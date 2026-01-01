Un système de réservation sur mesure pour votre entreprise, créé en quelques minutes
Tout ce qu'il vous faut pour accepter des réservations en ligne
Créez un site Web ou une application de prise de rendez-vous
Tout pour propulser votre croissance
L'hébergement, le nom de domaine et le courriel sont compris. Configurez facilement vos outils de marketing et de paiement, comme l'optimisation pour les moteurs de recherche, Stripe, PayPal, AdSense et bien plus encore.
Envoyez les confirmations automatiquement
Chaque réservation donne lieu à l'envoi immédiat d'un courriel de confirmation. Éliminez les suivis manuels, réduisez les rendez-vous manqués et cessez de relancer votre clientèle.
Synchronisez vos outils préférés
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Votre système de réservation en ligne, à votre image
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Prise de rendez-vous
Billetterie événementielle
Comment créer une page ou une application de réservation sur mesure avec l'IA
Décrivez votre idée
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Choisissez un modèle et personnalisez-le.
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Découvrez ce que Horizons peut créer pour votre entreprise
Les témoignages de nos utilisateurs et utilisatrices
Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.
Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.
Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionné !
Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.
FAQ sur les pages et applications de réservation sur mesure
Qu’est-ce qu’une page ou une application de réservation sur mesure?
Une page ou une application de réservation personnalisée permet à vos clients de planifier des rendez-vous, de réserver une table ou de s'inscrire à un cours – directement en ligne, à tout moment. Contrairement à un logiciel de réservation standard qui verrouille des fonctionnalités utiles derrière des plans coûteux – ou vous facture pour des choses que vous n'utiliserez jamais – une solution personnalisée est construite autour de vos besoins professionnels exacts. Vos services, votre marque, votre flux de travail et uniquement les fonctionnalités qui comptent réellement pour vous.
Avec AI Builder, vous pouvez construire exactement ce dont vous avez besoin – une simple page de réservation de rendez-vous pour votre salon, un système de réservation pour votre restaurant, un site Web de réservation de cours pour votre studio de fitness ou une page d'inscription à un événement pour votre prochain atelier. Rien de plus ni de moins.
Quels types d'entreprises peuvent utiliser AI Builder pour prendre des réservations?
Toute entreprise qui prend des rendez-vous ou des réservations – salons, thérapeutes, coachs, consultants, restaurants, studios de fitness, organisateurs d’événements, agents immobiliers, et plus encore. Si votre entreprise dépend des réservations, AI Builder peut construire une solution personnalisée qui correspond à votre façon de travailler.
Est-ce que j'ai besoin de connaissances en programmation ou de compétences techniques pour créer une page ou une application de réservation en ligne?
Aucune. Horizons utilise une approche conversationnelle de la création, souvent appelée codage intuitif par requêtes. Il vous suffit de décrire ce que vous souhaitez en langage courant et l’IA le crée en temps réel.
Vous souhaitez ajouter un courriel de confirmation? Il suffit de le demander. Vous devez synchroniser votre projet avec Google Calendar? Décrivez ce que vous voulez. Vous souhaitez modifier la couleur de votre formulaire de réservation? Dites-le à Horizons, et les modifications seront apportées en quelques secondes.
Avec Horizons, vous pouvez créer dans plus de 80 langues, en utilisant vos propres mots, sans avoir à maîtriser un vocabulaire technique. Si ce concept est nouveau pour vous, notre guide sur le codage intuitif par requêtes vous expliquera tout ce qu’il faut savoir pour bien commencer.
Est-il possible d’envoyer automatiquement des confirmations de réservation?
Oui. Un courriel de confirmation peut être envoyé instantanément à votre client·e après chaque réservation. Vous n’avez aucun suivi manuel à effectuer et réduisez ainsi les risques de rendez-vous manqués.
Est-il possible de synchroniser ma page ou mon application de réservation avec Google Calendar ou Calendly?
