre de crédits utilisés dans le tableau de bord.

Hostinger offre deux façons de construire une page de réservation – avec la plateforme de codage AI Builder et le générateur de site Web par glisser-déposer d'Hostinger – et la différence est déjà dans le nom.

Hostinger Website Builder vous permet de partir d'un modèle ou générer un site Web de réservation à partir d'une description, puis de le personnaliser en glissant-déposant des éléments pré-construits. Il convient parfaitement à tous ceux qui ont besoin d'un site Web de réservation propre et simple rapidement opérationnel.

Horizons adopte une approche conversationnelle – vous discutez avec l'IA et il applique les changements en temps réel, ce qui vous donne beaucoup plus de liberté de personnalisation. Il vous permet également de construire des projets plus avancés, comme des applications de réservation avec connexions utilisateur et fonctionnalité d'adhésion, grâce à son backend intégré. Et pour ceux qui le veulent, un accès complet au code est également disponible.

Les deux outils sont conçus pour les personnes sans connaissances techniques – la différence réside dans la façon dont vous aimez construire et la flexibilité dont vous avez besoin.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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