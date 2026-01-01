Fonctionnement
Partagez votre lien de parrainage
Attendez qu'il/elle passe à un plan payant
Recevez votre paiement
Aidez d'autres personnes à se lancer avec l'IA et recevez une récompense
Utilisez votre lien de parrainage partout
- Envoyez-le directement à un(e) ami(e) qui souhaite se lancer
- Ajoutez-le dans vos contenus ou vos réseaux sociaux
- Partagez-le dans vos communautés ou discussions de groupe
Votre récompense : 20 % de commission
FAQ sur le programme de parrainage de Hostinger Horizons
Où puis-je obtenir mon lien de parrainage ?
Vous pouvez trouver votre lien de parrainage de l'une des manières suivantes :
- Depuis le tableau de bord des parrainages
- Depuis la plateforme Hostinger Horizons : cliquez simplement sur l'icône du menu dans le coin supérieur gauche et choisissez « Parrainer »
Combien de personnes puis-je parrainer ?
Il n'y a pas de limite au nombre de personnes que vous pouvez parrainer via le programme de parrainage de Hostinger. Partagez votre lien et faites la promotion de Hostinger Horizons auprès d'autant d'amis que vous le souhaitez.
Combien d'argent puis-je gagner ?
Comme le nombre de parrainages est illimité, vos gains le sont aussi. Vous gagnerez 20 % sur chaque vente éligible, et le nombre de ventes que vous réalisez ne dépend que de vous.
Qu'obtient la personne parrainée ?
Ils bénéficient d'une réduction supplémentaire de 20% pour leur premier plan Hostinger AI Builder.
Pourquoi dois-je attendre 45 jours pour recevoir ma récompense ?
Nous proposons une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Les nouveaux utilisateurs disposent donc de 30 jours après l'achat pour demander un remboursement complet.Un délai supplémentaire de 15 jours est nécessaire pour des raisons comptables et administratives.
Comment recevrai-je mes gains ?
Vous pouvez sélectionner PayPal ou un virement bancaire depuis votre tableau de bord des parrainages.PayPal envoie les fonds quotidiennement aux utilisateurs qui ont atteint 50 $. Cependant, en raison de l'automatisation, il se peut que vous receviez votre paiement le lendemain.Pour un virement bancaire, vous devez accumuler 200 $. Vous devez ensuite attendre le dernier jeudi du mois, date à laquelle tous les virements bancaires sont traités. Si vous devenez éligible(e) à une récompense après ce jour, celle-ci sera traitée le mois suivant.Selon les politiques de votre banque, les virements bancaires peuvent entraîner des frais supplémentaires et des différences de taux de change, ce qui pourrait réduire le montant de la récompense. Pour éviter ces frais, vous pouvez utiliser PayPal.
Comment puis-je consulter le statut de mes parrainages ?
Dans le tableau de bord des parrainages, vous trouverez la section « Mes récompenses ». Vous pourrez y suivre vos parrainages et consulter les commissions payées et en attente.