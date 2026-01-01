Concevez des outils IA sur mesure – sans installation complexe

Grâce à l’IA déjà intégrée à Horizons, créez vos propres outils IA afin de les utiliser, les vendre ou les partager.
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Forfaits à partir de $ CA 4,19/mois

Concevez des outils IA sur mesure – sans installation complexe

Donnez vie à des projets amusants et utiles

Créez des outils pour vous-même, économisez sur les abonnements ou développez une solution que votre audience adorera — et pour laquelle elle sera prête à payer pour se la procurer. Voici quelques idées pour vous inspirer.
Outils de rédaction

Outils de rédaction

Concevez des applications qui lisent, écrivent et répondent automatiquement. Qu’il s’agisse d’agents conversationnels disponibles en tout temps ou d’assistants capables d’aider à rédiger des lettres de motivation, organiser un voyage ou suggérer des recettes, Horizons vous permet de tout créer.Commencer à créer
Créez des expériences visuelles interactives qui permettent de transformer des images, concevoir des avatars personnalisés, simuler de nouveaux aménagements d'intérieur ou générer des maquettes de produits facilement et sans expertise en conception visuelle.Commencer à créer
Imaginez des applications intelligentes qui automatisent les tâches utiles : formulaires de clients potentiels basés sur l'IA, révision de CV, conseils budgétaires ou programmes d’entraînement personnalisés — des applications pratiques qui offrent une valeur réelle.Commencer à créer
Créez des expériences interactives que les gens voudront partager. Tests de personnalité, tarot alimenté par l’IA, recherche de sosies de célébrités ou générateurs d’histoires pour enfants : du plaisir à utiliser et à faire découvrir.Commencer à créer

La solution complète pour créer des outils IA

IA déjà intégrée

Aucun compte tiers ni facturation séparée — l’IA est directement intégrée à Horizons. Ouvrez simplement votre projet et commencez à l’utiliser.

Créez naturellement, sans programmation

Décrivez votre idée en vos propres mots et Horizons la concrétisera. Pas de code, pas de configuration complexe — juste à partir d'une conversation.

La seule limite est votre imagination

Agents conversationnels, assistants IA personnels, générateurs d’images, outils de rédaction, moteurs de recommandation : Horizons dispose des fonctionnalités IA pour concrétiser votre vision.

Concevez-le une fois, rentabilisez-le à long terme

Partagez votre projet sous forme de modèle et recevez une commission de 20 % chaque fois qu’une personne l’utilise pour créer sa propre application et s'abonne à son premier forfait Horizons.

Fonctionnement

01

Ouvrez votre projet Horizons

Connectez-vous à Horizons et créez un nouveau projet, ou sélectionnez l’un de nos modèles compatibles avec l’IA pour commencer plus rapidement.
02

Créez, peaufinez et testez

Décrivez les fonctionnalités souhaitées de votre application, apportez les ajustements nécessaires jusqu’à obtenir le résultat voulu et testez-la en direct, sans quitter Horizons.
03

Publiez et partagez

Dès que tout est configuré, cliquez sur publier. Votre outil IA sera en ligne et prêt à accueillir des utilisateurs et utilisatrices, avec un suivi des crédits disponible en tout temps à partir de votre tableau de bord.

Choisissez un modèle et personnalisez-le.

Sélectionnez un modèle professionnel, personnalisez-le avec l’IA ou l’éditeur visuel, puis publiez votre site Web en quelques clics.
Tous les modèles
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Découvrez les avis de notre communauté sur Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionné !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

Votre premier outil IA commence ici

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Aucune carte de crédit requise.

FAQ sur la création d'outils IA personnalisés

Consultez les réponses aux questions les plus fréquentes sur la création d’outils IA avec Horizons.

Il suffit d'ouvrir votre projet Horizons et de commencer à clavarder avec l'IA. Décrivez ce que vous voulez dans vos propres mots et l'IA de Horizons le transformera en réalité. Une intégration d'IA générative est déjà comprise dans votre projet, donc pas de comptes tiers, pas de sélection de modèle et pas de facturation séparée. Personnalisez votre projet à l'aide de requêtes ou modifiez manuellement le contenu et les images sans dépenser de crédits. Lorsque tout est prêt, publiez votre projet – l'hébergement et le domaine sont déjà compris dans votre forfait.

Pour en savoir plus, consultez notre présentation sur l'IA intégrée d'Horizons.

Les fonctionnalités IA de Horizons sont conçues pour toute personne ayant une idée, sans aucune expérience en codage. Que vous soyez propriétaire de petite entreprise souhaitant créer des outils IA personnalisés au lieu de payer pour des solutions tierces, créateur ou créatrice cherchant à monétiser son audience avec une application basée sur l'IA, ou spécialiste – comme en entraînement physique ou en nutrition par exemple – souhaitant transformer son expertise en un outil pour sa clientèle, Horizons vous permet de le faire.

Si vous pouvez décrire ce que vous voulez créer, vous pouvez le réaliser. Et si vous cherchez une inspiration ou si vous voulez simplement prendre une longueur d’avance, parcourez nos modèles prédéfinis pour trouver celui qui correspond à votre idée.

Horizons prend en charge la création et l’analyse de texte, ainsi que la génération et l’analyse d’images (PNG, WebP et JPEG). Vous pouvez utiliser ces fonctionnalités pour créer vos propres agents conversationnels IA, assistants IA personnels, outils de rédaction, convertisseurs d’images, moteurs de recommandation et bien plus encore.

Vous pouvez commencer à utiliser Horizons gratuitement. Votre forfait comprend des crédits IA pour vous permettre de créer et d’expérimenter immédiatement. Une fois que vous avez utilisé vos crédits gratuits, vous pouvez en ajouter à tout moment afin de continuer à développer votre projet et alimenter les fonctionnalités IA de votre application ou site Web publié. Aucun frais surprise, aucun coût caché : vous gardez toujours le contrôle de vos dépenses.

Les crédits IA alimentent deux fonctions : la création de votre application ou de votre site Web et les fonctionnalités IA intégrées à votre projet publié. Chaque message utilisé pendant la création consomme 1 crédit, tandis que les interactions avec les fonctionnalités IA utilisent des crédits fractionnés afin de prolonger leur utilisation.

Oui. Le tableau de bord d’utilisation des crédits IA vous permet de voir précisément combien de crédits sont utilisés pour la création, les modifications et les fonctionnalités IA de votre application. Vous gardez ainsi une visibilité complète sur votre consommation.

Pas du tout. AI Builder est conçu pour tout le monde – des non-techniciens aux développeurs expérimentés. Si vous pouvez décrire ce que vous voulez construire, AI Builder peut vous aider à le construire.

Oui – si vous avez déjà construit un projet avec AI App Builder ou si vous avez codé un site Web avec AI Builder, la fonctionnalité d'IA intégrée est déjà incluse dans votre plan sans frais supplémentaires. Il suffit d'ouvrir un projet existant ou d'en commencer un nouveau, de recharger vos crédits d'IA, et vous êtes prêt à partir.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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