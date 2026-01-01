Passez de l'idée à un prototype fonctionnel grâce à l'IA, en quelques minutes

Passez d'une simple idée à un prototype que vous pouvez partager, tester et améliorer, sans compétences en conception ni en programmation. Décrivez simplement votre idée et Horizons la concrétise en quelques minutes.
Essayer gratuitement

Forfaits payants à partir de seulement $ CA 4,19/mois

Passez de l'idée à un prototype fonctionnel grâce à l'IA, en quelques minutes

Un prototypage par IA allant bien au-delà d'une maquette statique

Des idées les plus simples aux applications entièrement fonctionnelles, tout commence par une simple description de vos besoins.
Un prototypage par IA allant bien au-delà d'une maquette statique

Décrivez simplement votre idée

Décrivez simplement ce que vous voulez construire et AI Builder lui donne vie – entièrement fonctionnel et prêt à être partagé. Aucun outil de conception, aucun codage, aucune attente – n’importe qui dans l’équipe peut construire et itérer.
De vrais boutons, de vrais formulaires et de véritables parcours utilisateur : votre prototype fonctionne comme le produit final, ce qui permet aux parties prenantes de l'utiliser plutôt que de simplement l'observer.
Aucun téléchargement, aucun compte pour outils de conception, aucun transfert complexe : il suffit d'envoyer un lien pour que tout le monde puisse interagir immédiatement avec votre prototype. Partagez-le avec des utilisateurs, des investisseurs, des clients ou votre équipe, puis recueillez leurs précieux commentaires.
Vous souhaitez modifier une mise en page, ajouter un écran ou modifier un flux utilisateur ? Décrivez-le simplement et AI Builder le met à jour en temps réel.
Ce n'est ni une maquette fonctionnelle ni une simple ébauche, mais un aperçu qui représente fidèlement l'apparence et le fonctionnement de votre produit final.
Passez facilement du prototype au produit fonctionnel. Les comptes d'utilisateur, les bases de données, les parcours de réservation, les intégrations de commerce électronique (et bien plus) sont déjà en place. Développez votre projet à votre rythme, puis publiez-le en un clic.

Comment créer un prototype interactif avec l’IA

01

Décrivez votre idée

Indiquez à l'IA quel prototype vous souhaitez créer – site Web, application Web, produit – et regardez-le prendre vie en quelques minutes.
02

Peaufinez en clavardant

Clavardez avec l’IA pour perfectionner votre prototype : ajustez la mise en page, les parcours utilisateurs et le contenu jusqu’à ce qu’il soit exactement comme vous l’imaginez.
03

Partagez et recueillez les commentaires

Partagez votre prototype avec les parties prenantes, les investisseurs ou les clients afin d'obtenir des commentaires, puis perfectionnez-le jusqu’à ce qu’il soit prêt pour le développement ou le lancement.

Besoin de conseils?

Explorez des tutoriels complets, des guides pratiques et des instructions étape par étape pour maîtriser rapidement l’IA. Vous y trouverez tout ce qu’il vous faut pour créer votre premier projet d’IA, et bien plus encore.
Guide de démarrage

Guide de démarrage

Tutoriel
Vidéo
Améliorez vos requêtes

Améliorez vos requêtes

Tutoriel
Vidéo
Erreurs courantes à éviter

Erreurs courantes à éviter

Tutoriel
Vidéo

Explorez tout le potentiel de Horizons pour votre entreprise

CRM pour WhatsApp

Outils internes

Site vitrine d’entreprise

Boutiques en ligne et applications de commerce électronique

Page et application de réservation sur mesure

Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionné !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

Donnez vie à votre idée avec un prototype fonctionnel

Essayer gratuitement

Aucune carte bancaire requise

FAQ sur le prototypage par IA

Le prototypage IA est le processus qui consiste à transformer une idée en un aperçu fonctionnel et interactif de votre application ou site Web – en utilisant l'IA pour gérer la conception, la mise en page et les fonctionnalités à votre place. Au lieu de passer des semaines dans des outils de conception ou d'attendre un développeur, vous décrivez simplement ce que vous voulez et l'IA le construit en quelques minutes. Avec AI Builder, votre prototype n'est pas seulement une maquette – c'est un aperçu fonctionnel et partageable que vous pouvez tester et affiner avant de vous engager dans un développement complet.

Vous voulez en savoir plus sur le processus de prototypage? Consultez notre guide du prototypage logiciel pour une plongée plus approfondie.

