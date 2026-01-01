Créez des outils internes que votre équipe adoptera rapidement
Votre équipe mérite des outils conçus pour travailler efficacement
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Rendez vos outils plus intelligents grâce à l'IA
Gérez et stockez vos données en toute simplicité
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Les témoignages de nos utilisateurs et utilisatrices
Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.
Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.
Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionné !
Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.
FAQ sur le créateur d'outils internes
Qu'est-ce qu'un outil interne?
Un outil interne désigne une application, un tableau de bord ou un système conçu spécialement pour votre équipe. Il peut s’agir, par exemple, d’outils de suivi de projets, de processus d’approbation, de portails de ressources humaines ou de tableaux de bord des ventes. Plutôt que de payer pour un logiciel standard qui ne répond pas tout à fait à vos besoins, Horizons vous permet de créer exactement l’outil dont votre équipe a besoin.
Qui peut créer des outils internes avec Horizons?
Quiconque a une idée et un problème d’affaires à résoudre peut utiliser Horizons, sans avoir de connaissances en informatique. Que vous soyez un·e entrepreneur·e qui en a assez de jongler avec des feuilles de calcul, un·e gestionnaire qui souhaite simplifier les processus de travail de son équipe ou un·e propriétaire de petite entreprise qui a besoin d’un outil sur mesure sans disposer d’une équipe de développement pour le créer, Horizons est conçu pour vous. Si vous pouvez décrire vos besoins, Horizons peut créer l’outil qu’il vous faut.
Est-ce que j'ai besoin de compétences en conception ou en programmation pour créer mon propre outil?
Aucune. Horizons utilise une approche conversationnelle de la création, souvent appelée codage intuitif par requêtes. Il vous suffit de décrire ce que vous souhaitez en langage courant et l’IA le créera en temps réel. Vous souhaitez ajouter un nouveau champ de données? Il suffit de le demander. Vous devez modifier un processus de travail? Décrivez les changements souhaités.
Si vous avez besoin de conseils supplémentaires, notre tutoriel sur la création d’outils internes sur mesure vous explique tout ce que vous devez savoir.
Quel budget faut-il prévoir pour créer un outil avec Horizons?
Commencez gratuitement, sans carte de crédit, et profitez de 5 crédits d’IA pour créer votre outil dès maintenant. Le nombre de crédits utilisés varie selon la complexité de chaque requête : une simple modification peut nécessiter moins d’un crédit, tandis qu’un projet plus complexe peut en utiliser davantage. Les crédits gratuits vous permettent de décrire votre outil, de le voir prendre forme et d’explorer concrètement les possibilités d’Horizons avant de vous engager.
Bon à savoir : les crédits d’IA servent également à alimenter les fonctionnalités d’IA intégrées à votre outil, comme un robot conversationnel ou une recherche intelligente, mais uniquement lorsque vos utilisateurs interagissent avec elles.
Pour publier votre outil, passez simplement à l’un de nos forfaits payants à partir de $ CA 4,19/mois. L’hébergement et le nom de domaine sont compris, vous n’avez donc rien d’autre à configurer. Cliquez sur Publier et votre outil sera en ligne.
Vous manquez de crédits? Vous pouvez en ajouter à tout moment et consulter le nombre de crédits utilisés dans le tableau de bord.
Est-il possible de contrôler l’accès à mon outil interne?
Oui. Horizons est doté d’une infrastructure intégrée qui vous permet de créer des applications Web avec authentification des utilisateurs, stockage des données et fonctions de contrôle d’accès. Vous pouvez ainsi gérer les accès avec précision, notamment les personnes autorisées à se connecter, les renseignements qu’elles peuvent consulter et les actions qu’elles peuvent effectuer, sans avoir à configurer de systèmes ni de bases de données externes.
Mon équipe peut-elle accéder à l’outil à partir de n’importe quel appareil?
Oui. Chaque outil conçu avec AI Builder est entièrement réactif. Il fonctionne donc sur ordinateur, tablette et mobile, où que votre équipe travaille.
Mon outil interne pourra-t-il évoluer avec la croissance de mon entreprise?
Aucun problème. La mise à jour de votre outil interne est tout aussi simple que sa création. Il vous suffit d'ouvrir votre projet et de reprendre la conversation avec Horizons. Décrivez les changements souhaités et l’IA s’occupera du reste. C’est l’avantage du codage intuitif par requêtes : pas besoin d'avoir des connaissances en programmation.
Si vous possédez déjà des connaissances techniques ou souhaitez faire évoluer votre outil davantage, Horizons vous donne un accès complet au code source, afin que vous puissiez le personnaliser et le développer selon vos besoins.