Partagez Hostinger Horizons et gagnez jusqu'à 150 $

Gagnez 20 % du montant que votre ami(e) paie pour son premier plan Hostinger Horizons (jusqu'à 150 $). De plus, votre ami(e) bénéficie d'une réduction supplémentaire de 20 %.
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Fonctionnement

01

Partagez votre lien de parrainage

Copiez votre lien personnalisé directement depuis Hostinger Horizons ou le tableau de bord des parrainages et partagez-le avec vos amis.
02

Attendez qu'il/elle passe à un plan payant

Recevez une récompense lorsque vos amis achètent leur premier plan Hostinger Horizons et utilisent les services pendant plus de 45 jours.
03

Recevez votre paiement

Vos gains vous sont envoyés par PayPal, virement bancaire ou solde Hostinger.

Aidez d'autres personnes à se lancer avec l'IA et recevez une récompense

Utilisez votre lien de parrainage partout

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  • Envoyez-le directement à un(e) ami(e) qui souhaite se lancer
  • Ajoutez-le dans vos contenus ou vos réseaux sociaux
  • Partagez-le dans vos communautés ou discussions de groupe
Votre récompense : 20 % de commission

Votre récompense : 20 % de commission

Gagnez des récompenses lorsque vos amis achètent leur premier plan Hostinger Horizons et l'utilisent pendant plus de 45 jours.

FAQ sur le programme de parrainage de Hostinger Horizons

Vous pouvez trouver votre lien de parrainage de l'une des manières suivantes :

Il n'y a pas de limite au nombre de personnes que vous pouvez parrainer via le programme de parrainage de Hostinger. Partagez votre lien et faites la promotion de Hostinger Horizons auprès d'autant d'amis que vous le souhaitez.

Comme le nombre de parrainages est illimité, vos gains le sont aussi. Vous gagnerez 20 % sur chaque vente éligible, et le nombre de ventes que vous réalisez ne dépend que de vous.

Ils bénéficient d'une réduction supplémentaire de 20% pour leur premier plan Hostinger AI Builder.

Nous proposons une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Les nouveaux utilisateurs disposent donc de 30 jours après l'achat pour demander un remboursement complet.

Un délai supplémentaire de 15 jours est nécessaire pour des raisons comptables et administratives.

Vous pouvez sélectionner PayPal ou un virement bancaire depuis votre tableau de bord des parrainages.

PayPal envoie les fonds quotidiennement aux utilisateurs qui ont atteint 50 $. Cependant, en raison de l'automatisation, il se peut que vous receviez votre paiement le lendemain.

Pour un virement bancaire, vous devez accumuler 200 $. Vous devez ensuite attendre le dernier jeudi du mois, date à laquelle tous les virements bancaires sont traités. Si vous devenez éligible(e) à une récompense après ce jour, celle-ci sera traitée le mois suivant.

Selon les politiques de votre banque, les virements bancaires peuvent entraîner des frais supplémentaires et des différences de taux de change, ce qui pourrait réduire le montant de la récompense. Pour éviter ces frais, vous pouvez utiliser PayPal.

Dans le tableau de bord des parrainages, vous trouverez la section « Mes récompenses ». Vous pourrez y suivre vos parrainages et consulter les commissions payées et en attente.

Parrainez et gagnez jusqu'à 150 $

Gagnez 20% du montant payé par votre ami pour son premier plan Hostinger AI Builder (jusqu'à 150 USD).

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Le respect de votre vie privée, notre priorité

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