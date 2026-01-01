Créez des outils internes que votre équipe adoptera rapidement

Créez des tableaux de bord, des portails pour le personnel et bien plus encore. Concevez des outils sur mesure qui automatisent les tâches répétitives, augmentent la productivité de votre équipe et vous libèrent du temps pour développer votre entreprise. Décrivez simplement ce dont vous avez besoin, sans écrire une seule ligne de code.
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Forfaits payants à partir de seulement $ CA 4,19/mois

Créez des outils internes que votre équipe adoptera rapidement

Votre équipe mérite des outils conçus pour travailler efficacement

Réunissez au même endroit tout ce qu'il vous faut pour créer, lancer et gérer des outils sur mesure pour votre équipe.

Avancez plus rapidement avec les bons outils

Décrivez simplement les besoins de votre équipe, et l'IA crée l'outil qu'il vous faut, sans écrire une seule ligne de code. Offrez de meilleurs outils à votre équipe, réduisez les tâches manuelles et accélérez votre croissance avec les mêmes ressources.

Tout pour propulser votre croissance

Tout est compris : hébergement, nom de domaine et courriel. Configurez rapidement les outils essentiels à votre entreprise, comme l'optimisation pour les moteurs de recherche, Stripe, PayPal, AdSense et bien plus encore.

Rendez vos outils plus intelligents grâce à l'IA

Ajoutez un robot conversationnel intelligent ou une recherche intelligente à tout outil interne, sans compte tiers ni facturation distincte.

Gérez et stockez vos données en toute simplicité

Profitez de comptes d'utilisateurs, de bases de données et d'un espace de stockage de fichiers intégrés pour créer des applications complètes, sans configuration technique.
Votre équipe mérite des outils conçus pour travailler efficacement

Quelques outils internes personnalisés que vous pouvez créer avec AI Builder

Que vous souhaitiez créer un simple outil de suivi ou un tableau de bord entièrement personnalisé, inspirez-vous de nos exemples ou lancez-vous immédiatement avec une requête et commencez à créer en quelques secondes.
Quelques outils internes personnalisés que vous pouvez créer avec AI Builder

Tableau de bord des ventes

Suivez les performances de votre entreprise en un coup d'œil. Consultez vos revenus, vos occasions d'affaires et vos objectifs dans un tableau de bord mis à jour en temps réel.Lancez-vous
Gérez vos projets plus efficacement. Assignez les tâches, définissez les échéances et suivez la progression sans multiplier les suivis par courriel.Lancez-vous
Aidez votre équipe à organiser les tâches, à établir les priorités et à se concentrer sur l'essentiel.Lancez-vous
Permettez à votre équipe des ventes de préparer et d'envoyer des propositions professionnelles en quelques minutes. Personnalisez les services, les tarifications et les échéanciers, calculez les totaux automatiquement et exportez le document en PDF avec un simple clic.Lancez-vous
Créez un agent conversationnel qui répond aux questions de votre clientèle 24 h sur 24, 7 jours sur 7, la guide et automatise les tâches courantes.Lancez-vous
Facilitez l'intégration des nouveaux membres du personnel en centralisant les documents, les listes de vérification et le matériel de formation au même endroit.Lancez-vous

Comment créer un outil interne avec AI Builder

01

Décrivez votre idée ou choisissez un modèle

Expliquez à l'IA ce que votre outil interne doit accomplir et voyez-le prendre forme. Vous pouvez aussi choisir un modèle pour commencer encore plus rapidement.
02

Personnalisez et testez

Travaillez avec l'IA pour perfectionner votre outil. Ajustez les flux de travail, ajoutez des champs de données et peaufinez la conception jusqu'à ce qu'il soit parfaitement adapté à votre équipe. Prévisualisez-le avant de le publier.
03

Publiez en un clic

Une fois votre outil prêt, cliquez sur « Publier ». Votre outil sera aussitôt en ligne et prêt à être utilisé, sans configuration technique ni délai.

Choisissez un modèle et personnalisez-le.

Sélectionnez un modèle professionnel, personnalisez-le avec l’IA ou l’éditeur visuel, puis publiez votre site Web en quelques clics.

Modèles prédéfinis

Task planner

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Content calendar

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Social media post generator

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Besoin d'un peu plus d'accompagnement?

