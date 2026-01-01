Transformez votre WhatsApp en CRM grâce à l'IA

Centralisez vos contacts. Connectez WhatsApp. Gérez vos clients potentiels. Concluez des ventes.
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Transformez votre WhatsApp en CRM grâce à l'IA

Comment créer un CRM WhatsApp adapté à votre entreprise

01

Décrivez votre idée ou sélectionnez un modèle

Décrivez le fonctionnement de votre entreprise et l'IA créera un CRM sur mesure, ou optez directement pour l'un de nos modèles conçus par des spécialistes. Aucune connaissance en programmation n'est requise.
02

Connectez votre compte WhatsApp à votre CRM

En quelques clics seulement, votre compte WhatsApp sera connecté à votre CRM grâce à l’intégration Twilio.
03

Personnalisez votre CRM

Créez un CRM à l’image de votre entreprise. Il suffit de clavarder avec l’IA pour adapter la conception, le contenu et les pages à vos besoins.

Consultez notre tutoriel étape par étape

Suivez les étapes décrites dans notre tutoriel vidéo ou notre guide pratique pour passer rapidement de l’idée au projet en ligne :
Comment créer un CRM WhatsApp avec l’IA

Comment créer un CRM WhatsApp avec l’IA

Tutoriel
Vidéo

Choisissez un modèle et personnalisez-le.

Sélectionnez un modèle professionnel, personnalisez-le avec l’IA ou l’éditeur visuel, puis publiez votre site Web en quelques clics.

Modèles prédéfinis

CRM via WhatsApp (minimalist)

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CRM via WhatsApp (green)

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CRM via WhatsApp (violet)

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Tout ce qu’il vous faut pour créer votre CRM, réuni au même endroit

Créez un CRM sur mesure qui vous appartient

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Décrivez le fonctionnement de votre entreprise et AI Builder construit un CRM qui correspond exactement à votre flux de travail — votre pipeline, vos étiquettes, votre rythme de suivi.
Contrairement à WhatsApp ou aux boutiques de médias sociaux, un site alimenté par AI Builder vous donne un contrôle total de vos données clients, vous protégeant contre les changements de stratégie de plateforme ou les interdictions de compte.
Générez des réponses en quelques secondes, déployez un agent conversationnel de soutien à la clientèle disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et assurez la continuité de vos activités, même pendant votre sommeil.
Inutile de créer votre CRM à partir de zéro. Les modèles prédéfinis vous offrent une longueur d’avance grâce à une configuration avancée, une structure d’application et des flux de travail déjà en place.
Hébergement professionnel, nom de domaine personnalisé et messagerie professionnelle réunis au même endroit : tout ce qu’il vous faut pour inspirer confiance à votre clientèle.

Plus de clients potentiels. Plus de ventes. Plus de temps pour l'essentiel.

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FAQ sur les CRM avec WhatsApp

Voici les réponses aux questions les plus fréquentes sur la création d’un CRM WhatsApp.

Un CRM WhatsApp est un outil qui vous permet de gérer vos relations avec la clientèle directement sur WhatsApp. Au lieu de perdre le fil des conversations, vous pouvez organiser vos contacts, suivre vos clients potentiels tout au long du cycle de vente et conclure des ventes à partir d’un seul endroit. Contrairement aux CRM traditionnels, il vous permet d’interagir avec votre clientèle là où elle se trouve déjà : sur WhatsApp.

Avec un CRM WhatsApp, vous pouvez organiser et gérer vos contacts, suivre vos clients potentiels à chaque étape du cycle de vente, automatiser vos messages et accepter des paiements, tout en étant connecté à votre compte WhatsApp. Vous pouvez également le personnaliser selon les besoins de votre entreprise grâce à l’IA, sans aucune connaissance en programmation.

Aucune compétence de codage nécessaire. Avec Hostinger AI Builder vibe coding platform, vous pouvez créer votre propre WhatsApp CRM en discutant simplement avec l'IA, ou partir d'un modèle pré-fait et le personnaliser dans votre propre langue - il gère le code, le design et le contenu pour vous.

Avec Hostinger Horizons, créer une application CRM pour WhatsApp est simple. Voici comment procéder en quelques étapes :

  • Utilisez notre créateur d'applications IA ou l'un de nos modèles prédéfinis pour commencer gratuitement.
  • Personnalisez chaque aspect de votre application en clavardant avec l'IA. C'est ce qu'on appelle le codage intuitif par requêtes : aucune compétence technique n'est requise, il vous suffit de décrire vos idées en langage naturel.
  • Choisissez un forfait pour obtenir davantage de requêtes et publier votre CRM en un clic.
  • Connectez votre compte WhatsApp à votre CRM grâce à une intégration avec Twilio.

Vous pouvez également consulter notre guide Créer un CRM WhatsApp pour les petites entreprises ou parcourir nos tutoriels vidéo.

Tout dépend du niveau de personnalisation souhaité. Vous pouvez commencer en quelques minutes avec un modèle prédéfini, mais si vous voulez adapter chaque détail à votre entreprise, le processus peut prendre plus de temps. Dans tous les cas, Hostinger Horizons rend la création aussi rapide et intuitive que possible : il vous suffit de clavarder avec l’IA, qui se charge du travail complexe à votre place.

Oui – Avec Hostinger AI Builder, vous pouvez tout personnaliser. Décrivez simplement ce dont vous avez besoin avec vos propres mots et l’IA ajustera le design, le contenu et les fonctionnalités pour vous. Que vous ayez besoin d’un pipeline de vente spécifique, de champs de contact personnalisés ou d’une mise en page unique, vous pouvez continuer à l’affiner au fil des conversations jusqu’à ce qu’il s’adapte parfaitement à votre entreprise.

Hostinger Horizons n’est pas gratuit, mais vous pouvez l’essayer avant de choisir un forfait. Consultez notre guide détaillé pour découvrir comment démarrer et en tirer le meilleur parti.

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