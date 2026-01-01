Toutes les fonctionnalités pour concrétiser votre prochaine idée
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Lancez votre projet sans écrire une seule ligne de code. Décrivez simplement ce que vous souhaitez et laissez l'IA s'occuper du reste, du design aux fonctionnalités.
Rendez vos sites Web plus performants. Horizons prend en charge Stripe, PayPal, Google AdSense et plus encore. Chaque service est accompagné d’un guide d’installation simple pour vous accompagner à chaque étape.
Publiez instantanément votre projet. Testez, ajustez et publiez votre site ou votre application web en quelques minutes.
Avec AI Builder, l'IA est déjà intégrée à votre application. Ajoutez des chatbots, des générateurs d'images et des assistants intelligents — pas de comptes, pas de configuration, pas de facturation surprise.
Alimenté par les modèles de langage les plus avancés pour garantir rapidité et créativité.
Créez des applications avec des identifiants d'utilisateur, un stockage de données, des courriels automatisés et bien plus encore — sans configuration ni services externes.
Personnalisez les éléments textuels de manière visuelle et en temps réel.
Importez une image, obtenez un design. Transformez des références visuelles en pages web complètes.
Avec chaque projet que vous construisez, Hostinger AI Builder vous assure qu'il est repérable. De la recherche Google à ChatGPT — vous êtes couvert.
Avec un accès total au code de votre projet, vous pouvez corriger, ajuster et créer comme vous le souhaitez.
Collez n'importe quelle URL et l'IA recrée le site comme un projet entièrement modifiable — un atout majeur pour repenser, moderniser ou migrer en quelques minutes.
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Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons
Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.
Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.
Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionné !
Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.