Accédez à des tutoriels complets, à des guides pratiques et à des instructions détaillées qui vous aideront à maîtriser l'IA rapidement. Tout ce dont vous avez besoin pour créer votre premier projet d'IA est à portée de main.
Guide de démarrage

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Vidéo
Améliorez vos requêtes

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Erreurs courantes à éviter

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Découvrez tout ce que Horizons peut créer pour votre entreprise

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Outils d'IA sur mesure

Les témoignages de nos utilisateurs et utilisatrices

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionné !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

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Aucune carte de crédit requise.

FAQ sur le créateur d'outils internes

Un outil interne désigne une application, un tableau de bord ou un système conçu spécialement pour votre équipe. Il peut s’agir, par exemple, d’outils de suivi de projets, de processus d’approbation, de portails de ressources humaines ou de tableaux de bord des ventes. Plutôt que de payer pour un logiciel standard qui ne répond pas tout à fait à vos besoins, Horizons vous permet de créer exactement l’outil dont votre équipe a besoin.

Quiconque a une idée et un problème d’affaires à résoudre peut utiliser Horizons, sans avoir de connaissances en informatique. Que vous soyez un·e entrepreneur·e qui en a assez de jongler avec des feuilles de calcul, un·e gestionnaire qui souhaite simplifier les processus de travail de son équipe ou un·e propriétaire de petite entreprise qui a besoin d’un outil sur mesure sans disposer d’une équipe de développement pour le créer, Horizons est conçu pour vous. Si vous pouvez décrire vos besoins, Horizons peut créer l’outil qu’il vous faut.

Aucune. Horizons utilise une approche conversationnelle de la création, souvent appelée codage intuitif par requêtes. Il vous suffit de décrire ce que vous souhaitez en langage courant et l’IA le créera en temps réel. Vous souhaitez ajouter un nouveau champ de données? Il suffit de le demander. Vous devez modifier un processus de travail? Décrivez les changements souhaités.

Si vous avez besoin de conseils supplémentaires, notre tutoriel sur la création d’outils internes sur mesure vous explique tout ce que vous devez savoir.

Commencez gratuitement, sans carte de crédit, et profitez de 5 crédits d’IA pour créer votre outil dès maintenant. Le nombre de crédits utilisés varie selon la complexité de chaque requête : une simple modification peut nécessiter moins d’un crédit, tandis qu’un projet plus complexe peut en utiliser davantage. Les crédits gratuits vous permettent de décrire votre outil, de le voir prendre forme et d’explorer concrètement les possibilités d’Horizons avant de vous engager.

Bon à savoir : les crédits d’IA servent également à alimenter les fonctionnalités d’IA intégrées à votre outil, comme un robot conversationnel ou une recherche intelligente, mais uniquement lorsque vos utilisateurs interagissent avec elles.

Pour publier votre outil, passez simplement à l’un de nos forfaits payants à partir de $ CA 4,19/mois. L’hébergement et le nom de domaine sont compris, vous n’avez donc rien d’autre à configurer. Cliquez sur Publier et votre outil sera en ligne.

Vous manquez de crédits? Vous pouvez en ajouter à tout moment et consulter le nombre de crédits utilisés dans le tableau de bord.

Oui. Horizons est doté d’une infrastructure intégrée qui vous permet de créer des applications Web avec authentification des utilisateurs, stockage des données et fonctions de contrôle d’accès. Vous pouvez ainsi gérer les accès avec précision, notamment les personnes autorisées à se connecter, les renseignements qu’elles peuvent consulter et les actions qu’elles peuvent effectuer, sans avoir à configurer de systèmes ni de bases de données externes.

Oui. Chaque outil conçu avec AI Builder est entièrement réactif. Il fonctionne donc sur ordinateur, tablette et mobile, où que votre équipe travaille.

Aucun problème. La mise à jour de votre outil interne est tout aussi simple que sa création. Il vous suffit d'ouvrir votre projet et de reprendre la conversation avec Horizons. Décrivez les changements souhaités et l’IA s’occupera du reste. C’est l’avantage du codage intuitif par requêtes : pas besoin d'avoir des connaissances en programmation.

Si vous possédez déjà des connaissances techniques ou souhaitez faire évoluer votre outil davantage, Horizons vous donne un accès complet au code source, afin que vous puissiez le personnaliser et le développer selon vos besoins.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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