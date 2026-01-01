Transformez votre WhatsApp en CRM grâce à l'IA
Comment créer un CRM WhatsApp adapté à votre entreprise
Décrivez votre idée ou sélectionnez un modèle
Connectez votre compte WhatsApp à votre CRM
Personnalisez votre CRM
Consultez notre tutoriel étape par étape
Choisissez un modèle et personnalisez-le.
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Tout ce qu’il vous faut pour créer votre CRM, réuni au même endroit
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FAQ sur les CRM avec WhatsApp
Qu'est-ce qu'un CRM WhatsApp?
Un CRM WhatsApp est un outil qui vous permet de gérer vos relations avec la clientèle directement sur WhatsApp. Au lieu de perdre le fil des conversations, vous pouvez organiser vos contacts, suivre vos clients potentiels tout au long du cycle de vente et conclure des ventes à partir d’un seul endroit. Contrairement aux CRM traditionnels, il vous permet d’interagir avec votre clientèle là où elle se trouve déjà : sur WhatsApp.
Qu'est-ce que je peux faire avec mon CRM WhatsApp?
Avec un CRM WhatsApp, vous pouvez organiser et gérer vos contacts, suivre vos clients potentiels à chaque étape du cycle de vente, automatiser vos messages et accepter des paiements, tout en étant connecté à votre compte WhatsApp. Vous pouvez également le personnaliser selon les besoins de votre entreprise grâce à l’IA, sans aucune connaissance en programmation.
Est-ce que j'ai besoin de connaissances en programmation pour créer un CRM WhatsApp avec l’IA?
Aucune compétence de codage nécessaire. Avec Hostinger AI Builder vibe coding platform, vous pouvez créer votre propre WhatsApp CRM en discutant simplement avec l'IA, ou partir d'un modèle pré-fait et le personnaliser dans votre propre langue - il gère le code, le design et le contenu pour vous.
Comment créer un CRM WhatsApp avec Hostinger Horizons?
Avec Hostinger Horizons, créer une application CRM pour WhatsApp est simple. Voici comment procéder en quelques étapes :
- Utilisez notre créateur d'applications IA ou l'un de nos modèles prédéfinis pour commencer gratuitement.
- Personnalisez chaque aspect de votre application en clavardant avec l'IA. C'est ce qu'on appelle le codage intuitif par requêtes : aucune compétence technique n'est requise, il vous suffit de décrire vos idées en langage naturel.
- Choisissez un forfait pour obtenir davantage de requêtes et publier votre CRM en un clic.
- Connectez votre compte WhatsApp à votre CRM grâce à une intégration avec Twilio.
Vous pouvez également consulter notre guide Créer un CRM WhatsApp pour les petites entreprises ou parcourir nos tutoriels vidéo.
Combien de temps faut-il pour créer un CRM avec WhatsApp?
Tout dépend du niveau de personnalisation souhaité. Vous pouvez commencer en quelques minutes avec un modèle prédéfini, mais si vous voulez adapter chaque détail à votre entreprise, le processus peut prendre plus de temps. Dans tous les cas, Hostinger Horizons rend la création aussi rapide et intuitive que possible : il vous suffit de clavarder avec l’IA, qui se charge du travail complexe à votre place.
Est-ce que je peux personnaliser le CRM en fonction des besoins de mon entreprise?
Oui – Avec Hostinger AI Builder, vous pouvez tout personnaliser. Décrivez simplement ce dont vous avez besoin avec vos propres mots et l’IA ajustera le design, le contenu et les fonctionnalités pour vous. Que vous ayez besoin d’un pipeline de vente spécifique, de champs de contact personnalisés ou d’une mise en page unique, vous pouvez continuer à l’affiner au fil des conversations jusqu’à ce qu’il s’adapte parfaitement à votre entreprise.
L’accès à Hostinger Horizons est-il gratuit?
Hostinger Horizons n’est pas gratuit, mais vous pouvez l’essayer avant de choisir un forfait. Consultez notre guide détaillé pour découvrir comment démarrer et en tirer le meilleur parti.