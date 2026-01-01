Développement d'applications SaaS simplifié

Transformez facilement votre idée d'application micro SaaS en produit live à l'aide de la plateforme sans code Hostinger AI Builder.
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Forfaits à partir de $ CA 4,19/mois

Développement d'applications SaaS simplifié

Développez votre SaaS plus rapidement et plus facilement avec le créateur de SaaS sans code de Horizons

Tout ce dont vous avez besoin pour créer, lancer et développer votre SaaS.

Votre partenaire IA tout-en-un

Expliquez votre idée de SaaS et regardez l'IA lui donner vie. De la logique de l'application à la conception, tout est créé pour vous. Le résultat : un produit entièrement fonctionnel, prêt à être lancé en quelques minutes.
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Tout pour mettre votre projet en ligne

Hébergement, nom de domaine, courriel et optimisation pour les moteurs de recherche : tout est compris. Aucun compte supplémentaire à créer, aucune configuration complexe.

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Infrastructure intégrée

Les bases de données, les comptes utilisateurs et le stockage de fichiers sont intégrés. Aucun outil externe n'est requis pour que votre SaaS fonctionne comme un véritable produit dès sa mise en ligne.

Infrastructure intégrée

Générez des revenus dès le premier jour

Proposez plusieurs niveaux d'abonnement et permettez aux utilisateurs et utilisatrices de changer facilement de forfait. Les frais de transaction de 0 % et l'intégration native à Stripe simplifient la gestion des revenus récurrents.
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Des solutions SaaS à créer, sans programmation, seulement avec votre créativité

Découvrez des exemples concrets d'applications SaaS que vous pouvez créer avec Hostinger Horizons, simplement en décrivant ce dont vous avez besoin.
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Micro-SaaS éducatif

Créez des outils d'apprentissage, comme des mini-formations, des exercices de pratique des langues ou des certificats, pour aider les tuteurs, tutrices et les petites équipes de formation à offrir des parcours structurés et à suivre les progrès, sans avoir besoin d'un système de gestion de l'apprentissage complet.Commencer à créer
Aidez les entreprises à gérer leurs clients potentiels, à assurer le suivi de leurs relations avec la clientèle et à conclure plus de ventes. Développez un CRM sur mesure et proposez-le par abonnement aux équipes de vente et aux agences.Commencer à créer
Générez des légendes, des idées de publications, des mots-clics, des accroches et du contenu prêt à publier sur les réseaux sociaux à partir de simples requêtes.Commencer à créer
Aidez les restaurants à gérer leurs réservations, à suivre la disponibilité des tables et à envoyer des courriels de confirmation. Développez un outil de réservation spécialisé et commercialisez-le auprès des établissements de restauration.Commencer à créer
Créez des applications de planification d'entraînements, de suivi des progrès, de planification des repas et de défis pour aider les utilisateurs et utilisatrices à demeurer motivés, tout en offrant aux entraîneurs et entraîneuses ainsi qu'aux créateurs et créatrices une façon de vendre leurs programmes.Commencer à créer
Créez votre propre plateforme de balados : partagez vos épisodes, développez votre audience et proposez du contenu premium ou exclusif par abonnement.Commencer à créer
Créez une plateforme réservée aux membres où l'accès à du contenu exclusif, à des formations ou à une communauté est offert par abonnement. Fixez vos tarifs, gérez les abonnements et augmentez vos revenus récurrents.Commencer à créer

Comment créer une application SaaS

01

Décrivez votre idée

Décrivez à l'IA ce que votre application SaaS doit faire, puis regardez-la prendre vie. Vous pouvez aussi choisir un modèle pour démarrer encore plus rapidement.
02

Personnalisez et testez

Peaufinez votre application en clavardant avec l'IA. Ajustez les fonctionnalités, configurez les paiements et les ouvertures de session, puis prévisualisez le résultat avant le lancement.
03

Publiez en un clic

Passez du développement au lancement en un clic. Tout est compris : hébergement, nom de domaine et optimisation pour les moteurs de recherche. Il ne vous reste plus qu'à accueillir vos premiers utilisateurs.

Choisissez un modèle et personnalisez-le.

Sélectionnez un modèle professionnel, personnalisez-le avec l’IA ou l’éditeur visuel, puis publiez votre site Web en quelques clics.

Modèles prédéfinis

Live Q&A tool

Live Q&A tool

Real estate CRM

Real estate CRM

Quiz maker (modern)

Quiz maker (modern)

Envie d'aller plus loin?

Découvrez des tutoriels complets, des guides pratiques et des instructions étape par étape pour maîtriser rapidement l'IA. Obtenez tout ce dont vous avez besoin pour créer votre premier projet d'IA, et bien plus encore.
Qu'est-ce qu'un SaaS

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Tutoriel
Comment créer un produit SaaS

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Tutoriel
Idées de micro SaaS

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Tutoriel
Vidéo

Créez de nouvelles sources de revenus avec Horizons

Vendre en ligne

Obtenez plus de réservations

Créez des outils d'IA sur mesure

Créez un modèle et générez des revenus

Les témoignages de nos utilisateurs et utilisatrices

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionné !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

Prêt(e) à concrétiser votre idée de projet unique ?

