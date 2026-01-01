Passez de l'idée à un prototype fonctionnel grâce à l'IA, en quelques minutes
Un prototypage par IA allant bien au-delà d'une maquette statique
Décrivez simplement votre idée
Entièrement interactif
Un simple lien suffit
Modifiable en clavardant
Aussi vrai que nature
Évolutif
Comment créer un prototype interactif avec l’IA
Décrivez votre idée
Peaufinez en clavardant
Partagez et recueillez les commentaires
Besoin de conseils?
Explorez tout le potentiel de Horizons pour votre entreprise
Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons
Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.
Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.
Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionné !
Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.
FAQ sur le prototypage par IA
Qu'est-ce que le prototypage par IA?
Le prototypage IA est le processus qui consiste à transformer une idée en un aperçu fonctionnel et interactif de votre application ou site Web – en utilisant l'IA pour gérer la conception, la mise en page et les fonctionnalités à votre place. Au lieu de passer des semaines dans des outils de conception ou d'attendre un développeur, vous décrivez simplement ce que vous voulez et l'IA le construit en quelques minutes. Avec AI Builder, votre prototype n'est pas seulement une maquette – c'est un aperçu fonctionnel et partageable que vous pouvez tester et affiner avant de vous engager dans un développement complet.
Vous voulez en savoir plus sur le processus de prototypage? Consultez notre guide du prototypage logiciel pour une plongée plus approfondie.
À qui s'adresse le prototypage par IA de Horizons?
Horizons s'adresse à toute personne qui souhaite visualiser, tester ou partager une idée avant d'investir dans son développement. Cela comprend notamment :
- Les fondateur·rice·s et les entrepreneur·euse·s – Validez votre concept auprès d'investisseur·euse·s ou de vos premiers utilisateurs avant d'investir dans le développement.
- Les gestionnaires de produits – Transformez vos exigences en prototypes interactifs pour harmoniser les attentes des parties prenantes et réduire le nombre de révisions.
- Les pigistes et les agences – Montrez à vos clients exactement à quoi ressemblera leur projet et comment il fonctionnera avant de le développer.
- Les concepteur·rice·s – Donnez vie à vos idées sans attendre l'intervention d'une équipe de développement.
- Toute personne ayant une idée – Si vous pouvez la décrire, Horizons peut la créer.
Aucune compétence en conception, aucune connaissance en programmation ni aucune expertise technique ne sont requises.
Quelle est la différence entre une maquette fonctionnelle et un prototype?
Une maquette fonctionnelle est une ébauche visuelle présentant la structure et la disposition d'une page, sans mise en forme ni interactions. Un prototype va plus loin : il ressemble au produit final et se comporte comme ce dernier, avec des interactions fonctionnelles, du contenu réel et une conception complète. Avec Horizons, vous passez directement à un prototype entièrement interactif, sans avoir à créer de maquette fonctionnelle. Il vous suffit de décrire ce dont vous avez besoin.
Quelle est la différence entre un prototype et un PMV (produit minimum viable)?
Un prototype et un PMV (produit minimum viable) sont souvent confondus, mais ils répondent à des objectifs différents.
Un prototype sert à visualiser et à valider une idée. Il s'agit d'un aperçu interactif que vous pouvez présenter aux parties prenantes, aux investisseurs ou aux utilisateurs afin de recueillir leurs commentaires avant d'investir dans le développement complet du produit. Il n'a pas besoin d'être entièrement fonctionnel ni prêt à être utilisé par le public.
Un PMV est la première version fonctionnelle de votre produit. Il comprend uniquement les fonctionnalités essentielles pour le lancer, attirer les premiers utilisateurs et tirer des enseignements de son utilisation dans des conditions réelles.
En résumé, vous créez un prototype pour valider votre idée, puis un PMV pour la mettre à l'épreuve dans le monde réel. Avec Horizons, vous pouvez faire les deux : commencer par un prototype, recueillir des commentaires, puis le faire évoluer vers un produit entièrement fonctionnel, sans repartir de zéro. Pour en savoir plus, consultez notre guide sur les différences entre un prototype et un PMV.
Est-il nécessaire d'avoir des connaissances en conception ou en programmation pour créer un prototype?
Aucun du tout. AI Builder utilise une approche conversationnelle de la construction – souvent appelée vibe coding. Vous décrivez simplement ce que vous voulez en langage clair et l'IA le construit pour vous en temps réel. Vous voulez ajuster la mise en page? Demandez simplement. Besoin de modifier un flux utilisateur? Décrivez-le. Si vous êtes nouveau dans le concept, notre vibe coding guide vous explique tout ce que vous devez savoir.
Comment partager mon prototype et obtenir l'avis des utilisateurs?
Une fois votre prototype prêt, vous pouvez le publier et le partager au moyen d'un lien avec les personnes de votre choix, qu'il s'agisse de parties prenantes, d'investisseurs, de clients ou d'utilisateurs participant aux essais. Elles pourront interagir directement avec le prototype, et vous pourrez continuer à l'améliorer en fonction de leurs commentaires, simplement en clavardant avec Horizons.
Est-ce que je peux transformer mon prototype en un produit fonctionnel?
Oui, et c'est justement ce qui distingue Horizons des outils de prototypage traditionnels. Lorsque vous êtes prêt·e à passer à l'étape suivante, il vous suffit de publier votre projet en tant que site Web ou application entièrement fonctionnel en un seul clic. L'hébergement, le nom de domaine et le courriel professionnel sont compris dans votre forfait.
De plus, comme Horizons intègre un serveur principal, votre prototype comprend déjà les bases de données, les comptes d'utilisateur et le stockage de fichiers nécessaires. Lorsque vous serez prêt·e à faire évoluer votre produit, tout sera déjà en place. Inutile de tout reconstruire ou d'utiliser des outils externes.
Combien coûte la construction d'un prototype avec AI Builder prototype builder ?
Commencez gratuitement, sans carte de crédit, et profitez de 5 crédits d’IA pour créer votre prototype dès maintenant. Le nombre de crédits utilisés varie selon la complexité de chaque requête : une simple modification peut nécessiter moins d’un crédit, tandis qu’un projet plus complexe peut en utiliser davantage. Les crédits gratuits vous permettent de décrire votre prototype, de le voir prendre forme et d’explorer concrètement les possibilités d’Horizons avant de vous engager. Une fois votre prototype prêt, passez simplement à l’un de nos forfaits payants pour le publier. L’hébergement et le domaine sont déjà compris : cliquez sur Publier et votre prototype sera en ligne.