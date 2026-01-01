Découvrez tout le potentiel de Hostinger Horizons
Garantie de remboursement de 30 jours
Annulation en tout temps
Assistance 24 h/24, 7 j/7
Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons
Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.
Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.
Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionné !
Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.
FAQ sur Hostinger Horizons
Qu'est-ce que Hostinger Horizons et comment fonctionne-t-il ?
Les forfaits Hostinger Horizons varient à la fois en termes de fonctionnalités et de limite mensuelle de crédits IA. Cette dernière détermine le nombre de messages que vous pouvez envoyer à l'agent IA via la discussion, tandis que les forfaits de niveau supérieur vous donnent accès à des fonctionnalités plus avancées et une plus grande flexibilité à mesure que vos besoins évoluent.
Comment fonctionnent les crédits IA ?
Les crédits d'IA alimentent deux choses : la création de votre projet et l'exécution des fonctionnalités d'IA à l'intérieur de celui-ci une fois qu'il est en ligne. Lors de la création, chaque message que vous envoyez à l'agent IA d'Horizons utilise un crédit. Lorsque votre site web ou application publié(e) inclut des fonctionnalités basées sur l'IA, des crédits sont utilisés chaque fois que vos utilisateurs interagissent avec elles – et parce que nous utilisons des crédits fractionnés pour cela, cela vous permet d'expérimenter davantage à une fraction du coût.
Puis-je voir combien de crédits d'IA mon application a utilisés ?
Oui. Votre tableau de bord d'utilisation des crédits IA affiche une répartition des crédits utilisés pour la création et l'édition, ainsi que des crédits consommés par les fonctionnalités IA de votre application – afin que vous sachiez toujours exactement où vont vos crédits.
Puis-je acheter des crédits IA supplémentaires sans passer à un plan supérieur ?
Lorsque vous avez un pack, vous pouvez acheter des crédits IA supplémentaires sans passer à un pack supérieur.
Puis-je acheter Hostinger Horizons sans hébergement ?
Non, l'hébergement est inclus avec tous les plans Hostinger Horizons. Cela signifie que lorsque vous achetez un plan Hostinger Horizons, vous obtenez également l'hébergement nécessaire pour maintenir votre application web ou votre site web en ligne et accessible.
Vous pouvez améliorer vos plans d'hébergement et Hostinger Horizons séparément.
Quels types de sites web puis-je publier avec Hostinger Horizons ?
Hostinger Horizons vous permet de créer toutes sortes de sites et d'applications web sans écrire une seule ligne de code. Votre imagination est la seule limite ! Par exemple, vous pouvez créer des applications de livraison de nourriture, des produits SaaS, des outils de suivi de fitness, des outils pour des ONG, et bien plus encore.
Que vous souhaitiez créer une application avec IA personnalisée pour vos clients ou votre entreprise, Hostinger Horizons est la solution idéale pour donner vie à vos idées grâce à l'IA.
Puis-je créer une application mobile avec Hostinger Horizons ?
Oui, vous pouvez intégrer des API ou des services tiers avec Hostinger Horizons.
Notre solution pour créer une application avec l'IA est conçue pour se connecter facilement à des services populaires comme Stripe. Une simple connexion via API permet d'intégrer une grande variété de services tiers dans votre application web basée sur l'IA.
Au lieu de tout développer vous-même, vous pouvez vous appuyer sur des services existants pour gérer des fonctionnalités comme les paiements, la communication ou le traitement de données. Cela vous fait gagner du temps, renforce la confiance des utilisateurs et vous permet de vous concentrer sur la valeur unique de votre application.
À qui appartient le code créé avec Hostinger Horizons ?
Le code de votre site ou de votre application web vous appartient entièrement. Avec n'importe quel pack payant Hostinger Horizons, vous pouvez télécharger le code à tout moment.
Puis-je créer des applications mobiles avec Hostinger Horizons ?
Les applications web créées avec Hostinger Horizons sont responsives et optimisées pour les mobiles. Cependant, elles ne peuvent pas être publiées en tant qu'applications mobiles sur l'App Store ou Google Play.