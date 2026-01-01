Vous êtes au bon endroit : cliquez simplement sur « Commencer gratuitement », sans carte de crédit, et profitez de 5 crédits d’IA pour créer votre page ou votre application de réservation dès maintenant. Le nombre de crédits utilisés varie selon la complexité de chaque requête : une simple modification peut nécessiter moins d’un crédit, tandis qu’un projet plus complexe peut en utiliser davantage. Les crédits gratuits vous permettent de décrire votre page ou votre application de réservation, de la voir prendre forme et d’explorer concrètement les possibilités d’Horizons avant de vous engager.



Bon à savoir : les crédits d’IA servent également à alimenter les fonctionnalités d’IA intégrées à votre page ou à votre application, comme un robot conversationnel ou une recherche intelligente, mais uniquement lorsque vos utilisateurs interagissent avec elles.



Pour publier votre page ou votre application de réservation, passez simplement à l’un de nos forfaits payants. L’hébergement et le nom de domaine sont déjà compris, vous n’avez donc rien d’autre à configurer. Cliquez sur Publier pour mettre votre page ou votre application de réservation en ligne.



Vous manquez de crédits? Vous pouvez en ajouter à tout moment et suivre le nombre de crédits utilisés dans le tableau de bord.