Oui. Demandez simplement à AI Builder de connecter votre page ou application de réservation à Google Agenda, Calendly ou tout autre outil que vous utilisez déjà – puis suivez les instructions fournies par AI Builder pour obtenir votre clé API. Une fois que vous avez partagé les détails demandés, AI Builder gère le reste.
Est-il possible pour mes clients de créer un compte et de gérer leurs propres réservations?
Oui. Horizons est doté d’une infrastructure intégrée qui vous permet de créer des sites Web et des applications de réservation avec authentification et gestion des comptes utilisateurs. Vos client·e·s peuvent ainsi se connecter, consulter leurs réservations et gérer leurs rendez-vous, sans outils externes ni configuration technique de votre part.
Est-il possible de faire évoluer ma page ou mon application de réservation au rythme de la croissance de mon entreprise?
La mise à jour de votre page ou de votre application de réservation est tout aussi simple que sa création. Il vous suffit d'ouvrir votre projet et de reprendre la conversation avec Horizons. Décrivez les changements souhaités et l’IA s’occupera du reste. C’est l’avantage du codage intuitif par requêtes : pas besoin de connaissances en programmation.
Si vous avez des connaissances techniques ou souhaitez faire évoluer votre projet davantage, Horizons vous donnera un accès complet au code source, afin que vous puissiez le personnaliser et le développer selon vos besoins.
Comment démarrer la création d’une page ou d’une application de réservation sur mesure avec Horizons?
Vous êtes au bon endroit : cliquez simplement sur « Commencer gratuitement », sans carte de crédit, et profitez de 5 crédits d’IA pour créer votre page ou votre application de réservation dès maintenant. Le nombre de crédits utilisés varie selon la complexité de chaque requête : une simple modification peut nécessiter moins d’un crédit, tandis qu’un projet plus complexe peut en utiliser davantage. Les crédits gratuits vous permettent de décrire votre page ou votre application de réservation, de la voir prendre forme et d’explorer concrètement les possibilités d’Horizons avant de vous engager.
Bon à savoir : les crédits d’IA servent également à alimenter les fonctionnalités d’IA intégrées à votre page ou à votre application, comme un robot conversationnel ou une recherche intelligente, mais uniquement lorsque vos utilisateurs interagissent avec elles.
Pour publier votre page ou votre application de réservation, passez simplement à l’un de nos forfaits payants. L’hébergement et le nom de domaine sont déjà compris, vous n’avez donc rien d’autre à configurer. Cliquez sur Publier pour mettre votre page ou votre application de réservation en ligne.
Vous manquez de crédits? Vous pouvez en ajouter à tout moment et suivre le nombre de crédits utilisés dans le tableau de bord.
Quelle est la différence entre Horizons et le créateur de sites Web de Hostinger pour la création d'une page de réservation?
Hostinger offre deux façons de construire une page de réservation – avec la plateforme de codage AI Builder et le générateur de site Web par glisser-déposer d'Hostinger – et la différence est déjà dans le nom.
Hostinger Website Builder vous permet de partir d'un modèle ou générer un site Web de réservation à partir d'une description, puis de le personnaliser en glissant-déposant des éléments pré-construits. Il convient parfaitement à tous ceux qui ont besoin d'un site Web de réservation propre et simple rapidement opérationnel.
Horizons adopte une approche conversationnelle – vous discutez avec l'IA et il applique les changements en temps réel, ce qui vous donne beaucoup plus de liberté de personnalisation. Il vous permet également de construire des projets plus avancés, comme des applications de réservation avec connexions utilisateur et fonctionnalité d'adhésion, grâce à son backend intégré. Et pour ceux qui le veulent, un accès complet au code est également disponible.
Les deux outils sont conçus pour les personnes sans connaissances techniques – la différence réside dans la façon dont vous aimez construire et la flexibilité dont vous avez besoin.