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Aucune carte de crédit nécessaire

FAQ sur le développement d'applications SaaS

Le développement d'applications SaaS (logiciels en tant que service) consiste à concevoir des outils et des services infonuagiques auxquels les utilisateurs et utilisatrices accèdent directement dans leur navigateur Web, le plus souvent par abonnement. Contrairement aux logiciels traditionnels, tout fonctionne en ligne, sans téléchargement ni installation.

Vous souhaitez découvrir des idées adaptées aux jeunes entreprises? Consultez notre liste d'idées de SaaS.

Non. Avec Horizons, vous n'avez pas besoin d'apprendre le HTML, le CSS ni un cadre de développement. Horizons repose sur une approche conversationnelle de la création d'applications, souvent appelée codage intuitif par requêtes. Il vous suffit de décrire, en langage courant, ce que vous souhaitez que votre application SaaS fasse, et l'IA la crée en temps réel. Vous voulez ajouter une nouvelle fonctionnalité? Demandez-le. Vous devez modifier un parcours utilisateur? Décrivez les changements souhaités. Si ce concept est nouveau pour vous, consultez notre guide sur le codage intuitif par requêtes.

Besoin d'inspiration? Découvrez quelques-uns de nos exemples préférés de micro-SaaS.

Les coûts varient selon l’approche choisie. Développer votre produit vous-même demande du temps, mais coûte moins cher, tandis que faire appel à des développeur·euse·s peut devenir coûteux. Une plateforme de création de SaaS sans code comme Hostinger Horizons constitue une option économique. Les forfaits abordables commencent à $ CA 4,19/mois et vous permettent de créer, de tester et de lancer des produits SaaS sans investissement initial important.

Commencez gratuitement, sans carte de crédit, et profitez de 5 crédits d’IA pour créer votre application SaaS dès maintenant. Le nombre de crédits utilisés varie selon la complexité de chaque requête : une simple modification peut nécessiter moins d’un crédit, tandis qu’un projet plus complexe peut en utiliser davantage. Les crédits gratuits vous permettent de décrire votre application SaaS, de la voir prendre forme et d’explorer concrètement les possibilités d’Horizons avant de vous engager.

Pour publier votre application SaaS, passez simplement à l’un de nos forfaits payants. L’hébergement, le nom de domaine et l’optimisation du référencement sont compris. Cliquez sur Publier pour mettre votre application SaaS en ligne.

Vous manquez de crédits? Vous pouvez en ajouter à tout moment et suivre le nombre de crédits utilisés dans le tableau de bord.

Vous pouvez monétiser votre application SaaS avec des abonnements mensuels, des plans premium, des achats intégrés ou de la publicité. Hostinger Horizons intègre des systèmes comme Stripe pour faciliter la configuration des paiements.

Une stratégie de marketing SaaS efficace repose notamment sur le référencement naturel, les campagnes sur les réseaux sociaux, la publicité payante, le marketing par courriel et les partenariats avec des créateurs et créatrices de contenu. Il est également essentiel de bien définir votre public cible et de mettre en valeur la proposition de valeur de votre application.

Pour en savoir plus, consultez notre guide sur le marketing SaaS.

Un micro‑SaaS est une application SaaS très spécialisée qui cible une niche précise, souvent créée et gérée par une petite équipe ou même par un(e) autoentrepreneur(e). Ce type de site est plus rapide à lancer et plus simple à gérer.

Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez notre guide micro‑SaaS.

La maintenance comprend la mise à jour régulière de votre application, la correction de bugs, l'amélioration de la sécurité et l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Hostinger AI Builder simplifie cela en regroupant les mises à jour, l'hébergement et la surveillance en une seule plateforme transparente.

Les tests vous aident à détecter les bogues et à vérifier que votre application SaaS fonctionne sur tous les appareils. Vous pouvez essayer les fonctionnalités manuellement ou utiliser des outils automatisés. Hostinger Horizons vous permet de prévisualiser et de tester votre application dans un environnement bac à sable avant de la publier.

La sécurité SaaS consiste à protéger les données des utilisateurs, à utiliser une authentification forte et un certificat SSL et à vérifier régulièrement la présence de vulnérabilités. Hostinger Horizons intègre ces principales fonctionnalités de sécurité, vous permettant de lancer votre application en toute confiance.

Traditionnellement, le déploiement et l'hébergement nécessitent la mise en place de serveurs, la configuration d'environnements et la gestion de domaines. Avec Hostinger AI Builder, tout est intégré — vous construisez et lancez en un seul endroit, avec l'hébergement, les domaines personnalisés et SSL inclus.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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