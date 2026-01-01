Concevez des outils IA sur mesure – sans installation complexe
Donnez vie à des projets amusants et utiles
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La solution complète pour créer des outils IA
IA déjà intégrée
Créez naturellement, sans programmation
La seule limite est votre imagination
Concevez-le une fois, rentabilisez-le à long terme
Fonctionnement
Ouvrez votre projet Horizons
Créez, peaufinez et testez
Publiez et partagez
Choisissez un modèle et personnalisez-le.
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
Découvrez les avis de notre communauté sur Hostinger Horizons
Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.
Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.
Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionné !
Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.
FAQ sur la création d'outils IA personnalisés
Comment puis-je créer mes propres outils d'IA?
Il suffit d'ouvrir votre projet Horizons et de commencer à clavarder avec l'IA. Décrivez ce que vous voulez dans vos propres mots et l'IA de Horizons le transformera en réalité. Une intégration d'IA générative est déjà comprise dans votre projet, donc pas de comptes tiers, pas de sélection de modèle et pas de facturation séparée. Personnalisez votre projet à l'aide de requêtes ou modifiez manuellement le contenu et les images sans dépenser de crédits. Lorsque tout est prêt, publiez votre projet – l'hébergement et le domaine sont déjà compris dans votre forfait.
Pour en savoir plus, consultez notre présentation sur l'IA intégrée d'Horizons.
Qui peut utiliser AI Builder pour créer des outils IA personnalisés ?
Les fonctionnalités IA de Horizons sont conçues pour toute personne ayant une idée, sans aucune expérience en codage. Que vous soyez propriétaire de petite entreprise souhaitant créer des outils IA personnalisés au lieu de payer pour des solutions tierces, créateur ou créatrice cherchant à monétiser son audience avec une application basée sur l'IA, ou spécialiste – comme en entraînement physique ou en nutrition par exemple – souhaitant transformer son expertise en un outil pour sa clientèle, Horizons vous permet de le faire.
Si vous pouvez décrire ce que vous voulez créer, vous pouvez le réaliser. Et si vous cherchez une inspiration ou si vous voulez simplement prendre une longueur d’avance, parcourez nos modèles prédéfinis pour trouver celui qui correspond à votre idée.
Quels types de fonctionnalités IA puis-je ajouter à mon application?
Horizons prend en charge la création et l’analyse de texte, ainsi que la génération et l’analyse d’images (PNG, WebP et JPEG). Vous pouvez utiliser ces fonctionnalités pour créer vos propres agents conversationnels IA, assistants IA personnels, outils de rédaction, convertisseurs d’images, moteurs de recommandation et bien plus encore.
Horizons est-il gratuit?
Vous pouvez commencer à utiliser Horizons gratuitement. Votre forfait comprend des crédits IA pour vous permettre de créer et d’expérimenter immédiatement. Une fois que vous avez utilisé vos crédits gratuits, vous pouvez en ajouter à tout moment afin de continuer à développer votre projet et alimenter les fonctionnalités IA de votre application ou site Web publié. Aucun frais surprise, aucun coût caché : vous gardez toujours le contrôle de vos dépenses.
Comment fonctionnent les crédits IA?
Les crédits IA alimentent deux fonctions : la création de votre application ou de votre site Web et les fonctionnalités IA intégrées à votre projet publié. Chaque message utilisé pendant la création consomme 1 crédit, tandis que les interactions avec les fonctionnalités IA utilisent des crédits fractionnés afin de prolonger leur utilisation.
Est-il possible de consulter le nombre de crédits IA utilisés par mon application?
Oui. Le tableau de bord d’utilisation des crédits IA vous permet de voir précisément combien de crédits sont utilisés pour la création, les modifications et les fonctionnalités IA de votre application. Vous gardez ainsi une visibilité complète sur votre consommation.
Est-ce que j'ai besoin de compétences en codage pour utiliser le créateur d'outils IA Horizons?
Pas du tout. AI Builder est conçu pour tout le monde – des non-techniciens aux développeurs expérimentés. Si vous pouvez décrire ce que vous voulez construire, AI Builder peut vous aider à le construire.
Est-ce que je peux commencer à créer des outils IA si j'ai déjà acheté un forfait?
Oui – si vous avez déjà construit un projet avec AI App Builder ou si vous avez codé un site Web avec AI Builder, la fonctionnalité d'IA intégrée est déjà incluse dans votre plan sans frais supplémentaires. Il suffit d'ouvrir un projet existant ou d'en commencer un nouveau, de recharger vos crédits d'IA, et vous êtes prêt à partir.