Horizons s'adresse à toute personne qui souhaite visualiser, tester ou partager une idée avant d'investir dans son développement. Cela comprend notamment :

  • Les fondateur·rice·s et les entrepreneur·euse·s – Validez votre concept auprès d'investisseur·euse·s ou de vos premiers utilisateurs avant d'investir dans le développement.
  • Les gestionnaires de produits – Transformez vos exigences en prototypes interactifs pour harmoniser les attentes des parties prenantes et réduire le nombre de révisions.
  • Les pigistes et les agences – Montrez à vos clients exactement à quoi ressemblera leur projet et comment il fonctionnera avant de le développer.
  • Les concepteur·rice·s – Donnez vie à vos idées sans attendre l'intervention d'une équipe de développement.
  • Toute personne ayant une idée – Si vous pouvez la décrire, Horizons peut la créer.

Aucune compétence en conception, aucune connaissance en programmation ni aucune expertise technique ne sont requises.

Une maquette fonctionnelle est une ébauche visuelle présentant la structure et la disposition d'une page, sans mise en forme ni interactions. Un prototype va plus loin : il ressemble au produit final et se comporte comme ce dernier, avec des interactions fonctionnelles, du contenu réel et une conception complète. Avec Horizons, vous passez directement à un prototype entièrement interactif, sans avoir à créer de maquette fonctionnelle. Il vous suffit de décrire ce dont vous avez besoin.

Un prototype et un PMV (produit minimum viable) sont souvent confondus, mais ils répondent à des objectifs différents.

Un prototype sert à visualiser et à valider une idée. Il s'agit d'un aperçu interactif que vous pouvez présenter aux parties prenantes, aux investisseurs ou aux utilisateurs afin de recueillir leurs commentaires avant d'investir dans le développement complet du produit. Il n'a pas besoin d'être entièrement fonctionnel ni prêt à être utilisé par le public.

Un PMV est la première version fonctionnelle de votre produit. Il comprend uniquement les fonctionnalités essentielles pour le lancer, attirer les premiers utilisateurs et tirer des enseignements de son utilisation dans des conditions réelles.

En résumé, vous créez un prototype pour valider votre idée, puis un PMV pour la mettre à l'épreuve dans le monde réel. Avec Horizons, vous pouvez faire les deux : commencer par un prototype, recueillir des commentaires, puis le faire évoluer vers un produit entièrement fonctionnel, sans repartir de zéro. Pour en savoir plus, consultez notre guide sur les différences entre un prototype et un PMV.

Aucun du tout. AI Builder utilise une approche conversationnelle de la construction – souvent appelée vibe coding. Vous décrivez simplement ce que vous voulez en langage clair et l'IA le construit pour vous en temps réel. Vous voulez ajuster la mise en page? Demandez simplement. Besoin de modifier un flux utilisateur? Décrivez-le. Si vous êtes nouveau dans le concept, notre vibe coding guide vous explique tout ce que vous devez savoir.

Une fois votre prototype prêt, vous pouvez le publier et le partager au moyen d'un lien avec les personnes de votre choix, qu'il s'agisse de parties prenantes, d'investisseurs, de clients ou d'utilisateurs participant aux essais. Elles pourront interagir directement avec le prototype, et vous pourrez continuer à l'améliorer en fonction de leurs commentaires, simplement en clavardant avec Horizons.

Oui, et c'est justement ce qui distingue Horizons des outils de prototypage traditionnels. Lorsque vous êtes prêt·e à passer à l'étape suivante, il vous suffit de publier votre projet en tant que site Web ou application entièrement fonctionnel en un seul clic. L'hébergement, le nom de domaine et le courriel professionnel sont compris dans votre forfait.

De plus, comme Horizons intègre un serveur principal, votre prototype comprend déjà les bases de données, les comptes d'utilisateur et le stockage de fichiers nécessaires. Lorsque vous serez prêt·e à faire évoluer votre produit, tout sera déjà en place. Inutile de tout reconstruire ou d'utiliser des outils externes.

Commencez gratuitement, sans carte de crédit, et profitez de 5 crédits d’IA pour créer votre prototype dès maintenant. Le nombre de crédits utilisés varie selon la complexité de chaque requête : une simple modification peut nécessiter moins d’un crédit, tandis qu’un projet plus complexe peut en utiliser davantage. Les crédits gratuits vous permettent de décrire votre prototype, de le voir prendre forme et d’explorer concrètement les possibilités d’Horizons avant de vous engager. Une fois votre prototype prêt, passez simplement à l’un de nos forfaits payants pour le publier. L’hébergement et le domaine sont déjà compris : cliquez sur Publier et votre prototype sera en ligne.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des témoins informatiques essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des témoins informatiques pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de témoins informatiques.