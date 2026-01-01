Les coûts varient selon l’approche choisie. Développer votre produit vous-même demande du temps, mais coûte moins cher, tandis que faire appel à des développeur·euse·s peut devenir coûteux. Une plateforme de création de SaaS sans code comme Hostinger Horizons constitue une option économique. Les forfaits abordables commencent à $ CA 4,19/mois et vous permettent de créer, de tester et de lancer des produits SaaS sans investissement initial important.

Commencez gratuitement, sans carte de crédit, et profitez de 5 crédits d’IA pour créer votre application SaaS dès maintenant. Le nombre de crédits utilisés varie selon la complexité de chaque requête : une simple modification peut nécessiter moins d’un crédit, tandis qu’un projet plus complexe peut en utiliser davantage. Les crédits gratuits vous permettent de décrire votre application SaaS, de la voir prendre forme et d’explorer concrètement les possibilités d’Horizons avant de vous engager.

Pour publier votre application SaaS, passez simplement à l’un de nos forfaits payants. L’hébergement, le nom de domaine et l’optimisation du référencement sont compris. Cliquez sur Publier pour mettre votre application SaaS en ligne.

Vous manquez de crédits? Vous pouvez en ajouter à tout moment et suivre le nombre de crédits utilisés dans le tableau de bord.