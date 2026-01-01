Développement d'applications SaaS simplifié
Développez votre SaaS plus rapidement et plus facilement avec le créateur de SaaS sans code de Horizons
Votre partenaire IA tout-en-un
Tout pour mettre votre projet en ligne
Hébergement, nom de domaine, courriel et optimisation pour les moteurs de recherche : tout est compris. Aucun compte supplémentaire à créer, aucune configuration complexe.
Infrastructure intégrée
Les bases de données, les comptes utilisateurs et le stockage de fichiers sont intégrés. Aucun outil externe n'est requis pour que votre SaaS fonctionne comme un véritable produit dès sa mise en ligne.
Générez des revenus dès le premier jour
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Micro-SaaS éducatif
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Les témoignages de nos utilisateurs et utilisatrices
Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.
Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.
Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionné !
Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.
FAQ sur le développement d'applications SaaS
Qu'est‑ce que le développement d'applications SaaS ?
Le développement d'applications SaaS (logiciels en tant que service) consiste à concevoir des outils et des services infonuagiques auxquels les utilisateurs et utilisatrices accèdent directement dans leur navigateur Web, le plus souvent par abonnement. Contrairement aux logiciels traditionnels, tout fonctionne en ligne, sans téléchargement ni installation.
Vous souhaitez découvrir des idées adaptées aux jeunes entreprises? Consultez notre liste d'idées de SaaS.
Dois‑je savoir coder pour créer une application SaaS ?
Non. Avec Horizons, vous n'avez pas besoin d'apprendre le HTML, le CSS ni un cadre de développement. Horizons repose sur une approche conversationnelle de la création d'applications, souvent appelée codage intuitif par requêtes. Il vous suffit de décrire, en langage courant, ce que vous souhaitez que votre application SaaS fasse, et l'IA la crée en temps réel. Vous voulez ajouter une nouvelle fonctionnalité? Demandez-le. Vous devez modifier un parcours utilisateur? Décrivez les changements souhaités. Si ce concept est nouveau pour vous, consultez notre guide sur le codage intuitif par requêtes.
Besoin d'inspiration? Découvrez quelques-uns de nos exemples préférés de micro-SaaS.
Combien coûte la création d'une application SaaS ?
Les coûts varient selon l’approche choisie. Développer votre produit vous-même demande du temps, mais coûte moins cher, tandis que faire appel à des développeur·euse·s peut devenir coûteux. Une plateforme de création de SaaS sans code comme Hostinger Horizons constitue une option économique. Les forfaits abordables commencent à $ CA 4,19/mois et vous permettent de créer, de tester et de lancer des produits SaaS sans investissement initial important.
Commencez gratuitement, sans carte de crédit, et profitez de 5 crédits d’IA pour créer votre application SaaS dès maintenant. Le nombre de crédits utilisés varie selon la complexité de chaque requête : une simple modification peut nécessiter moins d’un crédit, tandis qu’un projet plus complexe peut en utiliser davantage. Les crédits gratuits vous permettent de décrire votre application SaaS, de la voir prendre forme et d’explorer concrètement les possibilités d’Horizons avant de vous engager.
Pour publier votre application SaaS, passez simplement à l’un de nos forfaits payants. L’hébergement, le nom de domaine et l’optimisation du référencement sont compris. Cliquez sur Publier pour mettre votre application SaaS en ligne.
Vous manquez de crédits? Vous pouvez en ajouter à tout moment et suivre le nombre de crédits utilisés dans le tableau de bord.
Comment monétiser mon application SaaS ?
Vous pouvez monétiser votre application SaaS avec des abonnements mensuels, des plans premium, des achats intégrés ou de la publicité. Hostinger Horizons intègre des systèmes comme Stripe pour faciliter la configuration des paiements.
Comment promouvoir mon application SaaS ?
Une stratégie de marketing SaaS efficace repose notamment sur le référencement naturel, les campagnes sur les réseaux sociaux, la publicité payante, le marketing par courriel et les partenariats avec des créateurs et créatrices de contenu. Il est également essentiel de bien définir votre public cible et de mettre en valeur la proposition de valeur de votre application.
Pour en savoir plus, consultez notre guide sur le marketing SaaS.
Quelle est la différence entre une application SaaS et une micro SaaS?
Un micro‑SaaS est une application SaaS très spécialisée qui cible une niche précise, souvent créée et gérée par une petite équipe ou même par un(e) autoentrepreneur(e). Ce type de site est plus rapide à lancer et plus simple à gérer.
Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez notre guide micro‑SaaS.
Comment maintenir une application SaaS ?
La maintenance comprend la mise à jour régulière de votre application, la correction de bugs, l'amélioration de la sécurité et l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Hostinger AI Builder simplifie cela en regroupant les mises à jour, l'hébergement et la surveillance en une seule plateforme transparente.
Comment tester une application SaaS ?
Les tests vous aident à détecter les bogues et à vérifier que votre application SaaS fonctionne sur tous les appareils. Vous pouvez essayer les fonctionnalités manuellement ou utiliser des outils automatisés. Hostinger Horizons vous permet de prévisualiser et de tester votre application dans un environnement bac à sable avant de la publier.
Comment sécuriser une application SaaS ?
La sécurité SaaS consiste à protéger les données des utilisateurs, à utiliser une authentification forte et un certificat SSL et à vérifier régulièrement la présence de vulnérabilités. Hostinger Horizons intègre ces principales fonctionnalités de sécurité, vous permettant de lancer votre application en toute confiance.
Comment déployer et héberger une application SaaS ?
Traditionnellement, le déploiement et l'hébergement nécessitent la mise en place de serveurs, la configuration d'environnements et la gestion de domaines. Avec Hostinger AI Builder, tout est intégré — vous construisez et lancez en un seul endroit, avec l'hébergement, les domaines personnalisés et SSL inclus.