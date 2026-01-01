Passez de l'idée à un prototype fonctionnel grâce à l'IA, en quelques minutes

Un prototype et un PMV (produit minimum viable) sont souvent confondus, mais ils répondent à des objectifs différents.



Un prototype sert à visualiser et à valider une idée. Il s'agit d'un aperçu interactif que vous pouvez présenter aux parties prenantes, aux investisseurs ou aux utilisateurs afin de recueillir leurs commentaires avant d'investir dans le développement complet du produit. Il n'a pas besoin d'être entièrement fonctionnel ni prêt à être utilisé par le public.



Un PMV est la première version fonctionnelle de votre produit. Il comprend uniquement les fonctionnalités essentielles pour le lancer, attirer les premiers utilisateurs et tirer des enseignements de son utilisation dans des conditions réelles.



En résumé, vous créez un prototype pour valider votre idée, puis un PMV pour la mettre à l'épreuve dans le monde réel. Avec Horizons, vous pouvez faire les deux : commencer par un prototype, recueillir des commentaires, puis le faire évoluer vers un produit entièrement fonctionnel, sans repartir de zéro. Pour en savoir plus, consultez notre guide sur les différences entre un prototype et un PMV.